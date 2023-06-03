https://ria.ru/20230603/bayden-1875902411.html
Байдену после падения сообщили плохую новость
Байдену после падения сообщили плохую новость - РИА Новости, 03.06.2023
Байдену после падения сообщили плохую новость
Президенту США Джо Байдену после очередного случая с падением следует использовать трость, такое мнение в эфире CNN высказал кардиолог, медицинский советник... РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T06:19
2023-06-03T06:19
2023-06-03T06:19
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МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Президенту США Джо Байдену после очередного случая с падением следует использовать трость, такое мнение в эфире CNN высказал кардиолог, медицинский советник Белого дома при Джордже Буше-младшем Джонатан Рейнер."Со стороны выглядит плохо, но ему не повезло, он просто споткнулся о мешок с песком", - заявил врач, добавив, что люди, особенно пожилые, часто падают.Он напомнил о предыдущих случаях падений американского лидера, отметив, что присущая тому "скованная" и шаркающая походка", вероятно, вызвана артритом, по этой причине, запнувшись обо что-то, трудно сохранять равновесие."Я бы посоветовал президенту быть очень осторожным, не будет худшей идеей <…> использовать трость на неустойчивой поверхности. Я знаю, что ему может не понравиться, как он будет выглядеть со стороны, но падение смотрится намного хуже", - резюмировал Рейнер.На торжественной церемонии выпуска курсантов академии американских ВВС в штате Колорадо. Байден споткнулся о стоявший у его ног ящик, после чего упал на колено. Первая попытка Байдена самостоятельно встать на ноги оказалась неудачной, но подоспевшие охранники помогли главе государства подняться. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер впоследствии сообщила, что глава государства чувствует себя хорошо, необходимости в медицинском обследовании в этой связи не возникло.
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в мире, сша, колорадо, джо байден, джордж буш (младший), карин жан-пьер
В мире, США, Колорадо, Джо Байден, Джордж Буш (младший), Карин Жан-Пьер
Байдену после падения сообщили плохую новость
Бывший медик Белого дома Рейнер посоветовал Байдену использовать трость после падения
МОСКВА, 3 июн – РИА Новости.
Президенту США Джо Байдену после очередного случая с падением следует использовать трость, такое мнение в эфире CNN
высказал кардиолог, медицинский советник Белого дома при Джордже Буше-младшем Джонатан Рейнер.
"Со стороны выглядит плохо, но ему не повезло, он просто споткнулся о мешок с песком", - заявил врач, добавив, что люди, особенно пожилые, часто падают.
Он напомнил о предыдущих случаях падений американского лидера, отметив, что присущая тому "скованная" и шаркающая походка", вероятно, вызвана артритом, по этой причине, запнувшись обо что-то, трудно сохранять равновесие.
"Я бы посоветовал президенту быть очень осторожным, не будет худшей идеей <…> использовать трость на неустойчивой поверхности. Я знаю, что ему может не понравиться, как он будет выглядеть со стороны, но падение смотрится намного хуже", - резюмировал Рейнер.
На торжественной церемонии выпуска курсантов академии американских ВВС в штате Колорадо
. Байден споткнулся о стоявший у его ног ящик, после чего упал на колено. Первая попытка Байдена самостоятельно встать на ноги оказалась неудачной, но подоспевшие охранники помогли главе государства подняться. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер
впоследствии сообщила, что глава государства чувствует себя хорошо, необходимости в медицинском обследовании в этой связи не возникло.
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