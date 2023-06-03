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Эрдоган назначил нового главу Минфина Турции - РИА Новости, 03.06.2023
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22:29 03.06.2023
https://ria.ru/20230603/naznachenie-1876008828.html
Эрдоган назначил нового главу Минфина Турции
Эрдоган назначил нового главу Минфина Турции - РИА Новости, 03.06.2023
Эрдоган назначил нового главу Минфина Турции
Новым министром финансов и казначейства Турции назначен Мехмет Шимшек, ранее занимавший этот пост. РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T22:29
2023-06-03T22:29
турция
мехмет шимшек
реджеп тайип эрдоган
президентские выборы в турции
в мире
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АНКАРА, 3 июн – РИА Новости. Новым министром финансов и казначейства Турции назначен Мехмет Шимшек, ранее занимавший этот пост. Назначение Шимшека обнародовал в субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, оглашая список нового кабинета министров. Турецкие СМИ представляют экс-вице-премьера и экс-главы минфина Шимшека как одного из самых профессиональных экономистов в стране, ранее сообщалось, что он получил гарантии от турецкого лидера относительно управления Центробанком и процентными ставками. Турецкая валюта после переизбрания Эрдогана теряет в цене по отношению к доллару и, на данный момент, по информации Центробанка страны, торгуется на уровне 20,84.
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турция, мехмет шимшек, реджеп тайип эрдоган, президентские выборы в турции, в мире
Турция, Мехмет Шимшек, Реджеп Тайип Эрдоган, Президентские выборы в Турции, В мире
Эрдоган назначил нового главу Минфина Турции

Эрдоган назначил Шимшека новым главой Минфина Турции, ранее он занимал этот пост

© AP Photo / DPA/ Christoph SchmidtМинистр финансов Турции Мехмет Шимшек
Министр финансов Турции Мехмет Шимшек - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
© AP Photo / DPA/ Christoph Schmidt
Министр финансов Турции Мехмет Шимшек. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 3 июн – РИА Новости. Новым министром финансов и казначейства Турции назначен Мехмет Шимшек, ранее занимавший этот пост.
Назначение Шимшека обнародовал в субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, оглашая список нового кабинета министров.
Турецкие СМИ представляют экс-вице-премьера и экс-главы минфина Шимшека как одного из самых профессиональных экономистов в стране, ранее сообщалось, что он получил гарантии от турецкого лидера относительно управления Центробанком и процентными ставками. Турецкая валюта после переизбрания Эрдогана теряет в цене по отношению к доллару и, на данный момент, по информации Центробанка страны, торгуется на уровне 20,84.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
Эрдоган назначил нового главу Минобороны Турции
Вчера, 22:22
 
ТурцияМехмет ШимшекРеджеп Тайип ЭрдоганПрезидентские выборы в ТурцииВ мире
 
 
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