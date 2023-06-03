Придумывают игры и немного хулиганят: медвежата с мамой на прогулке

Медвежата появились на свет 16 декабря 2022 года и только в марте начали выходить из специально оборудованной берлоги.
Медвежата появились на свет 16 декабря 2022 года и только в марте начали выходить из специально оборудованной берлоги.
В апреле ветеринарные врачи обследовали малышей и определили, что это девочки.
В апреле ветеринарные врачи обследовали малышей и определили, что это девочки.
Малышки быстро растут, каждый день придумывают новые игры и даже немного хулиганят.
Малышки быстро растут, каждый день придумывают новые игры и даже немного хулиганят.
Белая медведица Герда в вольере Новосибирского зоопарка имени Ростислава Шило.
Белая медведица Герда в вольере Новосибирского зоопарка имени Ростислава Шило.
Совсем недавно медвежата лишь неловко переваливались с лапы на лапу, а теперь уверенно бегают.
Совсем недавно медвежата лишь неловко переваливались с лапы на лапу, а теперь уверенно бегают.
И готовы сколько угодно играть с мамой в воде.
И готовы сколько угодно играть с мамой в воде.
Еще они умеют скатываться с горок и рыть небольшие берлоги.
Еще они умеют скатываться с горок и рыть небольшие берлоги.
Детишки слушаются маму, особенно когда приходит время обеда.
Детишки слушаются маму, особенно когда приходит время обеда.
Герда с медвежатами.
Новосибирский зоопарк предлагает всем желающим поучаствовать в конкурсе на лучшие имена для медвежат.
Новосибирский зоопарк предлагает всем желающим поучаствовать в конкурсе на лучшие имена для медвежат.
Варианты можно предлагать в соцсетях зоопарка.
Варианты можно предлагать в соцсетях зоопарка.
Имена малышек объявят 25 июня.