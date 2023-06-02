https://ria.ru/20230602/vesta-1875821350.html

Президент "АвтоВАЗа" отметил высокий спрос на новую Lada Vesta NG

Президент "АвтоВАЗа" отметил высокий спрос на новую Lada Vesta NG - РИА Новости, 02.06.2023

Президент "АвтоВАЗа" отметил высокий спрос на новую Lada Vesta NG

Новая Lada Vesta NG, предзаказ на которую стартовал на этой неделе, пользуется очень большим спросом у россиян, рассказал журналистам президент "АвтоВАЗа"... РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T16:16

2023-06-02T16:16

2023-06-02T16:16

тольятти

ижевск

санкт-петербург

максим соколов

renault s.a

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lada vesta

renault clio

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июн - РИА Новости. Новая Lada Vesta NG, предзаказ на которую стартовал на этой неделе, пользуется очень большим спросом у россиян, рассказал журналистам президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов в кулуарах "ЦИПР-2023". "Сегодня был в нашем дилерском центре, очень большой. По ожиданиям достаточно большой: ведём прямые контакты с клиентами, общаемся с руководителями дилерских центров, все ее ждут. Первые отгрузки пошли позавчера", - сказал он, отвечая на вопрос о спросе на новинку. Производство Lada Vesta NG на заводе в Тольятти, приостановленное год назад, было возобновлено в начале марта. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46% к 2021 году).

https://ria.ru/20230602/avtovaz-1875819889.html

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тольятти, ижевск, санкт-петербург, максим соколов, renault s.a, автоваз, lada vesta, renault clio, авто