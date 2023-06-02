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"Прячься". В Сети Зеленского предупредили о последствиях заявления о России
"Прячься". В Сети Зеленского предупредили о последствиях заявления о России - РИА Новости, 02.06.2023
"Прячься". В Сети Зеленского предупредили о последствиях заявления о России
Пользователи Twitter негативно оценили публикацию президента Украины Владимира Зеленского о поддержке Украины со стороны Запада. РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T06:25
2023-06-02T06:25
2023-06-02T10:46
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Пользователи Twitter негативно оценили публикацию президента Украины Владимира Зеленского о поддержке Украины со стороны Запада."Я благодарю всех лидеров, все страны, которые поддерживают нас. Благодарю всех наших воинов. Благодарю всех тех, кто тренирует наших воинов. Тем, кто помогает нам с вооружением. Тем, кто лечит наших героев после ранений", — написал украинский лидер в своем микроблоге.Он также поблагодарил всех, кто идет с Киевом "плечом к плечу" в противостоянии России.Однако читатели аккаунта украинского президента со скепсисом отнеслись к его словам."Ты им не нравишься, братишка", — написал I_am_oricha."С такими друзьями и врагов не надо", — отметил Tȟatȟáŋka Íyotakenours."Заткнись, жалкий преступник и поджигатель войны. Вы никогда не попадете в ЕС или НАТО. Мы сделаем все возможное, чтобы предотвратить это", — предупредил Karsten Fries."Он считает себя Наполеоном, но на самом деле этот "маленький капрал" — просто марионетка США, для которой даже речи пишут за границей. Его роль — читать текст с суфлера", — заявил AleX."Никакой поддержки от настоящих американцев", — прокомментировал Pennybelle."Почему ты уничтожаешь свою страну вместо того, чтобы решить проблему переговорами с оппозицией?" — спросил пользователь."Никто не может назвать причины, по которой ты можешь быть мне интересен", — высказался AbbeScott."Спасибо США и европейским партнерам за уничтожение украинского народа", — съязвил Evgeniy Karmanov."Ты — один из самых больших мошенников в мире!" — разозлился Broncos1980."Хорошенько спрячься, кокаиновый наркоман. Скоро настанет твоя очередь", — предупредил Perteneciente al Sur.Ранее бывший министр науки и образования Украины Дмитрий Табачник назвал Зеленского аватаром группы циничных и жестоких коммерсантов и олигархов, функция которого заключается в сокрытии их деятельности от общественности.
https://ria.ru/20230601/nato-1875654642.html
https://ria.ru/20230601/zelenskiy-1875636937.html
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в мире, украина, сша, дмитрий табачник, владимир зеленский, евросоюз, twitter, нато, россия
В мире, Украина, США, Дмитрий Табачник, Владимир Зеленский, Евросоюз, Twitter, НАТО, Россия
"Прячься". В Сети Зеленского предупредили о последствиях заявления о России
Пользователи Twitter посоветовали Зеленскому спрятаться после его заявления о России
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости.
Пользователи Twitter
негативно оценили публикацию президента Украины Владимира Зеленского о поддержке Украины со стороны Запада.
«
"Я благодарю всех лидеров, все страны, которые поддерживают нас. Благодарю всех наших воинов. Благодарю всех тех, кто тренирует наших воинов. Тем, кто помогает нам с вооружением. Тем, кто лечит наших героев после ранений", — написал украинский лидер в своем микроблоге.
Он также поблагодарил всех, кто идет с Киевом "плечом к плечу" в противостоянии России.
Однако читатели аккаунта украинского президента со скепсисом отнеслись к его словам.
"Ты им не нравишься, братишка", — написал I_am_oricha.
"С такими друзьями и врагов не надо", — отметил Tȟatȟáŋka Íyotakenours.
"Заткнись, жалкий преступник и поджигатель войны. Вы никогда не попадете в ЕС
или НАТО
. Мы сделаем все возможное, чтобы предотвратить это", — предупредил Karsten Fries.
"Украине это не понравится". Зеленского предупредили о новом плане НАТО
"Он считает себя Наполеоном, но на самом деле этот "маленький капрал" — просто марионетка США
, для которой даже речи пишут за границей. Его роль — читать текст с суфлера", — заявил AleX.
«
"Никакой поддержки от настоящих американцев", — прокомментировал Pennybelle.
"Почему ты уничтожаешь свою страну вместо того, чтобы решить проблему переговорами с оппозицией?" — спросил пользователь.
"Никто не может назвать причины, по которой ты можешь быть мне интересен", — высказался AbbeScott.
Во Франции набросились на Зеленского после его заявления о НАТО
"Спасибо США и европейским партнерам за уничтожение украинского народа", — съязвил Evgeniy Karmanov.
"Ты — один из самых больших мошенников в мире!" — разозлился Broncos1980.
«
"Хорошенько спрячься, кокаиновый наркоман. Скоро настанет твоя очередь", — предупредил Perteneciente al Sur.
Ранее бывший министр науки и образования Украины Дмитрий Табачник
назвал Зеленского аватаром группы циничных и жестоких коммерсантов и олигархов, функция которого заключается в сокрытии их деятельности от общественности.
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