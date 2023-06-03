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Власти Индии назовут причину крушения поездов после расследования

Власти Индии назовут причину крушения поездов после расследования - РИА Новости, 03.06.2023

Власти Индии назовут причину крушения поездов после расследования

Причина железнодорожной катастрофы в штате Одиша будет установлена в ходе подробного расследования, заявил министр железных дорог Индии Ашвини Вайшнав. РИА Новости, 03.06.2023

2023-06-03T10:59

2023-06-03T10:59

2023-06-03T16:43

в мире

индия

крушение поездов в штате одиша

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НЬЮ-ДЕЛИ, 3 июн - РИА Новости. Причина железнодорожной катастрофы в штате Одиша будет установлена в ходе подробного расследования, заявил министр железных дорог Индии Ашвини Вайшнав. Столкновение поездов произошло в пятницу вечером недалеко от города Баласор в Индии. Согласно данным железнодорожных властей, несколько вагонов пассажирского поезда, шедшего из Калькутты в Ченнаи, сошли с рельсов из-за столкновения с грузовым составом и упали на противоположный путь. Через некоторое время в них врезался еще один пассажирский поезд, в результате с рельсов сошли еще несколько вагонов с людьми. По данным властей штата, в крушении погибли 238 человек, более 900 ранены. "Будет проведено подробное расследование на высоком уровне, и комиссар по безопасности на железнодорожном транспорте также проведет независимое расследование", - сказал Вайшнав по прибытии на место происшествия. Ранее генеральный инспектор Национальных сил реагирования на стихийные бедствия Нарендра Сингх Бундела сообщил, что спасательная операция на месте крушения поездов в индийском штате Одиша может завершиться к вечеру субботы. В свою очередь, представитель железных дорог Индии Амитабх Шарма сообщил о начале восстановительных работ на месте крушения поездов. Ранее он заявлял, что железные дороги Индии в связи с аварией отменили 48 поездов, перенаправили 39 составов, еще 10 следуют с кратковременной остановкой. По сообщениям СМИ, премьер-министр Индии Нарендра Моди в субботу также посетит место аварии рядом с городом Баласор, а затем отправится в больницу в Каттаке, где размещены некоторые из пострадавших.

индия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Работа спасателей на месте столкновения поездов в Индии Работа спасателей на месте столкновения поездов в Индии копирайт INDIA NATIONAL DISASTER RESPONSE FORCE копирайт PTI 2023-06-03T10:59 true PT0M58S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, индия, крушение поездов в штате одиша