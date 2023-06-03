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На форуме министров образования представят современные учебники

На форуме министров образования представят современные учебники - РИА Новости, 03.06.2023

На форуме министров образования представят современные учебники

Современные учебные и методические пособия и отечественные образовательные технологии представят на международном форуме министров образования "Формируя... РИА Новости, 03.06.2023

2023-06-03T22:32

2023-06-03T22:32

2023-06-03T22:32

год педагога и наставника

общество

сергей кравцов

сн_образование

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Современные учебные и методические пособия и отечественные образовательные технологии представят на международном форуме министров образования "Формируя будущее", сообщила пресс-служба Минпросвещения России. "В рамках Международного форума министров образования "Формируя будущее" состоится специализированная выставка. На ней будут представлены учебные и методические пособия, а также другие материалы и оборудование для организации образовательного процесса, в том числе новейшие информационные технологии", - говорится в сообщении. В министерстве добавили, что группа компаний "Просвещение" представит на выставке оборудование для предметных кабинетов, лабораторий и предпрофессиональных классов, а также покажет новые учебно-методические комплекты и мультибуки – учебные пособия с цифровым дополнением. На стенде Академии Минпросвещения России расскажут о новых программах повышения квалификации педагогов и будут представлены новые образовательные фильмы, а на стенде Международного детского центра "Артек" посетители смогут узнать, как получить путевку во всемирно известный оздоровительный лагерь, отметили в Минпросвещения. "Качественная современная инфраструктура, методическая и учебная база – одна из ключевых составляющих образовательного процесса. Мы создаем условия для того, чтобы у учителя были все необходимые инструменты для ведения уроков и внеурочной деятельности, и, что немаловажно, для организации воспитательной работы", - сказал глава Минпросвещения России Сергей Кравцов, его слова приводятся в сообщении. Свои стенды на выставке также откроют Центр международного сотрудничества Минпросвещения России, Рособрнадзор, Институт развития профессионального образования, Московский государственный психолого-педагогический университет, Всероссийский детский центр "Орленок" и многие другие образовательные организации, заключили в ведомстве. Международный форум министров образования "Формируя будущее" пройдет 8 – 9 июня 2023 года в Казани.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, сергей кравцов, сн_образование, социальный навигатор