https://ria.ru/20230603/kofe-1875905162.html

В Индонезии выразили желание нарастить поставки кофе в Россию

В Индонезии выразили желание нарастить поставки кофе в Россию - РИА Новости, 03.06.2023

В Индонезии выразили желание нарастить поставки кофе в Россию

Джакарта хотела бы нарастить поставки кофе в Россию, заявила РИА новости замминистра экономики Индонезии по вопросам продовольствия и АПК Индонезии Мусдалифах... РИА Новости, 03.06.2023

2023-06-03T07:44

2023-06-03T07:44

2023-06-03T07:44

индонезия

россия

ява (остров)

экономика

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Джакарта хотела бы нарастить поставки кофе в Россию, заявила РИА новости замминистра экономики Индонезии по вопросам продовольствия и АПК Индонезии Мусдалифах Махмуд. "России нужен кофе, мы можем получить выгоду, поставляя его туда. Мы занимаем четвертое место в мире по производству кофе. Мы выращиваем робусту. Но пока соглашений с Россией по этому вопросу нет, есть только общение с представителями бизнес-компаний", - сказала она в беседе с агентством. Посольство республики не первый год проводит в Москве фестивали индонезийского кофе, чтобы нарастить объемы поставок кофе в Россию. Посол Хосе Антонио Морато Таварес ранее заявлял РИА Новости, что промышленные поставки кофе в Россию, как и ряда других товаров, затруднены в том числе из-за логистических проблем. Индонезия входит в пятерку крупнейших стран-производителей кофе. Более 90% индонезийского кофе составляет сорт робуста. Главные кофейные регионы страны - Ява, Суматра, Бали.

https://ria.ru/20230528/zerno-1874618175.html

индонезия

россия

ява (остров)

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индонезия, россия, ява (остров), экономика