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Придумывают игры и немного хулиганят: медвежата с мамой на прогулке - РИА Новости, 03.06.2023
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08:00 03.06.2023 (обновлено: 08:10 03.06.2023)
https://ria.ru/20230603/medvedi-1875772107.html
Придумывают игры и немного хулиганят: медвежата с мамой на прогулке
Придумывают игры и немного хулиганят: медвежата с мамой на прогулке - РИА Новости, 03.06.2023
Придумывают игры и немного хулиганят: медвежата с мамой на прогулке
У медведицы Герды из Новосибирского зоопарка подрастают две любознательные малышки. Возможно, это самая популярная семья в городе, все хотят понаблюдать за тем, РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T08:00
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новосибирский зоопарк
медведи
полярный медведь (белый медведь)
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У медведицы Герды из Новосибирского зоопарка подрастают две любознательные малышки. Возможно, это самая популярная семья в городе, все хотят понаблюдать за тем, как детеныши растут и общаются друг с другом и мамой. Один день из жизни животных — в фотоленте Ria.ru.
новосибирск
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фото, фото, новосибирский зоопарк, медведи, полярный медведь (белый медведь), новосибирск, впечатления - туризм, фото - туризм
Фото, Новосибирский зоопарк, медведи, Полярный медведь (белый медведь), Новосибирск, Впечатления - Туризм, Фото - Туризм

Придумывают игры и немного хулиганят: медвежата с мамой на прогулке

Читать ria.ru в
У медведицы Герды из Новосибирского зоопарка подрастают две любознательные малышки. Возможно, это самая популярная семья в городе, все хотят понаблюдать за тем, как детеныши растут и общаются друг с другом и мамой. Один день из жизни животных — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Медвежата появились на свет 16 декабря 2022 года и только в марте начали выходить из специально оборудованной берлоги.

Белая медведица Герда с белыми медвежатами в вольере Новосибирского зоопарка имени Ростислава Шило

Медвежата появились на свет 16 декабря 2022 года и только в марте начали выходить из специально оборудованной берлоги.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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1 из 12
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

В апреле ветеринарные врачи обследовали малышей и определили, что это девочки.

Белая медведица Герда с белыми медвежатами в вольере Новосибирского зоопарка имени Ростислава Шило

В апреле ветеринарные врачи обследовали малышей и определили, что это девочки.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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2 из 12
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Малышки быстро растут, каждый день придумывают новые игры и даже немного хулиганят.

Белые медвежата в вольере Новосибирского зоопарка имени Ростислава Шило

Малышки быстро растут, каждый день придумывают новые игры и даже немного хулиганят.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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3 из 12
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Белая медведица Герда в вольере Новосибирского зоопарка имени Ростислава Шило.

Белая медведица Герда в вольере Новосибирского зоопарка имени Ростислава Шило

Белая медведица Герда в вольере Новосибирского зоопарка имени Ростислава Шило.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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4 из 12
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Совсем недавно медвежата лишь неловко переваливались с лапы на лапу, а теперь уверенно бегают.

Белый медвежонок в вольере Новосибирского зоопарка имени Ростислава Шило

Совсем недавно медвежата лишь неловко переваливались с лапы на лапу, а теперь уверенно бегают.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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5 из 12
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

И готовы сколько угодно играть с мамой в воде.

Белая медведица Герда в вольере Новосибирского зоопарка имени Ростислава Шило

И готовы сколько угодно играть с мамой в воде.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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6 из 12
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Еще они умеют скатываться с горок и рыть небольшие берлоги.

Белый медвежонок в вольере Новосибирского зоопарка имени Ростислава Шило

Еще они умеют скатываться с горок и рыть небольшие берлоги.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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7 из 12
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Детишки слушаются маму, особенно когда приходит время обеда.

Белый медвежонок в вольере Новосибирского зоопарка имени Ростислава Шило

Детишки слушаются маму, особенно когда приходит время обеда.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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8 из 12
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Герда с медвежатами.

Белая медведица Герда с белыми медвежатами в вольере Новосибирского зоопарка имени Ростислава Шило

Герда с медвежатами.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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9 из 12
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Новосибирский зоопарк предлагает всем желающим поучаствовать в конкурсе на лучшие имена для медвежат.

Белый медвежонок играет на искусственном снегу в вольере Новосибирского зоопарка имени Ростислава Шило

Новосибирский зоопарк предлагает всем желающим поучаствовать в конкурсе на лучшие имена для медвежат.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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10 из 12
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Варианты можно предлагать в соцсетях зоопарка.

Белый медвежонок играет на искусственном снегу в вольере Новосибирского зоопарка имени Ростислава Шило

Варианты можно предлагать в соцсетях зоопарка.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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11 из 12
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Имена малышек объявят 25 июня.

Белая медведица Герда с белыми медвежатами в вольере Новосибирского зоопарка имени Ростислава Шило

Имена малышек объявят 25 июня.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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