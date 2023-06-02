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В Финляндии придумали, как укрепить "садовый заборчик" на границе с Россией

В Финляндии придумали, как укрепить "садовый заборчик" на границе с Россией - РИА Новости, 02.06.2023

В Финляндии придумали, как укрепить "садовый заборчик" на границе с Россией

Финляндия решила установить камеры видеонаблюдения на строящемся заборе на границе с Россией, сообщило издание Itä-Savo. РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T01:35

2023-06-02T01:35

2023-06-02T01:35

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Финляндия решила установить камеры видеонаблюдения на строящемся заборе на границе с Россией, сообщило издание Itä-Savo.В статье говорится, что пограничная служба захотела ответить на критику финнов, которых возмутило "хлипкое сооружение" на восточной границе за 380 миллионов евро.Как отметил обозреватель, забор будет укреплен колючей проволокой и системой видеонаблюдения."Для контроля за 200-километровым участком границы на заборе будут установлены тысячи видеокамер", — добавил журналист.Ранее фотография тестового участка пограничного заграждения на границе на с Россией вызвала в Финляндии шквал критики. Многие сравнивали его с "ограждением для детского сада" или "садовым заборчиком". Финский специалист Юсси Лайне назвал проект пустой тратой денег налогоплательщиков.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230530/pogranichnitsa-1874951551.html

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Максим Горбачев

в мире, финляндия, россия