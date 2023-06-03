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Биография Хакана Фидана - РИА Новости, 03.06.2023
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23:52 03.06.2023
https://ria.ru/20230603/fidan-1876015251.html
Биография Хакана Фидана
Биография Хакана Фидана - РИА Новости, 03.06.2023
Биография Хакана Фидана
Турецкий политик, бывший глава Национальной разведывательной организации Хакан Фидан (Hakan Fidan) родился в Анкаре в 1968 году. РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T23:52
2023-06-03T23:52
справки
в мире
турция
хакан фидан
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Турецкий политик, бывший глава Национальной разведывательной организации Хакан Фидан (Hakan Fidan) родился в Анкаре в 1968 году.Он получил звание унтер-офицера в 1986 году и до 2001 года служил унтер-офицером связи в турецких вооруженных силах. В 2000 году Фидан был избран членом Генеральной Ассамблеи OYAK — турецкого благотворительного и пенсионного фонда.В 2001 Фидан ушел из армии и получил степень бакалавра в области управления и политических наук в Университетском колледже Университета Мэриленда (The University of Maryland University College, UMUC). Также он получил степень магистра в университете Билькент (Bilkent Üniversitesi'nde), а в 2006 году получил докторскую степень. Он продолжил обучение в Международном агентстве по атомной энергии в Вене (IAEA), Институте Организации Объединенных Наций по разоружению в Женеве (UNIDIR) и Исследовательском центре технологий проверки в Лондоне (UKSV). Работал академиком в университетах Хаджеттепе (Hacettepe University) и Билькент (Bilkent Üniversitesi'nde).Фидан работал политическим и экономическим консультантом в посольстве Австралии в Анкаре с 2001 по 2003 год. В 2003 году он был назначен на должность Турецкого управления по сотрудничеству и развитию (Tika). Фидан занимал эту должность до 2007 года.14 ноября 2007 года Фидан был назначен заместителем премьер-министра по вопросам внешней политики и международной безопасности. 8 марта 2008 года он был назначен членом попечительского совета Международного университета Ахмета Есеви (Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi). Он ушел с этого поста в феврале 2011 года.15 апреля 2010 года Фидан был назначен заместителем министра Национальной разведывательной организации (Millî İstihbarat Teşkilatı, MIT), а 25 мая 2010 года стал главой Национальной разведывательной организации.Фидан входил в Партию справедливости и развития (Kalkınma Partisi'nden milletvekili) и покинул ее, чтобы быть кандидатом в депутаты, начиная с 10 февраля 2015 года. 9 марта 2015 года он отозвал свое заявление о выдвижении кандидатуры и вернулся к своим обязанностям 10 марта 2015 года.Хакан Фидан женат, имеет троих детей.3 июня 2023 года Хакан Фидан был назначен на пост главы МИД Турции вступившим в должность президент Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом (Recep Tayyip Erdoğan).
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справки, в мире, турция, хакан фидан
Справки, В мире, Турция, Хакан Фидан

Биография Хакана Фидана

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкГорода мира. Стамбул
Города мира. Стамбул - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Города мира. Стамбул . Архивное фото
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Турецкий политик, бывший глава Национальной разведывательной организации Хакан Фидан (Hakan Fidan) родился в Анкаре в 1968 году.
Он получил звание унтер-офицера в 1986 году и до 2001 года служил унтер-офицером связи в турецких вооруженных силах. В 2000 году Фидан был избран членом Генеральной Ассамблеи OYAK — турецкого благотворительного и пенсионного фонда.
В 2001 Фидан ушел из армии и получил степень бакалавра в области управления и политических наук в Университетском колледже Университета Мэриленда (The University of Maryland University College, UMUC). Также он получил степень магистра в университете Билькент (Bilkent Üniversitesi'nde), а в 2006 году получил докторскую степень. Он продолжил обучение в Международном агентстве по атомной энергии в Вене (IAEA), Институте Организации Объединенных Наций по разоружению в Женеве (UNIDIR) и Исследовательском центре технологий проверки в Лондоне (UKSV). Работал академиком в университетах Хаджеттепе (Hacettepe University) и Билькент (Bilkent Üniversitesi'nde).
Фидан работал политическим и экономическим консультантом в посольстве Австралии в Анкаре с 2001 по 2003 год. В 2003 году он был назначен на должность Турецкого управления по сотрудничеству и развитию (Tika). Фидан занимал эту должность до 2007 года.
14 ноября 2007 года Фидан был назначен заместителем премьер-министра по вопросам внешней политики и международной безопасности. 8 марта 2008 года он был назначен членом попечительского совета Международного университета Ахмета Есеви (Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi). Он ушел с этого поста в феврале 2011 года.
15 апреля 2010 года Фидан был назначен заместителем министра Национальной разведывательной организации (Millî İstihbarat Teşkilatı, MIT), а 25 мая 2010 года стал главой Национальной разведывательной организации.
Фидан входил в Партию справедливости и развития (Kalkınma Partisi'nden milletvekili) и покинул ее, чтобы быть кандидатом в депутаты, начиная с 10 февраля 2015 года. 9 марта 2015 года он отозвал свое заявление о выдвижении кандидатуры и вернулся к своим обязанностям 10 марта 2015 года.
Хакан Фидан женат, имеет троих детей.
3 июня 2023 года Хакан Фидан был назначен на пост главы МИД Турции вступившим в должность президент Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом (Recep Tayyip Erdoğan).
 
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