https://ria.ru/20230603/eaes-1875930100.html

Грызлов: Россия не будет сотрудничать с одними странами ЕАЭС в ущерб другим

Грызлов: Россия не будет сотрудничать с одними странами ЕАЭС в ущерб другим - РИА Новости, 03.06.2023

Грызлов: Россия не будет сотрудничать с одними странами ЕАЭС в ущерб другим

У России нет намерения сотрудничать с кем-то из стран ЕАЭС в ущерб другим участникам объединения, заявил посол РФ в Минске Борис Грызлов. РИА Новости, 03.06.2023

2023-06-03T11:48

2023-06-03T11:48

2023-06-03T11:48

россия

белоруссия

минск

борис грызлов

евразийский экономический союз

в мире

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МИНСК, 3 июн - РИА Новости. У России нет намерения сотрудничать с кем-то из стран ЕАЭС в ущерб другим участникам объединения, заявил посол РФ в Минске Борис Грызлов. "Факт того, что Беларусь и Россия являются участниками как Евразийского экономического союза, так и Союзного государства, не означает, что у нашей страны имеются какие-либо ограничения по достижению аналогичного уровня взаимодействия с Арменией, Казахстаном и Кыргызстаном. Хочу подчеркнуть, что у России нет намерения сотрудничать с кем-то в ущерб другим", - отметил Грызлов в статье, опубликованной изданием "СБ. Беларусь сегодня". Посол подчеркнул, что для России важно и дальше укреплять уже сложившиеся связи с армянскими, казахстанскими и киргизскими друзьями, с которыми нас объединяют глубокие исторические и культурные узы.

https://ria.ru/20230603/eaes-1875929379.html

россия

белоруссия

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Дарья Буймова

россия, белоруссия, минск, борис грызлов, евразийский экономический союз, в мире