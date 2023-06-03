https://ria.ru/20230603/uchebnik-1876009078.html
На форуме министров образования представят современные учебники
На форуме министров образования представят современные учебники - РИА Новости, 03.06.2023
На форуме министров образования представят современные учебники
Современные учебные и методические пособия и отечественные образовательные технологии представят на международном форуме министров образования "Формируя... РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T22:32
2023-06-03T22:32
2023-06-03T22:32
год педагога и наставника
общество
сергей кравцов
сн_образование
социальный навигатор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1753050292_0:204:3012:1898_1920x0_80_0_0_9a6af0a059f5adfe6f37012b3e1b91f4.jpg
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Современные учебные и методические пособия и отечественные образовательные технологии представят на международном форуме министров образования "Формируя будущее", сообщила пресс-служба Минпросвещения России. "В рамках Международного форума министров образования "Формируя будущее" состоится специализированная выставка. На ней будут представлены учебные и методические пособия, а также другие материалы и оборудование для организации образовательного процесса, в том числе новейшие информационные технологии", - говорится в сообщении. В министерстве добавили, что группа компаний "Просвещение" представит на выставке оборудование для предметных кабинетов, лабораторий и предпрофессиональных классов, а также покажет новые учебно-методические комплекты и мультибуки – учебные пособия с цифровым дополнением. На стенде Академии Минпросвещения России расскажут о новых программах повышения квалификации педагогов и будут представлены новые образовательные фильмы, а на стенде Международного детского центра "Артек" посетители смогут узнать, как получить путевку во всемирно известный оздоровительный лагерь, отметили в Минпросвещения. "Качественная современная инфраструктура, методическая и учебная база – одна из ключевых составляющих образовательного процесса. Мы создаем условия для того, чтобы у учителя были все необходимые инструменты для ведения уроков и внеурочной деятельности, и, что немаловажно, для организации воспитательной работы", - сказал глава Минпросвещения России Сергей Кравцов, его слова приводятся в сообщении. Свои стенды на выставке также откроют Центр международного сотрудничества Минпросвещения России, Рособрнадзор, Институт развития профессионального образования, Московский государственный психолого-педагогический университет, Всероссийский детский центр "Орленок" и многие другие образовательные организации, заключили в ведомстве. Международный форум министров образования "Формируя будущее" пройдет 8 – 9 июня 2023 года в Казани.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1753050292_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_dc7e2a49b4d9568ed4617aca4919fe8e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, сергей кравцов, сн_образование, социальный навигатор
Год педагога и наставника, Общество, Сергей Кравцов, СН_Образование, Социальный навигатор
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Современные учебные и методические пособия и отечественные образовательные технологии представят на международном форуме министров образования "Формируя будущее", сообщила пресс-служба Минпросвещения России.
"В рамках Международного форума министров образования "Формируя будущее" состоится специализированная выставка. На ней будут представлены учебные и методические пособия, а также другие материалы и оборудование для организации образовательного процесса, в том числе новейшие информационные технологии", - говорится в сообщении.
В министерстве добавили, что группа компаний "Просвещение" представит на выставке оборудование для предметных кабинетов, лабораторий и предпрофессиональных классов, а также покажет новые учебно-методические комплекты и мультибуки – учебные пособия с цифровым дополнением.
На стенде Академии Минпросвещения России расскажут о новых программах повышения квалификации педагогов и будут представлены новые образовательные фильмы, а на стенде Международного детского центра "Артек" посетители смогут узнать, как получить путевку во всемирно известный оздоровительный лагерь, отметили в Минпросвещения.
"Качественная современная инфраструктура, методическая и учебная база – одна из ключевых составляющих образовательного процесса. Мы создаем условия для того, чтобы у учителя были все необходимые инструменты для ведения уроков и внеурочной деятельности, и, что немаловажно, для организации воспитательной работы", - сказал глава Минпросвещения России Сергей Кравцов, его слова приводятся в сообщении.
Свои стенды на выставке также откроют Центр международного сотрудничества Минпросвещения России, Рособрнадзор, Институт развития профессионального образования, Московский государственный психолого-педагогический университет, Всероссийский детский центр "Орленок" и многие другие образовательные организации, заключили в ведомстве.
Международный форум министров образования "Формируя будущее" пройдет 8 – 9 июня 2023 года в Казани.