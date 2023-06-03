https://ria.ru/20230603/festival-1875996557.html

Фестиваль "Мир без границ" собрал три тысячи детей и родителей

Фестиваль "Мир без границ" собрал три тысячи детей и родителей - РИА Новости, 03.06.2023

Фестиваль "Мир без границ" собрал три тысячи детей и родителей

Фестиваль "Мир без границ" в Подмосковье в этом году собрал 3 тысячи детей и родителей, в том числе впервые из новых регионов РФ, Казахстана, Абхазии,... РИА Новости, 03.06.2023

2023-06-03T20:30

2023-06-03T20:30

2023-06-03T20:34

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общество

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МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Фестиваль "Мир без границ" в Подмосковье в этом году собрал 3 тысячи детей и родителей, в том числе впервые из новых регионов РФ, Казахстана, Абхазии, Белоруссии, - сообщает управление пресс-службы губернатора и правительства Московской области.Фестиваль состоялся уже в 13-й раз и впервые участие приняли страны ближнего зарубежья.Организатор фестиваля - Ассоциация родителей детей-инвалидов Подмосковья (АРДИП) при поддержке региональных министерства информационных и социальных коммуникаций, министерства социального развития, уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка."В первую очередь я хочу поблагодарить и поздравить всех ребят, которые участвовали в творческом конкурсе - вы большие молодцы! Спасибо вам за рисунки, танцы, стихи, от ваших конкурсных работ исходит невероятный свет и добро. Этот фестиваль был бы невозможен без руководителя Ассоциации родителей детей-инвалидов Подмосковья Инны Александровны Орловой. Я хочу отметить её решительность, настойчивость, требовательность - её сила характера позволила сделать так, что фестиваль стал таким масштабным, международным. Он помогает людям", - сказала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.Министр вручила благодарственное письмо председателю АРДИП Инне Орловой за активную общественно полезную деятельность в регионе."Идея проводить фестиваль для объединения семей с детьми-инвалидами Подмосковья пришла в 2006 году. Постепенно к нам стали присоединяться из других субъектов, и сейчас у нас уже большое международное движение. В Подмосковье введено очень много мер социальной поддержки инвалидов. Московская область - флагман в этом плане, многие регионы начинают перенимать опыт, внедрять у себя наши практики. Как пример, проект поддержки мам детей-инвалидов "Про неё", который мы запустили в 2020 году. Правительство Московской области поддержало нашу инициативу и сейчас в реабилитационных центрах могут получить услуги не только дети, но и мамы", - сказала Орлова.С видеоприветствием к участникам фестиваля обратилась уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. Она поблагодарила Андрея Воробьева за поддержку. "Мир без границ" неоднократно становился лауреатом Премии губернатора Московской области, и сегодня входит в Топ-100 лучших практик НКО Фонда президентских грантов."Хочу сказать спасибо Инне Орловой - руководителю одной из лучших подмосковных общественных организаций. Это замечательное мероприятие, я прошла мастер-классы, видела эмоции детей, надеюсь, они получили сегодня удовольствие", - сказала министр соцразвития Подмосковья Людмила Болатаева.За годы существования фестиваля его участниками стали уже более 25 тысяч человек.

https://ria.ru/20230602/deti-1875844996.html

https://ria.ru/20230519/deti-1872977094.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

московская область (подмосковье), общество, россия, казахстан, мария львова-белова, андрей воробьев, мир без границ