https://ria.ru/20230602/vybory-1875704941.html

В Мосгордуму внесли проект постановления о выборах мэра столицы

В Мосгордуму внесли проект постановления о выборах мэра столицы - РИА Новости, 02.06.2023

В Мосгордуму внесли проект постановления о выборах мэра столицы

Проект постановления о назначении выборов мэра Москвы внесён в Мосгордуму, соответствующий документ опубликован на сайте Мосгордумы. РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T10:34

2023-06-02T10:34

2023-06-02T14:41

москва

политика

московская городская дума

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Проект постановления о назначении выборов мэра Москвы внесён в Мосгордуму, соответствующий документ опубликован на сайте Мосгордумы."В соответствии с Законом города Москвы от 14 декабря 2001 года № 70 "О законах города Москвы и постановлениях Московской городской Думы" комиссия по организации работы Думы вносит на рассмотрение в первоочередном порядке проект постановления Московской городской Думы "О назначении выборов мэра Москвы", - говорится в проекте постановления.Отмечается, что назначить выборы мэра Москвы предлагается на 10 сентября 2023 года.Как сообщил РИА Новости председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, Федеральным законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" днем единого голосования на выборах в органы государственной власти субъектов РФ предусмотрено второе воскресенье сентября того года, в котором истекают сроки полномочий указанных органов. В этом году дата дня голосования на выборах выпадает на 10 сентября."Московская городская Дума должна принять постановление о назначении даты выборов и затем официально опубликовать его. После этого, в течение 30 дней со дня публикации, начнется выдвижение кандидатов на должность мэра Москвы, а также сбор подписей избирателей в их поддержку", - сказал Шапошников.

https://ria.ru/20230519/sobyanin-1872809997.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, политика, московская городская дума