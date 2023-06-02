https://ria.ru/20230602/ukraina-1875790269.html
Запасы техники для отправки Украине на Западе на исходе, заявили в Британии
Запасы техники для отправки Украине на Западе на исходе, заявили в Британии - РИА Новости, 02.06.2023
Запасы техники для отправки Украине на Западе на исходе, заявили в Британии
Запасы военной техники, которую Запад может передать Украине, заканчиваются, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес в интервью газете Washington Post. РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T14:43
2023-06-02T14:43
2023-06-02T14:43
в мире
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россия
великобритания
бен уоллес
оружие
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Запасы военной техники, которую Запад может передать Украине, заканчиваются, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес в интервью газете Washington Post. Он отметил, что по мере того, как конфликт затягивается, западные страны по-прежнему предоставляют вооружение и финансирование Украине, не оказывая давления на Киев, чтобы он начал переговоры с РФ. "Но мы увидели реальность, которая заключается в том, что у всех нас заканчивается (военная техника, которую можно передать - ред.)", - заявил Уоллес. По словам министра, Великобритания и другие страны вынуждены покупать больше оружия, чем предоставлять его из национальных запасов. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью агентству Блумберг заявил, что странам альянса нужно наращивать производство боеприпасов, так как их запасы оскудели. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230602/ukraina-1875780779.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, великобритания, бен уоллес, оружие
В мире, Украина, Россия, Великобритания, Бен Уоллес, Оружие
Запасы техники для отправки Украине на Западе на исходе, заявили в Британии
Министр обороны Британии Уоллес: запасы техники для отправки Украине на Западе на исходе