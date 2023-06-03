https://ria.ru/20230603/mashiny-1875910573.html

Украинские военные целятся в российские санитарные машины, рассказал боец

Украинские военные целятся в российские санитарные машины, рассказал боец - РИА Новости, 03.06.2023

Украинские военные целятся в российские санитарные машины, рассказал боец

Санитарные машины с красными крестами, занимающиеся эвакуацией раненых российских бойцов, входят в число приоритетных целей для украинских дронов-камикадзе на... РИА Новости, 03.06.2023

2023-06-03T09:10

2023-06-03T09:10

2023-06-03T09:10

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

андрей марочко

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 3 июн - РИА Новости. Санитарные машины с красными крестами, занимающиеся эвакуацией раненых российских бойцов, входят в число приоритетных целей для украинских дронов-камикадзе на донецком направлении, рассказал РИА Новости военный медик 200-й мотострелковой бригады с позывным "Вивальди". Ранее эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что украинская армия начала более интенсивно применять беспилотные летательные аппараты (БПЛА) на краснолиманском направлении. "Так как у противника есть так называемые камикадзе, они не жалеют, бьют и по санитарным машинам... Противник не жалеет ни боеприпасов, ни своих сил, бьет в полной мере, если даже противник прекрасно видит, что машина с красным крестом - работает по полной", - сказал боец. Он уточнил, что эвакуационные машины подъезжают достаточно близко, на расстояние до 1 километра, к линии соприкосновения, на этих участках их пытаются атаковать украинские дроны. "Машина, которая ехала с точки эвакуации на дальнейший этап, по ней прилетел дрон-камикадзе, и были пострадавшие - это была санитарная машина с красными крестами", - рассказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20230603/ukraina-1875811373.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы рф, андрей марочко, луганская народная республика