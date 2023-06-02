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Дочь Брюса Уиллиса рассказала о самочувствии борющегося с деменцией отца - РИА Новости, 02.06.2023
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Культура
 
04:04 02.06.2023 (обновлено: 13:32 02.06.2023)
https://ria.ru/20230602/znamenitosti-1875525992.html
Дочь Брюса Уиллиса рассказала о самочувствии борющегося с деменцией отца
Дочь Брюса Уиллиса рассказала о самочувствии борющегося с деменцией отца - РИА Новости, 02.06.2023
Дочь Брюса Уиллиса рассказала о самочувствии борющегося с деменцией отца
Дочь Брюса Уиллиса Таллула рассказала о самочувствии отца, у которого диагностировали лобно-височную деменцию. Подробностями она поделилась в интервью с Vogue. РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T04:04
2023-06-02T13:32
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Дочь Брюса Уиллиса Таллула рассказала о самочувствии отца, у которого диагностировали лобно-височную деменцию. Подробностями она поделилась в интервью с Vogue. "Он еще знает, кто я, и оживляется, когда я захожу в комнату. (Он почти всегда узнает меня, за исключением редких плохих дней. Разница между лобно-височной деменцией и Альцгеймером, по крайней мере на ранних стадиях, в том, что в первом случае нарушается речь и моторика, а во втором — больше страдает память)", — говорит Таллула. По ее словам, Брюса Уиллиса сейчас можно найти в его доме на первом этаже. Там совмещенные кухня, столовая и гостиная, а также его кабинет. Таллула отметила, что болезнь не повлияла на его подвижность. О том, что звезда боевиков серьезно болен, стало известно зимой. Его дочь признается, что давно замечала: с отцом что-то не так. Девушка говорит, что все началось с некоторой невосприимчивости отца. Ее в семье списали на проблемы актера со слухом. Однако позднее симптом расширился. Таллула приняла поведение Брюса на свой счет. У него появились две дочери от брака с Эмме Хемминг, и девушка решила, что она отцу больше не интересна. Поначалу Таллула относилась к проблемам Брюса со здоровьем с неким отрицанием и избеганием. Дело в том, что уже четыре года она борется в нервной анорексией. Также она лечилась от депрессии и синдрома дефицита внимания и гиперактивности. Недавно наследнице актера поставили новый диагноз — пограничное расстройство личности. Болезнь влияет на способность контролировать эмоции и поддерживать стабильные отношения, объяснила девушка. Таллула — младшая дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур. Актеры были в браке с 1987-го по 2000 год. Всего у них родилось трое общих детей. Ранее сообщалось о том, что Мур и Уиллис стали бабушкой и дедушкой. Их старшая общая дочь Румер родила первенца.
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брюс уиллис, новости культуры, знаменитости, звезды
Культура, Брюс Уиллис, Новости культуры, Знаменитости, звезды
Дочь Брюса Уиллиса рассказала о самочувствии борющегося с деменцией отца

Дочь Брюса Уиллиса Таллула рассказала о самочувствии борющегося с деменцией отца

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктер Брюс Уиллис
Актер Брюс Уиллис - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Дочь Брюса Уиллиса Таллула рассказала о самочувствии отца, у которого диагностировали лобно-височную деменцию. Подробностями она поделилась в интервью с Vogue.
«
"Он еще знает, кто я, и оживляется, когда я захожу в комнату. (Он почти всегда узнает меня, за исключением редких плохих дней. Разница между лобно-височной деменцией и Альцгеймером, по крайней мере на ранних стадиях, в том, что в первом случае нарушается речь и моторика, а во втором — больше страдает память)", — говорит Таллула.
По ее словам, Брюса Уиллиса сейчас можно найти в его доме на первом этаже. Там совмещенные кухня, столовая и гостиная, а также его кабинет. Таллула отметила, что болезнь не повлияла на его подвижность.
О том, что звезда боевиков серьезно болен, стало известно зимой. Его дочь признается, что давно замечала: с отцом что-то не так. Девушка говорит, что все началось с некоторой невосприимчивости отца. Ее в семье списали на проблемы актера со слухом. Однако позднее симптом расширился. Таллула приняла поведение Брюса на свой счет. У него появились две дочери от брака с Эмме Хемминг, и девушка решила, что она отцу больше не интересна.
© AFP 2023 / Michael TranТаллула Уиллис
Таллула Уиллис - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© AFP 2023 / Michael Tran
Таллула Уиллис
Поначалу Таллула относилась к проблемам Брюса со здоровьем с неким отрицанием и избеганием. Дело в том, что уже четыре года она борется в нервной анорексией. Также она лечилась от депрессии и синдрома дефицита внимания и гиперактивности. Недавно наследнице актера поставили новый диагноз — пограничное расстройство личности. Болезнь влияет на способность контролировать эмоции и поддерживать стабильные отношения, объяснила девушка.
Таллула — младшая дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур. Актеры были в браке с 1987-го по 2000 год. Всего у них родилось трое общих детей.
Ранее сообщалось о том, что Мур и Уиллис стали бабушкой и дедушкой. Их старшая общая дочь Румер родила первенца.
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