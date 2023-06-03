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В Индонезии предложили "корейский вариант" разрешения конфликта на Украине - РИА Новости, 03.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
08:38 03.06.2023 (обновлено: 09:46 03.06.2023)
https://ria.ru/20230603/ukraina-1875907973.html
В Индонезии предложили "корейский вариант" разрешения конфликта на Украине
В Индонезии предложили "корейский вариант" разрешения конфликта на Украине - РИА Новости, 03.06.2023
В Индонезии предложили "корейский вариант" разрешения конфликта на Украине
Министр обороны Индонезии генерал Прабово Субианто на ежегодном форуме в Сингапуре озвучил идею о разрешении конфликта на Украине путем создания... РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T08:38
2023-06-03T09:46
специальная военная операция на украине
в мире
украина
индонезия
прабово субианто
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БАНГКОК, 3 июн — РИА Новости. Министр обороны Индонезии генерал Прабово Субианто на ежегодном форуме в Сингапуре озвучил идею о разрешении конфликта на Украине путем создания демилитаризованной зоны по образцу созданной между Южной и Северной Кореей и предложил участникам форума подписать совместное обращение к Москве и Киеву.Министр выступал на саммите "Шангри-Ла-Диалога" в рамках форума министерского уровня по региональной безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Трансляция мероприятия велась на сайте частного лондонского Института международных стратегических исследований (IISS), являющегося его организатором. Субианто отметил, что конфликт на Украине оказывает влияние на все регионы мира, в том числе и на Азиатско-Тихоокеанский регион. "В этой связи я хотел бы воспользоваться возможностью, чтобы призвать наших братьев на Украине и в России как можно скорее прийти к соглашению о немедленном прекращении боевых действий", — сказал Субианто. Он предложил разработать на саммите форму совместного заявления, "которое призвало бы Украину и Россию немедленно приступить к мирным переговорам"."Такую декларацию следует принять добровольно участникам этого форума", — заявил министр.Субианто изложил основные пять пунктов индонезийского мирного плана для разрешения конфликта на Украине: Министр предложил внести эти пункты в совместную декларацию саммита."Я готов сейчас заявить, что Индонезия готова предоставить военных наблюдателей и воинские подразделения для работы под эгидой миротворческих сил ООН", — добавил он. При этом Субианто подчеркнул, что эффективность таких шагов проверена историей. Он напомнил, что масштабный военный конфликт в Корее завершился прекращением боевых действий и созданием демилитаризованной зоны. И несмотря на то, что проблема не получила полного и окончательного разрешения, там уже почти полвека "сохраняется некоторая форма мира", которая гораздо лучше, чем открытые боевые действия, отметил министр."Нам не следует возлагать вину ни на одну из сторон. В каждом конфликте есть две версии происходящего. Обе стороны уверены в своей правоте. Но ради безопасности всего мира, ради безопасности невинных людей мы должны добиться прекращения боевых действий как можно скорее", — указал Прабово Субианто. В "Шангри-Ла-Диалоге", который в этом году проходит в двадцатый раз, участвуют министры обороны стран Азиатско-Тихоокеанского региона и их представители, в также делегации высокого уровня Европейского союза и международных организаций. Россия не участвует в форуме второй год подряд: в 2022-м организаторы отозвали направленное ранее Москве приглашение накануне начала саммита, а в 2023 году приглашение не направлялось. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам с Киевом с учетом новых реалий, но там ввели законодательный запрет на них. На Украине при этом заявляют, что мир может быть установлен только на их условиях и после возвращения страны к границам 1991 года.Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что план, который не учитывает сегодняшние территориальные реалии и новые регионы России, не может быть мирным.Несмотря на нежелание Украины договариваться, растет число стран и организаций, предлагающих различные инициативы и свое посредничество: вслед за Китаем и Ватиканом о таких планах объявила ЮАР от имени нескольких африканских государств.
https://ria.ru/20230603/ukraina-1875811373.html
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в мире, украина, индонезия, прабово субианто
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Индонезия, Прабово Субианто
В Индонезии предложили "корейский вариант" разрешения конфликта на Украине

