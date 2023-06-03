https://ria.ru/20230603/medvedi-1875772107.html

Придумывают игры и немного хулиганят: медвежата с мамой на прогулке

Придумывают игры и немного хулиганят: медвежата с мамой на прогулке - РИА Новости, 03.06.2023

Придумывают игры и немного хулиганят: медвежата с мамой на прогулке

У медведицы Герды из Новосибирского зоопарка подрастают две любознательные малышки. Возможно, это самая популярная семья в городе, все хотят понаблюдать за тем, РИА Новости, 03.06.2023

2023-06-03T08:00

2023-06-03T08:00

2023-06-03T08:10

фото

новосибирский зоопарк

медведи

полярный медведь (белый медведь)

новосибирск

впечатления - туризм

фото - туризм

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У медведицы Герды из Новосибирского зоопарка подрастают две любознательные малышки. Возможно, это самая популярная семья в городе, все хотят понаблюдать за тем, как детеныши растут и общаются друг с другом и мамой. Один день из жизни животных — в фотоленте Ria.ru.

новосибирск

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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