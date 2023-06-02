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Чехия заявила о следе России в сообщениях о смерти Павела во время выборов - РИА Новости, 02.06.2023
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12:12 02.06.2023
https://ria.ru/20230602/vybory-1875736038.html
Чехия заявила о следе России в сообщениях о смерти Павела во время выборов
Чехия заявила о следе России в сообщениях о смерти Павела во время выборов - РИА Новости, 02.06.2023
Чехия заявила о следе России в сообщениях о смерти Павела во время выборов
Представитель полиции Праги Ян Данек заявил в пятницу сетевому изданию Seznam Zpravy, что полиция обнаружила российский след в деле о распространении ложной... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T12:12
2023-06-02T12:12
чехия
в мире
россия
петр павел
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МОСКВА, 2 июня - РИА Новости. Представитель полиции Праги Ян Данек заявил в пятницу сетевому изданию Seznam Zpravy, что полиция обнаружила российский след в деле о распространении ложной информации о смерти тогда еще кандидата в президенты Петра Павела во время президентских выборов зимой 2023 года, однако он не привел никаких доказательств этим утверждениям. "Криминалисты пражской полиции из отдела по борьбе с экстремизмом и терроризмом расследовали дело и обнаружили, что следы… ведут в Россию", - сказал он. Установить ответственное за распространение дезинформации лицо не удалось, поэтому дело было отложено, добавил Данек. Как сообщает Seznam Zpravy, электронное письмо с ложной информацией о смерти Павела было отправлено через российский сервис Яндекс. В нем содержалась поддельная цитата пресс-секретаря Павела о смерти кандидата в ночь на 26 января от сердечного приступа. Сообщения о якобы смерти тогда еще кандидата в президенты Петра Павела начали распространяться в соцсетях в конце января в преддверии второго тура президентских выборов в Чехии. Распространение дезинформации осудил и оппонент Павела, чешский экс-премьер Андрей Бабиш. Сам будущий президент тогда написал в своем аккаунте в Twitter, что никогда не думал, что ему придется опровергать слухи о своей смерти.
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чехия, в мире, россия, петр павел
Чехия, В мире, Россия, Петр Павел
Чехия заявила о следе России в сообщениях о смерти Павела во время выборов

Полиция Чехии объявила о российском следе в дезинформации о смерти Павела во время выборов

© AP Photo / Petr David JosekПрезидент Чехии Петр Павел
Президент Чехии Петр Павел - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© AP Photo / Petr David Josek
Президент Чехии Петр Павел. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июня - РИА Новости. Представитель полиции Праги Ян Данек заявил в пятницу сетевому изданию Seznam Zpravy, что полиция обнаружила российский след в деле о распространении ложной информации о смерти тогда еще кандидата в президенты Петра Павела во время президентских выборов зимой 2023 года, однако он не привел никаких доказательств этим утверждениям.
«
"Криминалисты пражской полиции из отдела по борьбе с экстремизмом и терроризмом расследовали дело и обнаружили, что следы… ведут в Россию", - сказал он.
Установить ответственное за распространение дезинформации лицо не удалось, поэтому дело было отложено, добавил Данек.
Как сообщает Seznam Zpravy, электронное письмо с ложной информацией о смерти Павела было отправлено через российский сервис Яндекс. В нем содержалась поддельная цитата пресс-секретаря Павела о смерти кандидата в ночь на 26 января от сердечного приступа.
Сообщения о якобы смерти тогда еще кандидата в президенты Петра Павела начали распространяться в соцсетях в конце января в преддверии второго тура президентских выборов в Чехии. Распространение дезинформации осудил и оппонент Павела, чешский экс-премьер Андрей Бабиш. Сам будущий президент тогда написал в своем аккаунте в Twitter, что никогда не думал, что ему придется опровергать слухи о своей смерти.
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