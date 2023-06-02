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В Мосгордуму внесли проект постановления о выборах мэра столицы - РИА Новости, 02.06.2023
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10:34 02.06.2023 (обновлено: 14:41 02.06.2023)
https://ria.ru/20230602/vybory-1875704941.html
В Мосгордуму внесли проект постановления о выборах мэра столицы
В Мосгордуму внесли проект постановления о выборах мэра столицы - РИА Новости, 02.06.2023
В Мосгордуму внесли проект постановления о выборах мэра столицы
Проект постановления о назначении выборов мэра Москвы внесён в Мосгордуму, соответствующий документ опубликован на сайте Мосгордумы. РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T10:34
2023-06-02T14:41
москва
политика
московская городская дума
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Проект постановления о назначении выборов мэра Москвы внесён в Мосгордуму, соответствующий документ опубликован на сайте Мосгордумы."В соответствии с Законом города Москвы от 14 декабря 2001 года № 70 "О законах города Москвы и постановлениях Московской городской Думы" комиссия по организации работы Думы вносит на рассмотрение в первоочередном порядке проект постановления Московской городской Думы "О назначении выборов мэра Москвы", - говорится в проекте постановления.Отмечается, что назначить выборы мэра Москвы предлагается на 10 сентября 2023 года.Как сообщил РИА Новости председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, Федеральным законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" днем единого голосования на выборах в органы государственной власти субъектов РФ предусмотрено второе воскресенье сентября того года, в котором истекают сроки полномочий указанных органов. В этом году дата дня голосования на выборах выпадает на 10 сентября."Московская городская Дума должна принять постановление о назначении даты выборов и затем официально опубликовать его. После этого, в течение 30 дней со дня публикации, начнется выдвижение кандидатов на должность мэра Москвы, а также сбор подписей избирателей в их поддержку", - сказал Шапошников.
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москва, политика, московская городская дума
Москва, Политика, Московская городская дума
В Мосгордуму внесли проект постановления о выборах мэра столицы

В Мосгордуму внесли проект постановления о назначении выборов мэра столицы

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗдание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Проект постановления о назначении выборов мэра Москвы внесён в Мосгордуму, соответствующий документ опубликован на сайте Мосгордумы.
"В соответствии с Законом города Москвы от 14 декабря 2001 года № 70 "О законах города Москвы и постановлениях Московской городской Думы" комиссия по организации работы Думы вносит на рассмотрение в первоочередном порядке проект постановления Московской городской Думы "О назначении выборов мэра Москвы", - говорится в проекте постановления.
Отмечается, что назначить выборы мэра Москвы предлагается на 10 сентября 2023 года.
Как сообщил РИА Новости председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, Федеральным законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" днем единого голосования на выборах в органы государственной власти субъектов РФ предусмотрено второе воскресенье сентября того года, в котором истекают сроки полномочий указанных органов. В этом году дата дня голосования на выборах выпадает на 10 сентября.
"Московская городская Дума должна принять постановление о назначении даты выборов и затем официально опубликовать его. После этого, в течение 30 дней со дня публикации, начнется выдвижение кандидатов на должность мэра Москвы, а также сбор подписей избирателей в их поддержку", - сказал Шапошников.
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