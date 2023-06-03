https://ria.ru/20230603/bayden-1875902411.html

Байдену после падения сообщили плохую новость

Байдену после падения сообщили плохую новость - РИА Новости, 03.06.2023

Байдену после падения сообщили плохую новость

Президенту США Джо Байдену после очередного случая с падением следует использовать трость, такое мнение в эфире CNN высказал кардиолог, медицинский советник... РИА Новости, 03.06.2023

2023-06-03T06:19

2023-06-03T06:19

2023-06-03T06:19

в мире

сша

колорадо

джо байден

джордж буш (младший)

карин жан-пьер

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МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Президенту США Джо Байдену после очередного случая с падением следует использовать трость, такое мнение в эфире CNN высказал кардиолог, медицинский советник Белого дома при Джордже Буше-младшем Джонатан Рейнер."Со стороны выглядит плохо, но ему не повезло, он просто споткнулся о мешок с песком", - заявил врач, добавив, что люди, особенно пожилые, часто падают.Он напомнил о предыдущих случаях падений американского лидера, отметив, что присущая тому "скованная" и шаркающая походка", вероятно, вызвана артритом, по этой причине, запнувшись обо что-то, трудно сохранять равновесие."Я бы посоветовал президенту быть очень осторожным, не будет худшей идеей <…> использовать трость на неустойчивой поверхности. Я знаю, что ему может не понравиться, как он будет выглядеть со стороны, но падение смотрится намного хуже", - резюмировал Рейнер.На торжественной церемонии выпуска курсантов академии американских ВВС в штате Колорадо. Байден споткнулся о стоявший у его ног ящик, после чего упал на колено. Первая попытка Байдена самостоятельно встать на ноги оказалась неудачной, но подоспевшие охранники помогли главе государства подняться. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер впоследствии сообщила, что глава государства чувствует себя хорошо, необходимости в медицинском обследовании в этой связи не возникло.

https://ria.ru/20230602/bayden-1875687473.html

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в мире, сша, колорадо, джо байден, джордж буш (младший), карин жан-пьер