https://ria.ru/20230602/vybory-1875757013.html

ЛДПР выдвинет кандидата на президентские выборы 2024 года

ЛДПР выдвинет кандидата на президентские выборы 2024 года - РИА Новости, 02.06.2023

ЛДПР выдвинет кандидата на президентские выборы 2024 года

ЛДПР будет участвовать в выборах президента России и выдвинет своего кандидата, сообщил председатель партии Леонид Слуцкий в ходе своего визита Башкирию. РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T13:03

2023-06-02T13:03

2023-06-02T13:03

россия

леонид слуцкий (политик)

владимир жириновский

радий хабиров

лдпр

госдума рф

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. ЛДПР будет участвовать в выборах президента России и выдвинет своего кандидата, сообщил председатель партии Леонид Слуцкий в ходе своего визита Башкирию. Выборы президента РФ пройдут в 2024 году. "Конечно, ЛДПР будет участвовать в выборах президента России, и выдвинем своего кандидата. Но точнее скажу осенью, когда мы пройдем региональные выборы", - заявил он на встрече со студентами Башкирского госуниверситета. Также лидер ЛДПР встретился с главой Башкортостана Радием Хабировым, на ней они вспомнили основателя ЛДПР Владимира Жириновского, сообщает пресс-служба фракции либерал-демократов в Госдуме. Хабиров отметил, что уход из жизни Жириновского - это тяжелая утрата, поэтому, по его словам, на Слуцком теперь лежит большая ответственность. "Он ушел из жизни на пике своей популярности, на пике признания как великого политика", - отметил Слуцкий. Кроме того, лидер ЛДПР обратил внимание на успехи республики в сфере межконфессионального взаимодействия и межкультурного диалога, а также экологии.

https://ria.ru/20230428/vybory-1868416861.html

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россия, леонид слуцкий (политик), владимир жириновский, радий хабиров, лдпр, госдума рф