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В Мосгордуму внесли проект постановления о выборах мэра столицы
В Мосгордуму внесли проект постановления о выборах мэра столицы - РИА Новости, 02.06.2023
В Мосгордуму внесли проект постановления о выборах мэра столицы
Проект постановления о назначении выборов мэра Москвы внесён в Мосгордуму, соответствующий документ опубликован на сайте Мосгордумы. РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T10:34
2023-06-02T10:34
2023-06-02T14:41
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политика
московская городская дума
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Проект постановления о назначении выборов мэра Москвы внесён в Мосгордуму, соответствующий документ опубликован на сайте Мосгордумы."В соответствии с Законом города Москвы от 14 декабря 2001 года № 70 "О законах города Москвы и постановлениях Московской городской Думы" комиссия по организации работы Думы вносит на рассмотрение в первоочередном порядке проект постановления Московской городской Думы "О назначении выборов мэра Москвы", - говорится в проекте постановления.Отмечается, что назначить выборы мэра Москвы предлагается на 10 сентября 2023 года.Как сообщил РИА Новости председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, Федеральным законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" днем единого голосования на выборах в органы государственной власти субъектов РФ предусмотрено второе воскресенье сентября того года, в котором истекают сроки полномочий указанных органов. В этом году дата дня голосования на выборах выпадает на 10 сентября."Московская городская Дума должна принять постановление о назначении даты выборов и затем официально опубликовать его. После этого, в течение 30 дней со дня публикации, начнется выдвижение кандидатов на должность мэра Москвы, а также сбор подписей избирателей в их поддержку", - сказал Шапошников.
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РИА Новости
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москва, политика, московская городская дума
Москва, Политика, Московская городская дума
В Мосгордуму внесли проект постановления о выборах мэра столицы
В Мосгордуму внесли проект постановления о назначении выборов мэра столицы
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости.
Проект постановления о назначении выборов мэра Москвы внесён в Мосгордуму, соответствующий документ
опубликован на сайте Мосгордумы.
"В соответствии с Законом города Москвы от 14 декабря 2001 года № 70 "О законах города Москвы и постановлениях Московской городской Думы" комиссия по организации работы Думы вносит на рассмотрение в первоочередном порядке проект постановления Московской городской Думы "О назначении выборов мэра Москвы", - говорится в проекте постановления.
Отмечается, что назначить выборы мэра Москвы предлагается на 10 сентября 2023 года.
Как сообщил РИА Новости председатель Мосгордумы Алексей Шапошников
, Федеральным законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" днем единого голосования на выборах в органы государственной власти субъектов РФ
предусмотрено второе воскресенье сентября того года, в котором истекают сроки полномочий указанных органов. В этом году дата дня голосования на выборах выпадает на 10 сентября.
"Московская городская Дума должна принять постановление о назначении даты выборов и затем официально опубликовать его. После этого, в течение 30 дней со дня публикации, начнется выдвижение кандидатов на должность мэра Москвы, а также сбор подписей избирателей в их поддержку", - сказал Шапошников.
Собянин будет выдвигаться на выборы мэра Москвы от "Единой России"