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Чехия заявила о следе России в сообщениях о смерти Павела во время выборов

Чехия заявила о следе России в сообщениях о смерти Павела во время выборов - РИА Новости, 02.06.2023

Чехия заявила о следе России в сообщениях о смерти Павела во время выборов

Представитель полиции Праги Ян Данек заявил в пятницу сетевому изданию Seznam Zpravy, что полиция обнаружила российский след в деле о распространении ложной... РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T12:12

2023-06-02T12:12

2023-06-02T12:12

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петр павел

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МОСКВА, 2 июня - РИА Новости. Представитель полиции Праги Ян Данек заявил в пятницу сетевому изданию Seznam Zpravy, что полиция обнаружила российский след в деле о распространении ложной информации о смерти тогда еще кандидата в президенты Петра Павела во время президентских выборов зимой 2023 года, однако он не привел никаких доказательств этим утверждениям. "Криминалисты пражской полиции из отдела по борьбе с экстремизмом и терроризмом расследовали дело и обнаружили, что следы… ведут в Россию", - сказал он. Установить ответственное за распространение дезинформации лицо не удалось, поэтому дело было отложено, добавил Данек. Как сообщает Seznam Zpravy, электронное письмо с ложной информацией о смерти Павела было отправлено через российский сервис Яндекс. В нем содержалась поддельная цитата пресс-секретаря Павела о смерти кандидата в ночь на 26 января от сердечного приступа. Сообщения о якобы смерти тогда еще кандидата в президенты Петра Павела начали распространяться в соцсетях в конце января в преддверии второго тура президентских выборов в Чехии. Распространение дезинформации осудил и оппонент Павела, чешский экс-премьер Андрей Бабиш. Сам будущий президент тогда написал в своем аккаунте в Twitter, что никогда не думал, что ему придется опровергать слухи о своей смерти.

https://ria.ru/20230523/neft-1873650273.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

чехия, в мире, россия, петр павел