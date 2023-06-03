https://ria.ru/20230603/indoneziya-1875957737.html

Украина отвергла мирный план Индонезии

Украина отвергла мирный план Индонезии - РИА Новости, 03.06.2023

Украина отвергла мирный план Индонезии

Киев категорически отвергает мирный план Индонезии, предполагающий в том числе проведение референдумов на так называемых спорных территориях, следует из... РИА Новости, 03.06.2023

2023-06-03T15:36

2023-06-03T15:36

2023-06-03T16:44

специальная военная операция на украине

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олег николенко

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оон

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Киев категорически отвергает мирный план Индонезии, предполагающий в том числе проведение референдумов на так называемых спорных территориях, следует из заявления пресс-секретаря Министерства иностранных дел Украины Олега Николенко."Мы ценим внимание, которое Индонезия уделяет вопросу восстановления мира на Украине. При этом никаких спорных территорий между Украиной и РФ для проведения там референдума нет", — написал он на странице в соцсети Facebook*.По словам Николенко, Украина должна восстановить свою территориальную целостность в международно признанных границах. Он подчеркнул, что прекращение огня, развертывание сил на расстоянии 15 километров и создание демилитаризованной зоны "тоже не сработает". Исходя из этого, замглавы МИД предложил Индонезии присоединиться к "формуле мира Владимира Зеленского", которая подразумевает капитуляцию России.Ранее министр обороны Индонезии генерал Прабово Субианто на ежегодном форуме в Сингапуре озвучил идею о разрешении конфликта на Украине путем создания демилитаризованной зоны по образцу Южной и Северной Кореи. Он также предложил участникам мероприятия подписать совместное обращение к Москве и Киеву, содержащее эти инициативы.В частности, генерал призвал к полному прекращению огня всеми сторонами конфликта и фиксации позиций, на которых они сейчас находятся. Речь также идет об отводе войск на 15 километров в каждую сторону от передовых позиций и образовании демилитаризованной зоны. Кроме того, министр обороны Индонезии предложил срочно создать наблюдательный контингент ООН и разместить его на всем протяжении демилитаризованной зоны. В плане также содержится идея о проведении Организацией объединенных наций референдумов на всех спорных территориях по вопросу нахождения в составе России или Украины. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам с Киевом с учетом новых реалий, но там ввели законодательный запрет на них. На Украине при этом заявляют, что мир можно установить только на их условиях и после возвращения страны к границам 1991 года.Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что план, который не учитывает сегодняшние территориальные реалии и новые регионы России, не может быть мирным.Несмотря на нежелание Украины договариваться, растет число стран и организаций, предлагающих различные инициативы и свое посредничество: вслед за Китаем и Ватиканом о таких планах объявила ЮАР от имени нескольких африканских государств.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230524/plan-1873957524.html

https://ria.ru/20230425/ukraina-1867749510.html

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