https://ria.ru/20221207/pozhar-1836841239.html

Стала известна причина пожара в ресторане Zuma во Владивостоке

Стала известна причина пожара в ресторане Zuma во Владивостоке - РИА Новости, 07.12.2022

Стала известна причина пожара в ресторане Zuma во Владивостоке

Пожар в популярном ресторане Zuma во Владивостоке произошел из-за неисправности оборудования и начался в системе вентиляции, сообщил РИА Новости источник,... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T05:36

2022-12-07T05:36

2022-12-07T10:22

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 7 дек - РИА Новости. Пожар в популярном ресторане Zuma во Владивостоке произошел из-за неисправности оборудования и начался в системе вентиляции, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.Пожар начался около часа ночи в среду (18.00 мск вторника). В 05.34 (22.34 мск) ликвидировано открытое горение. По данным прокуратуры, возгорание началось на кухне. В результате здание уничтожено огнём, люди, находившиеся внутри, покинули его самостоятельно, пострадавших нет. Удалось не допустить перехода огня на рядом стоящие здания."Возгорание произошло в системе вентиляции, из-за неисправности", - сказал собеседник агентства, отметив, что произошло замыкание.Zuma – один из самых популярных в городе ресторанов, специализируется на паназиатской кухне. Заведение занимает 33-е место в рейтинге лучших ресторанов страны по версии Всероссийской ресторанной премии WHERETOEAT RUSSIA.

https://ria.ru/20221206/deti-1836825092.html

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происшествия, владивосток, новости - туризм