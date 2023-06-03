https://ria.ru/20230603/dtp-1875925984.html
В массовом ДТП с участием грузовика в Петербурге пострадали двое детей
В массовом ДТП с участием грузовика в Петербурге пострадали двое детей - РИА Новости, 03.06.2023
В массовом ДТП с участием грузовика в Петербурге пострадали двое детей
Среди пострадавших в массовом ДТП в Санкт-Петербурге двое детей, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T11:11
2023-06-03T11:11
2023-06-03T17:22
происшествия
авто
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Среди пострадавших в массовом ДТП в Санкт-Петербурге двое детей, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Ранее сообщалось, что ДТП произошло в субботу около 8.40 на пересечении улицы Софийской и проспекта Славы. ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области ранее сообщало о семи пострадавших в ДТП с участием шести автомобилей, ГУМЧС по Петербургу - об 11 пострадавших с участием 13 автомобилей. "По предварительным данным, в ДТП пострадало 7 человек, в том числе двое детей 2006 и 2016 годов рождения. Трое из пострадавших в тяжелом состоянии. Часть пострадавших экстренным службам пришлось деблокировать с помощью гидравлического инструмента", - сообщает пресс-служба. По уточненным данным полиции, произошло массовое ДТП с участием 10 автомобилей. ДТП спровоцировал 36-летний водитель грузового автомобиля "Ивеко", который выехал на полосу встречного движения.
https://ria.ru/20230603/dtp-1875910846.html
санкт-петербург
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Работа сотрудников МЧС на месте ДТП в Санкт-Петербурге
Работа сотрудников МЧС на месте ДТП в Санкт-Петербурге
2023-06-03T11:11
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, авто, санкт-петербург
Происшествия, Авто, Санкт-Петербург
В массовом ДТП с участием грузовика в Петербурге пострадали двое детей
В массовом ДТП с участием десяти автомобилей в Петербурге пострадали двое детей
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости.
Среди пострадавших в массовом ДТП в Санкт-Петербурге двое детей, сообщает
пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Ранее сообщалось, что ДТП произошло в субботу около 8.40 на пересечении улицы Софийской и проспекта Славы. ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области ранее сообщало о семи пострадавших в ДТП с участием шести автомобилей, ГУМЧС по Петербургу - об 11 пострадавших с участием 13 автомобилей.
"По предварительным данным, в ДТП пострадало 7 человек, в том числе двое детей 2006 и 2016 годов рождения. Трое из пострадавших в тяжелом состоянии. Часть пострадавших экстренным службам пришлось деблокировать с помощью гидравлического инструмента", - сообщает пресс-служба.
По уточненным данным полиции, произошло массовое ДТП с участием 10 автомобилей. ДТП спровоцировал 36-летний водитель грузового автомобиля "Ивеко", который выехал на полосу встречного движения.
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