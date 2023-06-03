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"Россиянам этого не понять". Как отмечают Троицу на самом деле - РИА Новости, 03.06.2023
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Религия
 
08:00 03.06.2023 (обновлено: 08:09 03.06.2023)
https://ria.ru/20230603/troitsa-1875832814.html
"Россиянам этого не понять". Как отмечают Троицу на самом деле
"Россиянам этого не понять". Как отмечают Троицу на самом деле - РИА Новости, 03.06.2023
"Россиянам этого не понять". Как отмечают Троицу на самом деле
Православные готовятся встретить День Пресвятой Троицы. В этом празднике соединились церковная и народная традиции, что породило массу споров и предрассудков. О РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T08:00
2023-06-03T08:09
религия
день святой троицы
брянская область
иерусалим
аналитика - религия и мировоззрение
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости, Никита Бизин. Православные готовятся встретить День Пресвятой Троицы. В этом празднике соединились церковная и народная традиции, что породило массу споров и предрассудков. О самых устойчивых мифах — материал РИА Новости.Удивительный гостьУже завтра в храмах будет удивительно красиво — пол устлан зеленью, как ковром, повсюду березовые ветки. Аромат ладана смешивается с запахом свежескошенной травы и цветов.Такое преображение происходит на Троицу — в один из главных христианских праздников.Как гласит Священное Писание, после Вознесения Господня ученики Христа собрались в Сионской горнице в Иерусалиме — месте Тайной вечери."И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святаго, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать", — сказано в Книге Деяний.Согласно христианскому вероучению, единый Бог имеет три ипостаси: Бог-Отец — создатель всего сущего, Бог-Сын — Иисус Христос, воплотившийся на земле ради спасения людей, и Бог — Святой Дух. Именно Он был видимым образом явлен ученикам Спасителя.Отсюда еще одно название торжества — Сошествие Святого Духа на апостолов. Поскольку это произошло на 50-й день после Пасхи, Троицу также именуют Пятидесятницей.Время переменПраздник важен с богослужебной точки зрения. В этот день заканчивается особый период церковной жизни, который начался еще до Великого поста."Он называется Триодь. В храмах в это время служат по одноименной книге. А вторая часть церковного года служится по книге Октоих", — говорит церковный публицист иеромонах Макарий (Маркиш).Кроме того, Троица считается днем рождения Церкви. Святой Дух ниспослал дары на апостолов. В том числе — способность говорить на разных языках. Появилась возможность нести благую весть в самые отдаленные уголки мира.Преобразились ученики и внутренне: благодать Святого Духа превратила робких и нерешительных людей в пламенных проповедников.Но откуда возникла традиция украшать в этот день храмы цветами и березовыми ветками?"Это давнее напоминание о важности весенне-летнего периода для простых людей. Сегодня, в век продовольственного изобилия, нам этого не понять. А в старину теплую пору ждали с нетерпением. Суровая зима наконец сменялась первой зеленью, надеждами на новый урожай и материальное облегчение", — объясняет иеромонах Макарий.Переиначили на новый ладРаньше буйство зелени в церквях было пышнее. Женщины шли в храмы с цветочными венками на головах. Те, кто не успел подготовиться, получали украшения во время службы. Причем плели их не миряне, а священники. В некоторых местностях делали венки выше человеческого роста — для обрамления икон."В Брянской области я видела, как таким способом украсили образ Богоматери в храме, — рассказывает фольклорист Екатерина Дорохова. — После молитвы люди пролезали через венок, что с точки зрения обрядности символизирует ворота из одного мира в другой".Народные обычаи Троицы сильно напоминают купальские традиции. На Ивана Купалу точно так же плели венки, а затем пускали по воде. Все дело в том, что когда-то это был один праздник, считают исследователи."Христианские миссионеры понимали, что искоренить языческие ритуалы разом не удастся. Поэтому переиначили, придав новый смысл. Троица довольно близка по календарю к Купале, отсюда и сходство обрядов", — говорит Дорохова.Иными словами, христианский праздник поглотил языческое торжество.Помимо этого, Троица выпадала на конец особого периода у славян — Семик. В это время поминали умерших не своей смертью. Ученый добавляет: в некоторых деревнях название праздника сохранялось до недавнего времени.Отсюда, отмечает Дорохова, пошло довольно распространенное поверье, будто в субботу накануне Троицы можно поминать самоубийц. Священники это опровергают.Из крайности в крайностьВлияние некоторых народных традиций ощутимо до сих пор. Например, есть легенда: трава или ветки березы из церкви обладают чудодейственной целебной силой. Но духовенство спешит развеять этот миф."Приносить ветки из храма — вполне нормальная практика. У меня лично дома стоят рядом с иконами прошлогодняя верба и береза. Здесь важно не перейти грань и не заниматься магизмом", — подчеркивает церковный публицист протоиерей Максим Первозванский.По его словам, атрибутика, украшения — это дополнительный уровень восприятия церковного праздника. Рождество ассоциируется с елкой, Спасы — с яблоками, медом и орехами. Это помогает помнить о важном событии."Правда, по-прежнему находятся люди, приписывающие этим вещам особый мистический смысл. Я знал человека, который набил подушку сеном, принесенным из церкви, — это было "средство от головной боли", — рассказывает священнослужитель.Другие верующие, напротив, упрекают Церковь — якобы та наносит вред природе, срубая березы каждый год. Отец Максим поясняет: чаще всего для украшения берут молодняк, который вырос, к примеру, вдоль линий электропередачи. То есть то, что вырубят в любом случае.
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Никита Бизин
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РИА Новости
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5
4.7
96
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день святой троицы, брянская область, иерусалим, аналитика - религия и мировоззрение
Религия, День Святой Троицы, Брянская область, Иерусалим, Аналитика - Религия и мировоззрение

