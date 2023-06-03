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Генпрокурор Таджикистана направил срочную телеграмму Краснову

Генпрокурор Таджикистана направил срочную телеграмму Краснову - РИА Новости, 03.06.2023

Генпрокурор Таджикистана направил срочную телеграмму Краснову

Генеральный прокурор Таджикистана Юсуф Рахмон обеспокоен информацией о задержании группы трудовых мигрантов из Таджикистана, направил срочную телеграмму... РИА Новости, 03.06.2023

2023-06-03T21:37

2023-06-03T21:37

2023-06-03T21:40

таджикистан

россия

комсомольск-на-амуре

игорь краснов

юсуф рахмон

рамазон рахимзода

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ДУШАНБЕ, 3 июня – РИА Новости, Лидия Исамова. Генеральный прокурор Таджикистана Юсуф Рахмон обеспокоен информацией о задержании группы трудовых мигрантов из Таджикистана, направил срочную телеграмму генпрокурору России Игорю Краснову, сообщили РИА Новости в пресс-службе генпрокуратуры страны. "Генеральный прокурор Таджикистана направил срочную телеграмму российскому коллеге в которой выразил обеспокоенность в связи с массовым задержанием трудовых мигрантов и жестоким обращением с ними, а также задержанием сотрудниками правоохранительных органов большого количества таджикских студентов", - сказал собеседник агентства. Кроме того, в телеграмме Рахмон попросил своих российских коллег проверить действия отдельных сотрудников полиции в отношении граждан Таджикистана и дать им соответствующую правовую оценку. В последние три недели власти Таджикистана заявляли, что российские правоохранители задерживают мигрантов на улицах, рынках, рабочих местах, возле мечетей. Речь шла, в частности, о ситуации в общежитии Госуниверситета в Комсомольске-на-Амуре и рейде в Котельниках на окраине Москвы для проверки мигрантов. Министр внутренних дел Таджикистана Рамазон Рахимзода 26 мая в связи с рейдами российских властей направил главе МВД России Владимиру Колокольцеву письмо с призывом "рассмотреть эти инциденты объективно и взять их под контроль".

https://ria.ru/20230522/draka-1873407702.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

таджикистан, россия, комсомольск-на-амуре, игорь краснов, юсуф рахмон, рамазон рахимзода