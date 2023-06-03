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Украинские военные целятся в российские санитарные машины, рассказал боец - РИА Новости, 03.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:10 03.06.2023
https://ria.ru/20230603/mashiny-1875910573.html
Украинские военные целятся в российские санитарные машины, рассказал боец
Украинские военные целятся в российские санитарные машины, рассказал боец - РИА Новости, 03.06.2023
Украинские военные целятся в российские санитарные машины, рассказал боец
Санитарные машины с красными крестами, занимающиеся эвакуацией раненых российских бойцов, входят в число приоритетных целей для украинских дронов-камикадзе на... РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T09:10
2023-06-03T09:10
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
андрей марочко
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 3 июн - РИА Новости. Санитарные машины с красными крестами, занимающиеся эвакуацией раненых российских бойцов, входят в число приоритетных целей для украинских дронов-камикадзе на донецком направлении, рассказал РИА Новости военный медик 200-й мотострелковой бригады с позывным "Вивальди". Ранее эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что украинская армия начала более интенсивно применять беспилотные летательные аппараты (БПЛА) на краснолиманском направлении. "Так как у противника есть так называемые камикадзе, они не жалеют, бьют и по санитарным машинам... Противник не жалеет ни боеприпасов, ни своих сил, бьет в полной мере, если даже противник прекрасно видит, что машина с красным крестом - работает по полной", - сказал боец. Он уточнил, что эвакуационные машины подъезжают достаточно близко, на расстояние до 1 километра, к линии соприкосновения, на этих участках их пытаются атаковать украинские дроны. "Машина, которая ехала с точки эвакуации на дальнейший этап, по ней прилетел дрон-камикадзе, и были пострадавшие - это была санитарная машина с красными крестами", - рассказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20230603/ukraina-1875811373.html
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вооруженные силы рф, андрей марочко, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Андрей Марочко, Луганская Народная Республика
Украинские военные целятся в российские санитарные машины, рассказал боец

Военный медик: российские санитарные машины входят в число приоритетных целей ВСУ

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСанитарный автомобиль
Санитарный автомобиль - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Санитарный автомобиль. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 3 июн - РИА Новости. Санитарные машины с красными крестами, занимающиеся эвакуацией раненых российских бойцов, входят в число приоритетных целей для украинских дронов-камикадзе на донецком направлении, рассказал РИА Новости военный медик 200-й мотострелковой бригады с позывным "Вивальди".
Ранее эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что украинская армия начала более интенсивно применять беспилотные летательные аппараты (БПЛА) на краснолиманском направлении.
"Так как у противника есть так называемые камикадзе, они не жалеют, бьют и по санитарным машинам... Противник не жалеет ни боеприпасов, ни своих сил, бьет в полной мере, если даже противник прекрасно видит, что машина с красным крестом - работает по полной", - сказал боец.
Он уточнил, что эвакуационные машины подъезжают достаточно близко, на расстояние до 1 километра, к линии соприкосновения, на этих участках их пытаются атаковать украинские дроны.
"Машина, которая ехала с точки эвакуации на дальнейший этап, по ней прилетел дрон-камикадзе, и были пострадавшие - это была санитарная машина с красными крестами", - рассказал собеседник агентства.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФАндрей МарочкоЛуганская Народная Республика
 
 
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