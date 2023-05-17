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Финляндия отгородилась от России "садовым заборчиком"
Финляндия отгородилась от России "садовым заборчиком" - РИА Новости, 17.05.2023
Финляндия отгородилась от России "садовым заборчиком"
Забор на востоке Финляндии на границе с Россией больше походит на садовое ограждение, говорится в статье обозревателя Ilta-Sanomat Ииды Халликайнен. РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T01:10
2023-05-17T01:10
2023-05-17T01:54
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Забор на востоке Финляндии на границе с Россией больше походит на садовое ограждение, говорится в статье обозревателя Ilta-Sanomat Ииды Халликайнен.Журналистка рассказала, что 12 мая финские пограничники опубликовали фотографию тестового участка пограничного заграждения. Эта фотография вызвала недоумение у пользователей Twitter, многие написали, что забор скорее напоминает "ограждение для детского сада" или "садовый заборчик". Пограничная служба планирует построить вдоль границы с Россией около 200 километров забора в течение трех — четырех лет, стоимость проекта оценивается в 380 миллионов евро, отмечается в статье.Эксперт подверг критике стоимость проекта. Он назвал его пустой тратой денег налогоплательщиков. По его словам, самая большая статья расходов связана со строительством дорог и проведением прочих работ рядом с забором. Кроме того, остается неясным, на сколько вообще целесообразно строительство забора на границе с Россией, резюмировал эксперт.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, финляндия
В мире, Россия, Финляндия
Финляндия отгородилась от России "садовым заборчиком"
Ilta-Sanomat: жители Финляндии сравнили забор на российской границе с садовым ограждением
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости.
Забор на востоке Финляндии на границе с Россией больше походит на садовое ограждение, говорится в статье обозревателя Ilta-Sanomat
Ииды Халликайнен.
Журналистка рассказала, что 12 мая финские пограничники опубликовали фотографию тестового участка пограничного заграждения. Эта фотография вызвала недоумение у пользователей Twitter, многие написали, что забор скорее напоминает "ограждение для детского сада" или "садовый заборчик". Пограничная служба планирует построить вдоль границы с Россией около 200 километров забора в течение трех — четырех лет, стоимость проекта оценивается в 380 миллионов евро, отмечается в статье.
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"Эта идея с возведением тестового участка забора кажется какой-то шуткой. Тестовая часть ограждения не соответствует изображениям и чертежам изначального проекта, которые пограничная служба публиковала осенью. Тестовый участок напоминает забор для детской площадки. Но я не очень-то удивлен", — поделился своим мнением профессор Юсси Лайне.
Эксперт подверг критике стоимость проекта. Он назвал его пустой тратой денег налогоплательщиков. По его словам, самая большая статья расходов связана со строительством дорог и проведением прочих работ рядом с забором. Кроме того, остается неясным, на сколько вообще целесообразно строительство забора на границе с Россией, резюмировал эксперт.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >> HS: финны пожаловались, что их не пускают в Россию за дешевым бензином