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В Ленинградской области произошло смертельное ДТП с участием автобуса - РИА Новости, 03.06.2023
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15:02 03.06.2023
https://ria.ru/20230603/dtp-1875953111.html
В Ленинградской области произошло смертельное ДТП с участием автобуса
В Ленинградской области произошло смертельное ДТП с участием автобуса - РИА Новости, 03.06.2023
В Ленинградской области произошло смертельное ДТП с участием автобуса
Лодейнопольской городской прокуратурой поставлены на контроль ход и результаты процессуальной проверки, организованной по факту ДТП с участием фуры, рейсового... РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T15:02
2023-06-03T15:02
происшествия
авто
лодейнопольский район
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Лодейнопольской городской прокуратурой поставлены на контроль ход и результаты процессуальной проверки, организованной по факту ДТП с участием фуры, рейсового автобуса и легкового автомобиля, где погиб водитель легковушки, сообщили в пресс-службе прокуратуры Ленобласти. По предварительным данным, в субботу на трассе Р-21 "Кола" на 200 километре вблизи деревни Доможирово Лодейнопольского района Ленинградской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого столкнулась фура, рейсовый автобус и легковой автомобиль. Как сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленобласти, водитель автомобиля "Мазда" пошел на обгон и совершил лобовое столкновение с грузовым автомобилем "ДАВ", после чего грузовик совершил касательное столкновение с туристическим автобусом, в котором находилось 40 пассажиров. "В результате ДТП водитель "Мазды" от полученных телесных повреждений скончался на месте, водитель грузового автомобиля госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, пассажиры и водитель автобуса не пострадали", - добавляют в пресс-службе ГУМВД.
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лодейнопольский район
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происшествия, авто, лодейнопольский район, ленинградская область
Происшествия, Авто, Лодейнопольский район, Ленинградская область
В Ленинградской области произошло смертельное ДТП с участием автобуса

В ДТП в Ленинградской области с участием автобуса, фуры и легковушки погиб один человек

© Прокуратура Ленинградской областиМесто ДТП на трассе Р-21 "Кола" в Ленинградской области
Место ДТП на трассе Р-21 Кола в Ленинградской области
© Прокуратура Ленинградской области
Место ДТП на трассе Р-21 "Кола" в Ленинградской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Лодейнопольской городской прокуратурой поставлены на контроль ход и результаты процессуальной проверки, организованной по факту ДТП с участием фуры, рейсового автобуса и легкового автомобиля, где погиб водитель легковушки, сообщили в пресс-службе прокуратуры Ленобласти.
По предварительным данным, в субботу на трассе Р-21 "Кола" на 200 километре вблизи деревни Доможирово Лодейнопольского района Ленинградской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого столкнулась фура, рейсовый автобус и легковой автомобиль.
Как сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленобласти, водитель автомобиля "Мазда" пошел на обгон и совершил лобовое столкновение с грузовым автомобилем "ДАВ", после чего грузовик совершил касательное столкновение с туристическим автобусом, в котором находилось 40 пассажиров.
"В результате ДТП водитель "Мазды" от полученных телесных повреждений скончался на месте, водитель грузового автомобиля госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, пассажиры и водитель автобуса не пострадали", - добавляют в пресс-службе ГУМВД.
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ПроисшествияАвтоЛодейнопольский районЛенинградская область
 
 
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