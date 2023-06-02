https://ria.ru/20230602/zayavlenie-1875683091.html

"Прячься". В Сети Зеленского предупредили о последствиях заявления о России

"Прячься". В Сети Зеленского предупредили о последствиях заявления о России - РИА Новости, 02.06.2023

"Прячься". В Сети Зеленского предупредили о последствиях заявления о России

Пользователи Twitter негативно оценили публикацию президента Украины Владимира Зеленского о поддержке Украины со стороны Запада. РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T06:25

2023-06-02T06:25

2023-06-02T10:46

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Пользователи Twitter негативно оценили публикацию президента Украины Владимира Зеленского о поддержке Украины со стороны Запада."Я благодарю всех лидеров, все страны, которые поддерживают нас. Благодарю всех наших воинов. Благодарю всех тех, кто тренирует наших воинов. Тем, кто помогает нам с вооружением. Тем, кто лечит наших героев после ранений", — написал украинский лидер в своем микроблоге.Он также поблагодарил всех, кто идет с Киевом "плечом к плечу" в противостоянии России.Однако читатели аккаунта украинского президента со скепсисом отнеслись к его словам."Ты им не нравишься, братишка", — написал I_am_oricha."С такими друзьями и врагов не надо", — отметил Tȟatȟáŋka Íyotakenours."Заткнись, жалкий преступник и поджигатель войны. Вы никогда не попадете в ЕС или НАТО. Мы сделаем все возможное, чтобы предотвратить это", — предупредил Karsten Fries."Он считает себя Наполеоном, но на самом деле этот "маленький капрал" — просто марионетка США, для которой даже речи пишут за границей. Его роль — читать текст с суфлера", — заявил AleX."Никакой поддержки от настоящих американцев", — прокомментировал Pennybelle."Почему ты уничтожаешь свою страну вместо того, чтобы решить проблему переговорами с оппозицией?" — спросил пользователь."Никто не может назвать причины, по которой ты можешь быть мне интересен", — высказался AbbeScott."Спасибо США и европейским партнерам за уничтожение украинского народа", — съязвил Evgeniy Karmanov."Ты — один из самых больших мошенников в мире!" — разозлился Broncos1980."Хорошенько спрячься, кокаиновый наркоман. Скоро настанет твоя очередь", — предупредил Perteneciente al Sur.Ранее бывший министр науки и образования Украины Дмитрий Табачник назвал Зеленского аватаром группы циничных и жестоких коммерсантов и олигархов, функция которого заключается в сокрытии их деятельности от общественности.

https://ria.ru/20230601/nato-1875654642.html

https://ria.ru/20230601/zelenskiy-1875636937.html

https://ria.ru/20230601/paket-1875446819.html

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в мире, украина, сша, дмитрий табачник, владимир зеленский, евросоюз, twitter, нато, россия