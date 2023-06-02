https://ria.ru/20230602/zuma-1875619778.html

Во Владивостоке после пожара вновь открылся знаменитый ресторан

Во Владивостоке после пожара вновь открылся знаменитый ресторан - РИА Новости, 02.06.2023

Во Владивостоке после пожара вновь открылся знаменитый ресторан

В первый день лета во Владивостоке после пожара вновь заработал один из самых популярных ресторанов России Zuma, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T00:58

2023-06-02T00:58

2023-06-02T00:58

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ВЛАДИВОСТОК, 2 июн — РИА Новости. В первый день лета во Владивостоке после пожара вновь заработал один из самых популярных ресторанов России Zuma, сообщает корреспондент РИА Новости.Предыдущее пространство сгорело в конце прошлого года. Однако команда заведения вместе с шеф-поваром Егором Анисимовым за четыре месяца смогла восстановить ресторан. “Прежде всего, это укрепило и закалило нас. И еще раз доказало, что нерешаемых задач нет”, – признается Анисимов.Новое заведение теперь находится по другому адресу – на Партизанском проспекте, в гостинице Novotel, а не на Фонтанной улице, 2. Кроме того, Zuma стала меньше по площади: это два ярких, но разных по настроению зала на 145 посадочных мест. “Но по атмосфере, вайбу, артефактам и любимой команде – ничего не изменилось, все на месте. Чему я очень рад. Это все та же ZUMA”, – говорит Анисимов.В меню, по его словам, остались все хиты. “Обязательно стоит попробовать свежайшие морепродукты, говядину вагю, вок шок (приморский гребешок со стрелками чеснока), синпо (хрустящую камбалу с овощами), тихоокеанский палтус с грушей”, – рекомендует шеф.Напомним, в декабре 2022 года пожар в популярном ресторане Zuma во Владивостоке, уничтоживший заведение, произошел из-за неисправности оборудования и начался в системе вентиляции.Zuma – один из самых популярных в городе мест, специализируется на паназиатской кухне. Заведение до пожара в 2022 году занимало 33-е место в рейтинге лучших ресторанов страны по версии Всероссийской ресторанной премии WHERETOEAT RUSSIA.

https://ria.ru/20230506/retsepty-1870002687.html

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Галина Соколова

Галина Соколова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

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