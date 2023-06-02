Рейтинг@Mail.ru
"Прячься". В Сети Зеленского предупредили о последствиях заявления о России - РИА Новости, 02.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:25 02.06.2023 (обновлено: 10:46 02.06.2023)
https://ria.ru/20230602/zayavlenie-1875683091.html
"Прячься". В Сети Зеленского предупредили о последствиях заявления о России
"Прячься". В Сети Зеленского предупредили о последствиях заявления о России - РИА Новости, 02.06.2023
"Прячься". В Сети Зеленского предупредили о последствиях заявления о России
Пользователи Twitter негативно оценили публикацию президента Украины Владимира Зеленского о поддержке Украины со стороны Запада. РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T06:25
2023-06-02T10:46
в мире
украина
сша
дмитрий табачник
владимир зеленский
евросоюз
twitter
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/01/1875478084_0:78:3072:1806_1920x0_80_0_0_a8c6006cdd120bcff19fde901ff182eb.jpg
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Пользователи Twitter негативно оценили публикацию президента Украины Владимира Зеленского о поддержке Украины со стороны Запада."Я благодарю всех лидеров, все страны, которые поддерживают нас. Благодарю всех наших воинов. Благодарю всех тех, кто тренирует наших воинов. Тем, кто помогает нам с вооружением. Тем, кто лечит наших героев после ранений", — написал украинский лидер в своем микроблоге.Он также поблагодарил всех, кто идет с Киевом "плечом к плечу" в противостоянии России.Однако читатели аккаунта украинского президента со скепсисом отнеслись к его словам."Ты им не нравишься, братишка", — написал I_am_oricha."С такими друзьями и врагов не надо", — отметил Tȟatȟáŋka Íyotakenours."Заткнись, жалкий преступник и поджигатель войны. Вы никогда не попадете в ЕС или НАТО. Мы сделаем все возможное, чтобы предотвратить это", — предупредил Karsten Fries."Он считает себя Наполеоном, но на самом деле этот "маленький капрал" — просто марионетка США, для которой даже речи пишут за границей. Его роль — читать текст с суфлера", — заявил AleX."Никакой поддержки от настоящих американцев", — прокомментировал Pennybelle."Почему ты уничтожаешь свою страну вместо того, чтобы решить проблему переговорами с оппозицией?" — спросил пользователь."Никто не может назвать причины, по которой ты можешь быть мне интересен", — высказался AbbeScott."Спасибо США и европейским партнерам за уничтожение украинского народа", — съязвил Evgeniy Karmanov."Ты — один из самых больших мошенников в мире!" — разозлился Broncos1980."Хорошенько спрячься, кокаиновый наркоман. Скоро настанет твоя очередь", — предупредил Perteneciente al Sur.Ранее бывший министр науки и образования Украины Дмитрий Табачник назвал Зеленского аватаром группы циничных и жестоких коммерсантов и олигархов, функция которого заключается в сокрытии их деятельности от общественности.
https://ria.ru/20230601/nato-1875654642.html
https://ria.ru/20230601/zelenskiy-1875636937.html
https://ria.ru/20230601/paket-1875446819.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/01/1875478084_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_be05fb7afa88afa0fa17e58a5404da51.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, дмитрий табачник, владимир зеленский, евросоюз, twitter, нато, россия
В мире, Украина, США, Дмитрий Табачник, Владимир Зеленский, Евросоюз, Twitter, НАТО, Россия
"Прячься". В Сети Зеленского предупредили о последствиях заявления о России

Пользователи Twitter посоветовали Зеленскому спрятаться после его заявления о России

© AP Photo / Vadim GhirdaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Пользователи Twitter негативно оценили публикацию президента Украины Владимира Зеленского о поддержке Украины со стороны Запада.
«
"Я благодарю всех лидеров, все страны, которые поддерживают нас. Благодарю всех наших воинов. Благодарю всех тех, кто тренирует наших воинов. Тем, кто помогает нам с вооружением. Тем, кто лечит наших героев после ранений", — написал украинский лидер в своем микроблоге.
Он также поблагодарил всех, кто идет с Киевом "плечом к плечу" в противостоянии России.
Однако читатели аккаунта украинского президента со скепсисом отнеслись к его словам.
"Ты им не нравишься, братишка", — написал I_am_oricha.
"С такими друзьями и врагов не надо", — отметил Tȟatȟáŋka Íyotakenours.
"Заткнись, жалкий преступник и поджигатель войны. Вы никогда не попадете в ЕС или НАТО. Мы сделаем все возможное, чтобы предотвратить это", — предупредил Karsten Fries.
Флаги стран — членов НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
"Украине это не понравится". Зеленского предупредили о новом плане НАТО
1 июня, 21:08
"Он считает себя Наполеоном, но на самом деле этот "маленький капрал" — просто марионетка США, для которой даже речи пишут за границей. Его роль — читать текст с суфлера", — заявил AleX.
«
"Никакой поддержки от настоящих американцев", — прокомментировал Pennybelle.
"Почему ты уничтожаешь свою страну вместо того, чтобы решить проблему переговорами с оппозицией?" — спросил пользователь.
"Никто не может назвать причины, по которой ты можешь быть мне интересен", — высказался AbbeScott.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
Во Франции набросились на Зеленского после его заявления о НАТО
1 июня, 19:04
"Спасибо США и европейским партнерам за уничтожение украинского народа", — съязвил Evgeniy Karmanov.
"Ты — один из самых больших мошенников в мире!" — разозлился Broncos1980.
«
"Хорошенько спрячься, кокаиновый наркоман. Скоро настанет твоя очередь", — предупредил Perteneciente al Sur.
Ранее бывший министр науки и образования Украины Дмитрий Табачник назвал Зеленского аватаром группы циничных и жестоких коммерсантов и олигархов, функция которого заключается в сокрытии их деятельности от общественности.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
"Наблюдай". Зеленскому рассказали, что будет с новым пакетом помощи США
1 июня, 05:46
 
В миреУкраинаСШАДмитрий ТабачникВладимир ЗеленскийЕвросоюзTwitterНАТОРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала