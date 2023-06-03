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Конфликт в кафе в Волгограде закончился стрельбой - РИА Новости, 03.06.2023
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12:40 03.06.2023
https://ria.ru/20230603/strelba-1875936631.html
Конфликт в кафе в Волгограде закончился стрельбой
Конфликт в кафе в Волгограде закончился стрельбой - РИА Новости, 03.06.2023
Конфликт в кафе в Волгограде закончился стрельбой
Посетитель кафе в Волгограде во время конфликта устроил стрельбу, предположительно, из травматического пистолета, три человека были госпитализированы, сообщает... РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T12:40
2023-06-03T12:40
происшествия
волгоград
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ВОЛГОГРАД, 3 июн – РИА Новости. Посетитель кафе в Волгограде во время конфликта устроил стрельбу, предположительно, из травматического пистолета, три человека были госпитализированы, сообщает в субботу пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области. По данным ведомства, накануне в кафе в Красноармейском районе Волгограда произошел конфликт между посетителями, один из них устроил стрельбу, предположительно, из травматического пистолета. "В результате в больницу с ранениями различных частей тела доставлены трое жителей Светлоярского района: мужчины 2005 года рождения, 1979 года рождения и 1999 года рождения", - говорится в сообщении полиции.
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происшествия, волгоград, волгоградская область
Происшествия, Волгоград, Волгоградская область
Конфликт в кафе в Волгограде закончился стрельбой

При стрельбе в кафе в Волгограде пострадали три человека

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 3 июн – РИА Новости. Посетитель кафе в Волгограде во время конфликта устроил стрельбу, предположительно, из травматического пистолета, три человека были госпитализированы, сообщает в субботу пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.
По данным ведомства, накануне в кафе в Красноармейском районе Волгограда произошел конфликт между посетителями, один из них устроил стрельбу, предположительно, из травматического пистолета.
"В результате в больницу с ранениями различных частей тела доставлены трое жителей Светлоярского района: мужчины 2005 года рождения, 1979 года рождения и 1999 года рождения", - говорится в сообщении полиции.
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