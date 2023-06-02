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Президент "АвтоВАЗа" отметил высокий спрос на новую Lada Vesta NG - РИА Новости, 02.06.2023
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16:16 02.06.2023
https://ria.ru/20230602/vesta-1875821350.html
Президент "АвтоВАЗа" отметил высокий спрос на новую Lada Vesta NG
Президент "АвтоВАЗа" отметил высокий спрос на новую Lada Vesta NG - РИА Новости, 02.06.2023
Президент "АвтоВАЗа" отметил высокий спрос на новую Lada Vesta NG
Новая Lada Vesta NG, предзаказ на которую стартовал на этой неделе, пользуется очень большим спросом у россиян, рассказал журналистам президент "АвтоВАЗа"... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T16:16
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тольятти
ижевск
санкт-петербург
максим соколов
renault s.a
автоваз
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июн - РИА Новости. Новая Lada Vesta NG, предзаказ на которую стартовал на этой неделе, пользуется очень большим спросом у россиян, рассказал журналистам президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов в кулуарах "ЦИПР-2023". "Сегодня был в нашем дилерском центре, очень большой. По ожиданиям достаточно большой: ведём прямые контакты с клиентами, общаемся с руководителями дилерских центров, все ее ждут. Первые отгрузки пошли позавчера", - сказал он, отвечая на вопрос о спросе на новинку. Производство Lada Vesta NG на заводе в Тольятти, приостановленное год назад, было возобновлено в начале марта. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46% к 2021 году).
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тольятти, ижевск, санкт-петербург, максим соколов, renault s.a, автоваз, lada vesta, renault clio, авто
Тольятти, Ижевск, Санкт-Петербург, Максим Соколов, Renault S.A, АвтоВАЗ, Lada Vesta, Renault Clio, Авто
Президент "АвтоВАЗа" отметил высокий спрос на новую Lada Vesta NG

Президент "АвтоВАЗа" Соколов рассказал, что новая Lada Vesta NG пользуется большим спросом

© Фото : АО "АВТОВАЗ"Обновленная Lada Vesta
Обновленная Lada Vesta - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© Фото : АО "АВТОВАЗ"
Обновленная Lada Vesta. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июн - РИА Новости. Новая Lada Vesta NG, предзаказ на которую стартовал на этой неделе, пользуется очень большим спросом у россиян, рассказал журналистам президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов в кулуарах "ЦИПР-2023".
"Сегодня был в нашем дилерском центре, очень большой. По ожиданиям достаточно большой: ведём прямые контакты с клиентами, общаемся с руководителями дилерских центров, все ее ждут. Первые отгрузки пошли позавчера", - сказал он, отвечая на вопрос о спросе на новинку.
Производство Lada Vesta NG на заводе в Тольятти, приостановленное год назад, было возобновлено в начале марта.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46% к 2021 году).
Сборка новых автомобилей на заводе АвтоВАЗ в Тольятти - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
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ТольяттиИжевскСанкт-ПетербургМаксим СоколовRenault S.AАвтоВАЗLada VestaRenault ClioАвто
 
 
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