Министр обороны Индонезии Субианто предложил создать демилитаризованную зону на Украине

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные в Харьковской области
Украинские военные в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные в Харьковской области. Архивное фото
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БАНГКОК, 3 июн — РИА Новости. Министр обороны Индонезии генерал Прабово Субианто на ежегодном форуме в Сингапуре озвучил идею о разрешении конфликта на Украине путем создания демилитаризованной зоны по образцу созданной между Южной и Северной Кореей и предложил участникам форума подписать совместное обращение к Москве и Киеву.
Министр выступал на саммите "Шангри-Ла-Диалога" в рамках форума министерского уровня по региональной безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Трансляция мероприятия велась на сайте частного лондонского Института международных стратегических исследований (IISS), являющегося его организатором.
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Субианто отметил, что конфликт на Украине оказывает влияние на все регионы мира, в том числе и на Азиатско-Тихоокеанский регион.
"В этой связи я хотел бы воспользоваться возможностью, чтобы призвать наших братьев на Украине и в России как можно скорее прийти к соглашению о немедленном прекращении боевых действий", — сказал Субианто.
Он предложил разработать на саммите форму совместного заявления, "которое призвало бы Украину и Россию немедленно приступить к мирным переговорам".
«
"Такую декларацию следует принять добровольно участникам этого форума", — заявил министр.
Субианто изложил основные пять пунктов индонезийского мирного плана для разрешения конфликта на Украине:
  1. 1.
    Полное прекращение огня и боевых действий всеми сторонами конфликта и фиксация позиций, на которых они сейчас находятся;
  2. 2.
    Отвод войск на 15 километров в каждую сторону от передовых позиций и образование демилитаризованной зоны;
  3. 3.
    Немедленное создание наблюдательного контингента ООН;
  4. 4.
    Размещение этого контингента на всем протяжении демилитаризованной зоны;
  5. 5.
    Организация и проведение референдумов под эгидой ООН на всех спорных территориях "с целью гарантировать объективное отражение желаний населения этих территорий" о нахождении в составе России или Украины.
Министр предложил внести эти пункты в совместную декларацию саммита.
"Я готов сейчас заявить, что Индонезия готова предоставить военных наблюдателей и воинские подразделения для работы под эгидой миротворческих сил ООН", — добавил он.
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При этом Субианто подчеркнул, что эффективность таких шагов проверена историей. Он напомнил, что масштабный военный конфликт в Корее завершился прекращением боевых действий и созданием демилитаризованной зоны. И несмотря на то, что проблема не получила полного и окончательного разрешения, там уже почти полвека "сохраняется некоторая форма мира", которая гораздо лучше, чем открытые боевые действия, отметил министр.
«
"Нам не следует возлагать вину ни на одну из сторон. В каждом конфликте есть две версии происходящего. Обе стороны уверены в своей правоте. Но ради безопасности всего мира, ради безопасности невинных людей мы должны добиться прекращения боевых действий как можно скорее", — указал Прабово Субианто.
В "Шангри-Ла-Диалоге", который в этом году проходит в двадцатый раз, участвуют министры обороны стран Азиатско-Тихоокеанского региона и их представители, в также делегации высокого уровня Европейского союза и международных организаций. Россия не участвует в форуме второй год подряд: в 2022-м организаторы отозвали направленное ранее Москве приглашение накануне начала саммита, а в 2023 году приглашение не направлялось.
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Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам с Киевом с учетом новых реалий, но там ввели законодательный запрет на них. На Украине при этом заявляют, что мир может быть установлен только на их условиях и после возвращения страны к границам 1991 года.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что план, который не учитывает сегодняшние территориальные реалии и новые регионы России, не может быть мирным.
Несмотря на нежелание Украины договариваться, растет число стран и организаций, предлагающих различные инициативы и свое посредничество: вслед за Китаем и Ватиканом о таких планах объявила ЮАР от имени нескольких африканских государств.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаИндонезияПрабово Субианто
 
 
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