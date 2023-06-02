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ЛДПР выдвинет кандидата на президентские выборы 2024 года - РИА Новости, 02.06.2023
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13:03 02.06.2023
https://ria.ru/20230602/vybory-1875757013.html
ЛДПР выдвинет кандидата на президентские выборы 2024 года
ЛДПР выдвинет кандидата на президентские выборы 2024 года - РИА Новости, 02.06.2023
ЛДПР выдвинет кандидата на президентские выборы 2024 года
ЛДПР будет участвовать в выборах президента России и выдвинет своего кандидата, сообщил председатель партии Леонид Слуцкий в ходе своего визита Башкирию. РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T13:03
2023-06-02T13:03
россия
леонид слуцкий (политик)
владимир жириновский
радий хабиров
лдпр
госдума рф
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. ЛДПР будет участвовать в выборах президента России и выдвинет своего кандидата, сообщил председатель партии Леонид Слуцкий в ходе своего визита Башкирию. Выборы президента РФ пройдут в 2024 году. "Конечно, ЛДПР будет участвовать в выборах президента России, и выдвинем своего кандидата. Но точнее скажу осенью, когда мы пройдем региональные выборы", - заявил он на встрече со студентами Башкирского госуниверситета. Также лидер ЛДПР встретился с главой Башкортостана Радием Хабировым, на ней они вспомнили основателя ЛДПР Владимира Жириновского, сообщает пресс-служба фракции либерал-демократов в Госдуме. Хабиров отметил, что уход из жизни Жириновского - это тяжелая утрата, поэтому, по его словам, на Слуцком теперь лежит большая ответственность. "Он ушел из жизни на пике своей популярности, на пике признания как великого политика", - отметил Слуцкий. Кроме того, лидер ЛДПР обратил внимание на успехи республики в сфере межконфессионального взаимодействия и межкультурного диалога, а также экологии.
https://ria.ru/20230428/vybory-1868416861.html
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россия, леонид слуцкий (политик), владимир жириновский, радий хабиров, лдпр, госдума рф
Россия, Леонид Слуцкий (политик), Владимир Жириновский, Радий Хабиров, ЛДПР, Госдума РФ
ЛДПР выдвинет кандидата на президентские выборы 2024 года

Слуцкий сообщил, что ЛДПР выдвинет кандидата для участия в президентских выборах 2024 года

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкФлаг ЛДПР
Флаг ЛДПР - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Флаг ЛДПР. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. ЛДПР будет участвовать в выборах президента России и выдвинет своего кандидата, сообщил председатель партии Леонид Слуцкий в ходе своего визита Башкирию.
Выборы президента РФ пройдут в 2024 году.
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"Конечно, ЛДПР будет участвовать в выборах президента России, и выдвинем своего кандидата. Но точнее скажу осенью, когда мы пройдем региональные выборы", - заявил он на встрече со студентами Башкирского госуниверситета.
Также лидер ЛДПР встретился с главой Башкортостана Радием Хабировым, на ней они вспомнили основателя ЛДПР Владимира Жириновского, сообщает пресс-служба фракции либерал-демократов в Госдуме.
Хабиров отметил, что уход из жизни Жириновского - это тяжелая утрата, поэтому, по его словам, на Слуцком теперь лежит большая ответственность.
"Он ушел из жизни на пике своей популярности, на пике признания как великого политика", - отметил Слуцкий.
Кроме того, лидер ЛДПР обратил внимание на успехи республики в сфере межконфессионального взаимодействия и межкультурного диалога, а также экологии.
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РоссияЛеонид Слуцкий (политик)Владимир ЖириновскийРадий ХабировЛДПРГосдума РФ
 
 
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