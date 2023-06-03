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Грызлов: Россия не будет сотрудничать с одними странами ЕАЭС в ущерб другим - РИА Новости, 03.06.2023
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11:48 03.06.2023
https://ria.ru/20230603/eaes-1875930100.html
Грызлов: Россия не будет сотрудничать с одними странами ЕАЭС в ущерб другим
Грызлов: Россия не будет сотрудничать с одними странами ЕАЭС в ущерб другим - РИА Новости, 03.06.2023
Грызлов: Россия не будет сотрудничать с одними странами ЕАЭС в ущерб другим
У России нет намерения сотрудничать с кем-то из стран ЕАЭС в ущерб другим участникам объединения, заявил посол РФ в Минске Борис Грызлов. РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T11:48
2023-06-03T11:48
россия
белоруссия
минск
борис грызлов
евразийский экономический союз
в мире
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МИНСК, 3 июн - РИА Новости. У России нет намерения сотрудничать с кем-то из стран ЕАЭС в ущерб другим участникам объединения, заявил посол РФ в Минске Борис Грызлов. "Факт того, что Беларусь и Россия являются участниками как Евразийского экономического союза, так и Союзного государства, не означает, что у нашей страны имеются какие-либо ограничения по достижению аналогичного уровня взаимодействия с Арменией, Казахстаном и Кыргызстаном. Хочу подчеркнуть, что у России нет намерения сотрудничать с кем-то в ущерб другим", - отметил Грызлов в статье, опубликованной изданием "СБ. Беларусь сегодня". Посол подчеркнул, что для России важно и дальше укреплять уже сложившиеся связи с армянскими, казахстанскими и киргизскими друзьями, с которыми нас объединяют глубокие исторические и культурные узы.
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россия, белоруссия, минск, борис грызлов, евразийский экономический союз, в мире
Россия, Белоруссия, Минск, Борис Грызлов, Евразийский экономический союз, В мире
Грызлов: Россия не будет сотрудничать с одними странами ЕАЭС в ущерб другим

Грызлов: Россия не намерена сотрудничать с одними странами ЕАЭС в ущерб другим участникам

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкФлаги стран-участниц Евразийского экономического союза
Флаги стран-участниц Евразийского экономического союза - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
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Флаги стран-участниц Евразийского экономического союза. Архивное фото
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МИНСК, 3 июн - РИА Новости. У России нет намерения сотрудничать с кем-то из стран ЕАЭС в ущерб другим участникам объединения, заявил посол РФ в Минске Борис Грызлов.
"Факт того, что Беларусь и Россия являются участниками как Евразийского экономического союза, так и Союзного государства, не означает, что у нашей страны имеются какие-либо ограничения по достижению аналогичного уровня взаимодействия с Арменией, Казахстаном и Кыргызстаном. Хочу подчеркнуть, что у России нет намерения сотрудничать с кем-то в ущерб другим", - отметил Грызлов в статье, опубликованной изданием "СБ. Беларусь сегодня".
Посол подчеркнул, что для России важно и дальше укреплять уже сложившиеся связи с армянскими, казахстанскими и киргизскими друзьями, с которыми нас объединяют глубокие исторические и культурные узы.
Посол России в Белоруссии Борис Грызлов - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
У стран ЕАЭС есть возможность нового этапа интеграции, заявил Грызлов
Вчера, 11:41
 
РоссияБелоруссияМинскБорис ГрызловЕвразийский экономический союзВ мире
 
 
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