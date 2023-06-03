https://ria.ru/20230603/krym-1875962560.html

В Совфеде назвали слова главы Минобороны Британии о захвате Крыма анекдотом

В Совфеде назвали слова главы Минобороны Британии о захвате Крыма анекдотом - РИА Новости, 03.06.2023

В Совфеде назвали слова главы Минобороны Британии о захвате Крыма анекдотом

Нельзя воспринимать серьезно слова министра обороны Великобритании о захвате Украиной Крыма, это похоже на анекдот, заявил первый замглавы международного... РИА Новости, 03.06.2023

2023-06-03T16:10

2023-06-03T16:10

2023-06-03T16:10

специальная военная операция на украине

россия

великобритания

владимир джабаров

совет федерации рф

бен уоллес

нато

украина

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Нельзя воспринимать серьезно слова министра обороны Великобритании о захвате Украиной Крыма, это похоже на анекдот, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. Ранее Washington Post сообщил, что министр обороны Великобритании Бен Уоллес, в отличие от других представителей стран НАТО, полагает, что украинские войска в этом году смогут захватить Крым, если у России иссякнут военные возможности. "Не будем так серьезно воспринимать слова министра обороны Великобритании. В стародавние времена такие высказывания напоминали бы свежий анекдот", - написал Джабаров в своем телеграм-канале. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20230527/krym-1874482024.html

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великобритания

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россия, великобритания, владимир джабаров, совет федерации рф, бен уоллес, нато, украина, в мире