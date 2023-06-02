https://ria.ru/20230602/ukraina-1875704765.html

Орбан призвал предотвратить контрнаступление Украины

Орбан призвал предотвратить контрнаступление Украины - РИА Новости, 02.06.2023

Орбан призвал предотвратить контрнаступление Украины

Украинское контрнаступление надо предотвратить еще до его начала, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth. РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T10:34

2023-06-02T10:34

2023-06-02T11:23

специальная военная операция на украине

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украина

венгрия

россия

виктор орбан

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БУДАПЕШТ, 2 июн — РИА Новости. Украинское контрнаступление надо предотвратить еще до его начала, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth. "Я думаю, что надо сделать все, чтобы еще до начала украинского контрнаступления убедить стороны в необходимости прекращения огня и мирных переговоров, иначе мы потеряем множество человеческих жизней", — сказал он. Политик объяснил, что ВСУ понесут огромные потери в случае начала массированной атаки."Я сам как человек, полтора года прослуживший в армии, и без окончания военной академии выучил, что у нападающих бывает в три раза больше потерь, чем у обороняющихся. И для страны, население которой составляет лишь часть населения противоборствующей страны (в России население 130-140 миллионов человек, на Украине мы не знаем сколько, наверное, где-то между 30-40 миллионами), при таких обстоятельствах начинать большую стратегию — это кровавая баня", — сказал Орбан. В среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен раскритиковала призывы некоторых стран к прекращению огня на Украине. По ее словам, это "дестабилизировало бы регион вдоль линии соприкосновения".Будапешт с начала конфликта последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправку оружия Украине. Руководство страны также много раз подчеркивало, что Венгрия за скорейшее начало мирных переговоров.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам с Киевом с учетом новых реалий, но там ввели законодательный запрет на них. На Украине при этом заявляют, что мир может быть установлен только на их условиях и после возвращения страны к границам 1991 года.Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что план, который не учитывает сегодняшние территориальные реалии и новые регионы России, не может быть мирным.Несмотря на нежелание Украины договариваться, растет число стран и организаций, предлагающих различные инициативы и свое посредничество: вслед за Китаем и Ватиканом о таких планах объявила ЮАР от имени нескольких африканских государств.

https://ria.ru/20230602/udar-1875660466.html

https://ria.ru/20230602/trudnosti-1875697564.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, венгрия, россия, виктор орбан