"Россиянам этого не понять". Как отмечают Троицу на самом деле

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкПрихожане в кафедральном соборе Рождества Христова в день праздника Святой Троицы в Омске
Прихожане в кафедральном соборе Рождества Христова в день праздника Святой Троицы в Омске - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости, Никита Бизин. Православные готовятся встретить День Пресвятой Троицы. В этом празднике соединились церковная и народная традиции, что породило массу споров и предрассудков. О самых устойчивых мифах — материал РИА Новости.

Удивительный гость

Уже завтра в храмах будет удивительно красиво — пол устлан зеленью, как ковром, повсюду березовые ветки. Аромат ладана смешивается с запахом свежескошенной травы и цветов.
Такое преображение происходит на Троицу — в один из главных христианских праздников.
Как гласит Священное Писание, после Вознесения Господня ученики Христа собрались в Сионской горнице в Иерусалиме — месте Тайной вечери.
"И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святаго, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать", — сказано в Книге Деяний.
Согласно христианскому вероучению, единый Бог имеет три ипостаси: Бог-Отец — создатель всего сущего, Бог-Сын — Иисус Христос, воплотившийся на земле ради спасения людей, и Бог — Святой Дух. Именно Он был видимым образом явлен ученикам Спасителя.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкПрихожане во время богослужения в соборе Воздвижения Креста Господня в день праздника Святой Троицы в Омске
Прихожане во время богослужения в соборе Воздвижения Креста Господня в день праздника святой Троицы в Омске - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Прихожане во время богослужения в соборе Воздвижения Креста Господня в день праздника Святой Троицы в Омске
Отсюда еще одно название торжества — Сошествие Святого Духа на апостолов. Поскольку это произошло на 50-й день после Пасхи, Троицу также именуют Пятидесятницей.

Время перемен

Праздник важен с богослужебной точки зрения. В этот день заканчивается особый период церковной жизни, который начался еще до Великого поста.
"Он называется Триодь. В храмах в это время служат по одноименной книге. А вторая часть церковного года служится по книге Октоих", — говорит церковный публицист иеромонах Макарий (Маркиш).
Кроме того, Троица считается днем рождения Церкви. Святой Дух ниспослал дары на апостолов. В том числе — способность говорить на разных языках. Появилась возможность нести благую весть в самые отдаленные уголки мира.
Преобразились ученики и внутренне: благодать Святого Духа превратила робких и нерешительных людей в пламенных проповедников.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкПрихожане в кафедральном соборе Рождества Христова в день праздника Святой Троицы
Прихожане в кафедральном соборе Рождества Христова в день праздника святой Троицы - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Прихожане в кафедральном соборе Рождества Христова в день праздника Святой Троицы
Но откуда возникла традиция украшать в этот день храмы цветами и березовыми ветками?
"Это давнее напоминание о важности весенне-летнего периода для простых людей. Сегодня, в век продовольственного изобилия, нам этого не понять. А в старину теплую пору ждали с нетерпением. Суровая зима наконец сменялась первой зеленью, надеждами на новый урожай и материальное облегчение", — объясняет иеромонах Макарий.

