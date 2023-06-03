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Иммунолог рассказала, как аллергикам спастись от тополиного пуха - РИА Новости, 03.06.2023
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08:39 03.06.2023
https://ria.ru/20230603/allergiya-1875908174.html
Иммунолог рассказала, как аллергикам спастись от тополиного пуха
Иммунолог рассказала, как аллергикам спастись от тополиного пуха - РИА Новости, 03.06.2023
Иммунолог рассказала, как аллергикам спастись от тополиного пуха
Тополиный пух является разносчиком пыльцы, поэтому москвичам, страдающим поллинозом, стоит носить маски или защищать слизистую спреем, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T08:39
2023-06-03T08:39
общество
москва
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Тополиный пух является разносчиком пыльцы, поэтому москвичам, страдающим поллинозом, стоит носить маски или защищать слизистую спреем, сообщила РИА Новости главный внештатный специалист аллерголог-иммунолог столичного департамента здравоохранения Дарья Фомина. "На самом деле, тополиный пух является не аллергеном, а, скорее, альтернативным разносчиком пыльцы, которая более опасна. Тополиный пух для пыльцы березы и других деревьев и растений является "парашютом", который поднимает опавшую пыльцу в воздух и создает дополнительную нагрузку на слизистую оболочку дыхательных путей", - рассказала Фомина. Врач отметила, что многие пациенты, имеющие сенсибилизацию, то есть повышенную чувствительность, к пыльце растений, которые уже отцвели, после появления тополиного пуха вновь жалуются на симптомы аллергии. "Аллергики могут защитить себя маской и спреями для слизистой носа, которые создают барьеры для контакта слизистых с любой пыльцой. Когда человек возвращается домой с прогулки, ему необходимо умываться и полностью переодеваться, чтобы снизить дома количество пыльцы. А вот глаза сложнее всего защитить, так как очки не оказывают должной защиты. Также в период обострения аллергии особенно важно отказать от чрезмерного употребления алкоголя. Спиртное только усилит имеющиеся симптомы", - рассказала собеседница агентства.
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общество, москва
Общество, Москва
Иммунолог рассказала, как аллергикам спастись от тополиного пуха

Иммунолог Фомина посоветовала аллергикам носить маски в период тополиного пуха

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВетка тополя, покрытая пухом
Ветка тополя, покрытая пухом - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Ветка тополя, покрытая пухом. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Тополиный пух является разносчиком пыльцы, поэтому москвичам, страдающим поллинозом, стоит носить маски или защищать слизистую спреем, сообщила РИА Новости главный внештатный специалист аллерголог-иммунолог столичного департамента здравоохранения Дарья Фомина.
"На самом деле, тополиный пух является не аллергеном, а, скорее, альтернативным разносчиком пыльцы, которая более опасна. Тополиный пух для пыльцы березы и других деревьев и растений является "парашютом", который поднимает опавшую пыльцу в воздух и создает дополнительную нагрузку на слизистую оболочку дыхательных путей", - рассказала Фомина.
Врач отметила, что многие пациенты, имеющие сенсибилизацию, то есть повышенную чувствительность, к пыльце растений, которые уже отцвели, после появления тополиного пуха вновь жалуются на симптомы аллергии.
"Аллергики могут защитить себя маской и спреями для слизистой носа, которые создают барьеры для контакта слизистых с любой пыльцой. Когда человек возвращается домой с прогулки, ему необходимо умываться и полностью переодеваться, чтобы снизить дома количество пыльцы. А вот глаза сложнее всего защитить, так как очки не оказывают должной защиты. Также в период обострения аллергии особенно важно отказать от чрезмерного употребления алкоголя. Спиртное только усилит имеющиеся симптомы", - рассказала собеседница агентства.
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