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Стала известна причина пожара в ресторане Zuma во Владивостоке
Стала известна причина пожара в ресторане Zuma во Владивостоке - РИА Новости, 07.12.2022
Стала известна причина пожара в ресторане Zuma во Владивостоке
Пожар в популярном ресторане Zuma во Владивостоке произошел из-за неисправности оборудования и начался в системе вентиляции, сообщил РИА Новости источник,... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T05:36
2022-12-07T05:36
2022-12-07T10:22
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ВЛАДИВОСТОК, 7 дек - РИА Новости. Пожар в популярном ресторане Zuma во Владивостоке произошел из-за неисправности оборудования и начался в системе вентиляции, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.Пожар начался около часа ночи в среду (18.00 мск вторника). В 05.34 (22.34 мск) ликвидировано открытое горение. По данным прокуратуры, возгорание началось на кухне. В результате здание уничтожено огнём, люди, находившиеся внутри, покинули его самостоятельно, пострадавших нет. Удалось не допустить перехода огня на рядом стоящие здания."Возгорание произошло в системе вентиляции, из-за неисправности", - сказал собеседник агентства, отметив, что произошло замыкание.Zuma – один из самых популярных в городе ресторанов, специализируется на паназиатской кухне. Заведение занимает 33-е место в рейтинге лучших ресторанов страны по версии Всероссийской ресторанной премии WHERETOEAT RUSSIA.
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РИА Новости
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происшествия, владивосток, новости - туризм
Происшествия, Владивосток, Туризм, Новости - Туризм
05:36 07.12.2022 (обновлено: 10:22 07.12.2022)
Стала известна причина пожара в ресторане Zuma во Владивостоке
Причиной пожара в ресторане Zuma во Владивостоке стала неисправность оборудования
ВЛАДИВОСТОК, 7 дек - РИА Новости. Пожар в популярном ресторане Zuma во Владивостоке произошел из-за неисправности оборудования и начался в системе вентиляции, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Пожар начался около часа ночи в среду (18.00 мск вторника). В 05.34 (22.34 мск) ликвидировано открытое горение. По данным прокуратуры, возгорание началось на кухне. В результате здание уничтожено огнём, люди, находившиеся внутри, покинули его самостоятельно, пострадавших нет. Удалось не допустить перехода огня на рядом стоящие здания.
"Возгорание произошло в системе вентиляции, из-за неисправности", - сказал собеседник агентства, отметив, что произошло замыкание.
Zuma – один из самых популярных в городе ресторанов, специализируется на паназиатской кухне. Заведение занимает 33-е место в рейтинге лучших ресторанов страны по версии Всероссийской ресторанной премии WHERETOEAT RUSSIA.