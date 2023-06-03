https://ria.ru/20230603/dtp-1875953111.html

В Ленинградской области произошло смертельное ДТП с участием автобуса

В Ленинградской области произошло смертельное ДТП с участием автобуса - РИА Новости, 03.06.2023

В Ленинградской области произошло смертельное ДТП с участием автобуса

Лодейнопольской городской прокуратурой поставлены на контроль ход и результаты процессуальной проверки, организованной по факту ДТП с участием фуры, рейсового... РИА Новости, 03.06.2023

2023-06-03T15:02

2023-06-03T15:02

2023-06-03T15:02

происшествия

авто

лодейнопольский район

ленинградская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Лодейнопольской городской прокуратурой поставлены на контроль ход и результаты процессуальной проверки, организованной по факту ДТП с участием фуры, рейсового автобуса и легкового автомобиля, где погиб водитель легковушки, сообщили в пресс-службе прокуратуры Ленобласти. По предварительным данным, в субботу на трассе Р-21 "Кола" на 200 километре вблизи деревни Доможирово Лодейнопольского района Ленинградской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого столкнулась фура, рейсовый автобус и легковой автомобиль. Как сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленобласти, водитель автомобиля "Мазда" пошел на обгон и совершил лобовое столкновение с грузовым автомобилем "ДАВ", после чего грузовик совершил касательное столкновение с туристическим автобусом, в котором находилось 40 пассажиров. "В результате ДТП водитель "Мазды" от полученных телесных повреждений скончался на месте, водитель грузового автомобиля госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, пассажиры и водитель автобуса не пострадали", - добавляют в пресс-службе ГУМВД.

https://ria.ru/20230603/tormoza-1875949690.html

лодейнопольский район

ленинградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, авто, лодейнопольский район, ленинградская область