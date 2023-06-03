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У стран ЕАЭС есть возможность нового этапа интеграции, заявил Грызлов - РИА Новости, 03.06.2023
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11:41 03.06.2023
https://ria.ru/20230603/eaes-1875929379.html
У стран ЕАЭС есть возможность нового этапа интеграции, заявил Грызлов
У стран ЕАЭС есть возможность нового этапа интеграции, заявил Грызлов - РИА Новости, 03.06.2023
У стран ЕАЭС есть возможность нового этапа интеграции, заявил Грызлов
Сегодня у стран "пятерки" ЕАЭС есть уникальная возможность стать участниками нового этапа интеграции на евразийском пространстве, заявил посол России в... РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T11:41
2023-06-03T11:41
белоруссия
россия
казахстан
борис грызлов
евразийский экономический союз
таможенный союз
в мире
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МИНСК, 3 июн - РИА Новости. Сегодня у стран "пятерки" ЕАЭС есть уникальная возможность стать участниками нового этапа интеграции на евразийском пространстве, заявил посол России в Белоруссии Борис Грызлов. "Россия вместе с Казахстаном и Беларусью стояли в 2010 году у истоков создания Таможенного союза, после присоединения наших армянских и киргизских партнеров был создан Евразийский экономический союз. Сегодня у стран "пятерки" есть уникальная возможность стать участниками нового этапа интеграции на евразийском пространстве", - отметил дипломат в статье, опубликованной изданием "СБ. Беларусь сегодня".
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белоруссия, россия, казахстан, борис грызлов, евразийский экономический союз, таможенный союз, в мире
Белоруссия, Россия, Казахстан, Борис Грызлов, Евразийский экономический союз, Таможенный союз, В мире
У стран ЕАЭС есть возможность нового этапа интеграции, заявил Грызлов

Посол Грызлов: у стран ЕАЭС есть уникальная возможность нового этапа интеграции

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПосол России в Белоруссии Борис Грызлов
Посол России в Белоруссии Борис Грызлов - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Посол России в Белоруссии Борис Грызлов. Архивное фото
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МИНСК, 3 июн - РИА Новости. Сегодня у стран "пятерки" ЕАЭС есть уникальная возможность стать участниками нового этапа интеграции на евразийском пространстве, заявил посол России в Белоруссии Борис Грызлов.
"Россия вместе с Казахстаном и Беларусью стояли в 2010 году у истоков создания Таможенного союза, после присоединения наших армянских и киргизских партнеров был создан Евразийский экономический союз. Сегодня у стран "пятерки" есть уникальная возможность стать участниками нового этапа интеграции на евразийском пространстве", - отметил дипломат в статье, опубликованной изданием "СБ. Беларусь сегодня".
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Лукашенко призвал членов ЕАЭС "прорубить окно" в юго-восточные страны
25 мая, 16:42
 
БелоруссияРоссияКазахстанБорис ГрызловЕвразийский экономический союзТаможенный союзВ мире
 
 
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