Переиначили на новый лад

Раньше буйство зелени в церквях было пышнее. Женщины шли в храмы с цветочными венками на головах. Те, кто не успел подготовиться, получали украшения во время службы. Причем плели их не миряне, а священники. В некоторых местностях делали венки выше человеческого роста — для обрамления икон.
Брянской области я видела, как таким способом украсили образ Богоматери в храме, — рассказывает фольклорист Екатерина Дорохова. — После молитвы люди пролезали через венок, что с точки зрения обрядности символизирует ворота из одного мира в другой".
Народные обычаи Троицы сильно напоминают купальские традиции. На Ивана Купалу точно так же плели венки, а затем пускали по воде. Все дело в том, что когда-то это был один праздник, считают исследователи.
© РИА Новости / Алекс Аминев | Перейти в медиабанкПразднование Дня Святой Троицы и праздника Березового ситца в Суздале
Празднование дня святой Троицы и праздника Березового ситца в городе Суздале - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© РИА Новости / Алекс Аминев
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Празднование Дня Святой Троицы и праздника Березового ситца в Суздале
"Христианские миссионеры понимали, что искоренить языческие ритуалы разом не удастся. Поэтому переиначили, придав новый смысл. Троица довольно близка по календарю к Купале, отсюда и сходство обрядов", — говорит Дорохова.
Иными словами, христианский праздник поглотил языческое торжество.
Помимо этого, Троица выпадала на конец особого периода у славян — Семик. В это время поминали умерших не своей смертью. Ученый добавляет: в некоторых деревнях название праздника сохранялось до недавнего времени.
Отсюда, отмечает Дорохова, пошло довольно распространенное поверье, будто в субботу накануне Троицы можно поминать самоубийц. Священники это опровергают.

Из крайности в крайность

Влияние некоторых народных традиций ощутимо до сих пор. Например, есть легенда: трава или ветки березы из церкви обладают чудодейственной целебной силой. Но духовенство спешит развеять этот миф.
© РИА Новости / Геннадий Шишкин Покровский кафедральный собор во Владивостоке в День Святой Троицы украшен свежескошенной травой и березовыми ветками, которые символизируют возрождение жизни
Покровский кафедральный собор во Владивостоке в христианский праздник День Святой Троицы украшен свежескошенной травой и берёзовыми ветками, которые символизируют возрождение жизни - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© РИА Новости / Геннадий Шишкин
Покровский кафедральный собор во Владивостоке в День Святой Троицы украшен свежескошенной травой и березовыми ветками, которые символизируют возрождение жизни
"Приносить ветки из храма — вполне нормальная практика. У меня лично дома стоят рядом с иконами прошлогодняя верба и береза. Здесь важно не перейти грань и не заниматься магизмом", — подчеркивает церковный публицист протоиерей Максим Первозванский.
По его словам, атрибутика, украшения — это дополнительный уровень восприятия церковного праздника. Рождество ассоциируется с елкой, Спасы — с яблоками, медом и орехами. Это помогает помнить о важном событии.
"Правда, по-прежнему находятся люди, приписывающие этим вещам особый мистический смысл. Я знал человека, который набил подушку сеном, принесенным из церкви, — это было "средство от головной боли", — рассказывает священнослужитель.
Другие верующие, напротив, упрекают Церковь — якобы та наносит вред природе, срубая березы каждый год. Отец Максим поясняет: чаще всего для украшения берут молодняк, который вырос, к примеру, вдоль линий электропередачи. То есть то, что вырубят в любом случае.
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