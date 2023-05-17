https://ria.ru/20230517/zabor-1872282244.html

Финляндия отгородилась от России "садовым заборчиком"

Финляндия отгородилась от России "садовым заборчиком" - РИА Новости, 17.05.2023

Финляндия отгородилась от России "садовым заборчиком"

Забор на востоке Финляндии на границе с Россией больше походит на садовое ограждение, говорится в статье обозревателя Ilta-Sanomat Ииды Халликайнен. РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T01:10

2023-05-17T01:10

2023-05-17T01:54

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Забор на востоке Финляндии на границе с Россией больше походит на садовое ограждение, говорится в статье обозревателя Ilta-Sanomat Ииды Халликайнен.Журналистка рассказала, что 12 мая финские пограничники опубликовали фотографию тестового участка пограничного заграждения. Эта фотография вызвала недоумение у пользователей Twitter, многие написали, что забор скорее напоминает "ограждение для детского сада" или "садовый заборчик". Пограничная служба планирует построить вдоль границы с Россией около 200 километров забора в течение трех — четырех лет, стоимость проекта оценивается в 380 миллионов евро, отмечается в статье.Эксперт подверг критике стоимость проекта. Он назвал его пустой тратой денег налогоплательщиков. По его словам, самая большая статья расходов связана со строительством дорог и проведением прочих работ рядом с забором. Кроме того, остается неясным, на сколько вообще целесообразно строительство забора на границе с Россией, резюмировал эксперт.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230513/finlyandiya-1871524102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, финляндия