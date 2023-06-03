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В Совфеде назвали слова главы Минобороны Британии о захвате Крыма анекдотом
В Совфеде назвали слова главы Минобороны Британии о захвате Крыма анекдотом - РИА Новости, 03.06.2023
В Совфеде назвали слова главы Минобороны Британии о захвате Крыма анекдотом
Нельзя воспринимать серьезно слова министра обороны Великобритании о захвате Украиной Крыма, это похоже на анекдот, заявил первый замглавы международного... РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T16:10
2023-06-03T16:10
2023-06-03T16:10
специальная военная операция на украине
россия
великобритания
владимир джабаров
совет федерации рф
бен уоллес
нато
украина
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Нельзя воспринимать серьезно слова министра обороны Великобритании о захвате Украиной Крыма, это похоже на анекдот, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. Ранее Washington Post сообщил, что министр обороны Великобритании Бен Уоллес, в отличие от других представителей стран НАТО, полагает, что украинские войска в этом году смогут захватить Крым, если у России иссякнут военные возможности. "Не будем так серьезно воспринимать слова министра обороны Великобритании. В стародавние времена такие высказывания напоминали бы свежий анекдот", - написал Джабаров в своем телеграм-канале. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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россия, великобритания, владимир джабаров, совет федерации рф, бен уоллес, нато, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Великобритания, Владимир Джабаров, Совет Федерации РФ, Бен Уоллес, НАТО, Украина, В мире
В Совфеде назвали слова главы Минобороны Британии о захвате Крыма анекдотом
Сенатор Джабаров назвал слова главы Минобороны Британии Уоллеса о захвате Крыма анекдотом