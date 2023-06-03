https://ria.ru/20230603/dtp-1875925984.html

В массовом ДТП с участием грузовика в Петербурге пострадали двое детей

В массовом ДТП с участием грузовика в Петербурге пострадали двое детей - РИА Новости, 03.06.2023

В массовом ДТП с участием грузовика в Петербурге пострадали двое детей

Среди пострадавших в массовом ДТП в Санкт-Петербурге двое детей, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. РИА Новости, 03.06.2023

2023-06-03T11:11

2023-06-03T11:11

2023-06-03T17:22

происшествия

авто

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Среди пострадавших в массовом ДТП в Санкт-Петербурге двое детей, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Ранее сообщалось, что ДТП произошло в субботу около 8.40 на пересечении улицы Софийской и проспекта Славы. ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области ранее сообщало о семи пострадавших в ДТП с участием шести автомобилей, ГУМЧС по Петербургу - об 11 пострадавших с участием 13 автомобилей. "По предварительным данным, в ДТП пострадало 7 человек, в том числе двое детей 2006 и 2016 годов рождения. Трое из пострадавших в тяжелом состоянии. Часть пострадавших экстренным службам пришлось деблокировать с помощью гидравлического инструмента", - сообщает пресс-служба. По уточненным данным полиции, произошло массовое ДТП с участием 10 автомобилей. ДТП спровоцировал 36-летний водитель грузового автомобиля "Ивеко", который выехал на полосу встречного движения.

https://ria.ru/20230603/dtp-1875910846.html

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, авто, санкт-петербург