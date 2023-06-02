https://ria.ru/20230602/vetpreparaty-1875720348.html

В Совфеде призвали ограничить импорт ветпрепаратов из недружественных стран

В Совфеде призвали ограничить импорт ветпрепаратов из недружественных стран - РИА Новости, 02.06.2023

В Совфеде призвали ограничить импорт ветпрепаратов из недружественных стран

Комитет Совфеда по аграрной политике и природопользованию рекомендует правительству РФ принять меры по ограничению импорта ветеринарных препаратов из... РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T11:29

2023-06-02T11:29

2023-06-02T11:29

экономика

россия

совет федерации рф

российская академия наук

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МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Комитет Совфеда по аграрной политике и природопользованию рекомендует правительству РФ принять меры по ограничению импорта ветеринарных препаратов из недружественных стран при наличии отечественных аналогов, говорится в рекомендациях комитета по итогам парламентских слушаний на тему ветеринарии (есть в распоряжении РИА Новости). "Рекомендовать правительству РФ рассмотреть возможность принятия мер по ограничению импорта в отношении лекарственных препаратов для ветеринарного применения зарубежного производства в случае наличия достаточных объемов отечественного производства их аналогов, посредством расширения перечня товаров, утвержденных постановлением правительства РФ… "Об утверждении ставок ввозных таможенных пошлин в отношении отдельных товаров, страной происхождения которых являются государства и территории, предпринимающие меры, которые нарушают экономические интересы РФ", - говорится в документе. Министерству сельского хозяйства РФ рекомендуется рассмотреть возможность разработки мер господдержки для покупки отечественных ветпрепаратов, в том числе при помощи льготных кредитов на покупку ветпрепаратов только российского производства. "Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, министерству науки и высшего образования Российской Федерации совместно с Российской академией наук принять меры, в том числе меры государственной поддержки, направленные на разработку новых биологических препаратов ветеринарного применения, прежде всего вакцин против особо опасных болезней животных (АЧС, птичий грипп и т.д.)", - отмечают авторы документа.

https://ria.ru/20221110/preparaty-1830618877.html

https://ria.ru/20230428/aktsii-1868492317.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, совет федерации рф, российская академия наук