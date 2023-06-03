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Украина отвергла мирный план Индонезии - РИА Новости, 03.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:36 03.06.2023 (обновлено: 16:44 03.06.2023)
https://ria.ru/20230603/indoneziya-1875957737.html
Украина отвергла мирный план Индонезии
Украина отвергла мирный план Индонезии - РИА Новости, 03.06.2023
Украина отвергла мирный план Индонезии
Киев категорически отвергает мирный план Индонезии, предполагающий в том числе проведение референдумов на так называемых спорных территориях, следует из... РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T15:36
2023-06-03T16:44
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
владимир зеленский
олег николенко
индонезия
оон
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Киев категорически отвергает мирный план Индонезии, предполагающий в том числе проведение референдумов на так называемых спорных территориях, следует из заявления пресс-секретаря Министерства иностранных дел Украины Олега Николенко.&quot;Мы ценим внимание, которое Индонезия уделяет вопросу восстановления мира на Украине. При этом никаких спорных территорий между Украиной и РФ для проведения там референдума нет&quot;, — написал он на странице в соцсети Facebook*.По словам Николенко, Украина должна восстановить свою территориальную целостность в международно признанных границах. Он подчеркнул, что прекращение огня, развертывание сил на расстоянии 15 километров и создание демилитаризованной зоны "тоже не сработает". Исходя из этого, замглавы МИД предложил Индонезии присоединиться к "формуле мира Владимира Зеленского", которая подразумевает капитуляцию России.Ранее министр обороны Индонезии генерал Прабово Субианто на ежегодном форуме в Сингапуре озвучил идею о разрешении конфликта на Украине путем создания демилитаризованной зоны по образцу Южной и Северной Кореи. Он также предложил участникам мероприятия подписать совместное обращение к Москве и Киеву, содержащее эти инициативы.В частности, генерал призвал к полному прекращению огня всеми сторонами конфликта и фиксации позиций, на которых они сейчас находятся. Речь также идет об отводе войск на 15 километров в каждую сторону от передовых позиций и образовании демилитаризованной зоны. Кроме того, министр обороны Индонезии предложил срочно создать наблюдательный контингент ООН и разместить его на всем протяжении демилитаризованной зоны. В плане также содержится идея о проведении Организацией объединенных наций референдумов на всех спорных территориях по вопросу нахождения в составе России или Украины. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам с Киевом с учетом новых реалий, но там ввели законодательный запрет на них. На Украине при этом заявляют, что мир можно установить только на их условиях и после возвращения страны к границам 1991 года.Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что план, который не учитывает сегодняшние территориальные реалии и новые регионы России, не может быть мирным.Несмотря на нежелание Украины договариваться, растет число стран и организаций, предлагающих различные инициативы и свое посредничество: вслед за Китаем и Ватиканом о таких планах объявила ЮАР от имени нескольких африканских государств.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230524/plan-1873957524.html
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в мире, россия, украина, владимир зеленский, олег николенко, индонезия, оон, прабово субианто
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Олег Николенко, Индонезия, ООН, Прабово Субианто
Украина отвергла мирный план Индонезии

В МИД Украины заявили, что категорически отвергают мирный план Индонезии

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание МИД Украины
Здание МИД Украины - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание МИД Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Киев категорически отвергает мирный план Индонезии, предполагающий в том числе проведение референдумов на так называемых спорных территориях, следует из заявления пресс-секретаря Министерства иностранных дел Украины Олега Николенко.
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"Мы ценим внимание, которое Индонезия уделяет вопросу восстановления мира на Украине. При этом никаких спорных территорий между Украиной и РФ для проведения там референдума нет", — написал он на странице в соцсети Facebook*.

По словам Николенко, Украина должна восстановить свою территориальную целостность в международно признанных границах. Он подчеркнул, что прекращение огня, развертывание сил на расстоянии 15 километров и создание демилитаризованной зоны "тоже не сработает". Исходя из этого, замглавы МИД предложил Индонезии присоединиться к "формуле мира Владимира Зеленского", которая подразумевает капитуляцию России.
Ранее министр обороны Индонезии генерал Прабово Субианто на ежегодном форуме в Сингапуре озвучил идею о разрешении конфликта на Украине путем создания демилитаризованной зоны по образцу Южной и Северной Кореи. Он также предложил участникам мероприятия подписать совместное обращение к Москве и Киеву, содержащее эти инициативы.
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В частности, генерал призвал к полному прекращению огня всеми сторонами конфликта и фиксации позиций, на которых они сейчас находятся. Речь также идет об отводе войск на 15 километров в каждую сторону от передовых позиций и образовании демилитаризованной зоны. Кроме того, министр обороны Индонезии предложил срочно создать наблюдательный контингент ООН и разместить его на всем протяжении демилитаризованной зоны. В плане также содержится идея о проведении Организацией объединенных наций референдумов на всех спорных территориях по вопросу нахождения в составе России или Украины.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам с Киевом с учетом новых реалий, но там ввели законодательный запрет на них. На Украине при этом заявляют, что мир можно установить только на их условиях и после возвращения страны к границам 1991 года.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что план, который не учитывает сегодняшние территориальные реалии и новые регионы России, не может быть мирным.
Несмотря на нежелание Украины договариваться, растет число стран и организаций, предлагающих различные инициативы и свое посредничество: вслед за Китаем и Ватиканом о таких планах объявила ЮАР от имени нескольких африканских государств.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийОлег НиколенкоИндонезияООНПрабово Субианто
 
 
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