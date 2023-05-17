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Финляндия отгородилась от России "садовым заборчиком" - РИА Новости, 17.05.2023
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01:10 17.05.2023 (обновлено: 01:54 17.05.2023)
https://ria.ru/20230517/zabor-1872282244.html
Финляндия отгородилась от России "садовым заборчиком"
Финляндия отгородилась от России "садовым заборчиком" - РИА Новости, 17.05.2023
Финляндия отгородилась от России "садовым заборчиком"
Забор на востоке Финляндии на границе с Россией больше походит на садовое ограждение, говорится в статье обозревателя Ilta-Sanomat Ииды Халликайнен. РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T01:10
2023-05-17T01:54
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Забор на востоке Финляндии на границе с Россией больше походит на садовое ограждение, говорится в статье обозревателя Ilta-Sanomat Ииды Халликайнен.Журналистка рассказала, что 12 мая финские пограничники опубликовали фотографию тестового участка пограничного заграждения. Эта фотография вызвала недоумение у пользователей Twitter, многие написали, что забор скорее напоминает "ограждение для детского сада" или "садовый заборчик". Пограничная служба планирует построить вдоль границы с Россией около 200 километров забора в течение трех — четырех лет, стоимость проекта оценивается в 380 миллионов евро, отмечается в статье.Эксперт подверг критике стоимость проекта. Он назвал его пустой тратой денег налогоплательщиков. По его словам, самая большая статья расходов связана со строительством дорог и проведением прочих работ рядом с забором. Кроме того, остается неясным, на сколько вообще целесообразно строительство забора на границе с Россией, резюмировал эксперт.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230513/finlyandiya-1871524102.html
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в мире, россия, финляндия
В мире, Россия, Финляндия
Финляндия отгородилась от России "садовым заборчиком"

Ilta-Sanomat: жители Финляндии сравнили забор на российской границе с садовым ограждением

© Pixabay / blickpixel Забор
Забор - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© Pixabay / blickpixel
Забор. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Забор на востоке Финляндии на границе с Россией больше походит на садовое ограждение, говорится в статье обозревателя Ilta-Sanomat Ииды Халликайнен.
Журналистка рассказала, что 12 мая финские пограничники опубликовали фотографию тестового участка пограничного заграждения. Эта фотография вызвала недоумение у пользователей Twitter, многие написали, что забор скорее напоминает "ограждение для детского сада" или "садовый заборчик". Пограничная служба планирует построить вдоль границы с Россией около 200 километров забора в течение трех — четырех лет, стоимость проекта оценивается в 380 миллионов евро, отмечается в статье.
«
"Эта идея с возведением тестового участка забора кажется какой-то шуткой. Тестовая часть ограждения не соответствует изображениям и чертежам изначального проекта, которые пограничная служба публиковала осенью. Тестовый участок напоминает забор для детской площадки. Но я не очень-то удивлен", — поделился своим мнением профессор Юсси Лайне.
Эксперт подверг критике стоимость проекта. Он назвал его пустой тратой денег налогоплательщиков. По его словам, самая большая статья расходов связана со строительством дорог и проведением прочих работ рядом с забором. Кроме того, остается неясным, на сколько вообще целесообразно строительство забора на границе с Россией, резюмировал эксперт.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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