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Орбан призвал предотвратить контрнаступление Украины - РИА Новости, 02.06.2023
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10:34 02.06.2023 (обновлено: 11:23 02.06.2023)
https://ria.ru/20230602/ukraina-1875704765.html
Орбан призвал предотвратить контрнаступление Украины
Орбан призвал предотвратить контрнаступление Украины - РИА Новости, 02.06.2023
Орбан призвал предотвратить контрнаступление Украины
Украинское контрнаступление надо предотвратить еще до его начала, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth. РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T10:34
2023-06-02T11:23
специальная военная операция на украине
в мире
украина
венгрия
россия
виктор орбан
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БУДАПЕШТ, 2 июн — РИА Новости. Украинское контрнаступление надо предотвратить еще до его начала, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth. "Я думаю, что надо сделать все, чтобы еще до начала украинского контрнаступления убедить стороны в необходимости прекращения огня и мирных переговоров, иначе мы потеряем множество человеческих жизней", — сказал он. Политик объяснил, что ВСУ понесут огромные потери в случае начала массированной атаки."Я сам как человек, полтора года прослуживший в армии, и без окончания военной академии выучил, что у нападающих бывает в три раза больше потерь, чем у обороняющихся. И для страны, население которой составляет лишь часть населения противоборствующей страны (в России население 130-140 миллионов человек, на Украине мы не знаем сколько, наверное, где-то между 30-40 миллионами), при таких обстоятельствах начинать большую стратегию — это кровавая баня", — сказал Орбан. В среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен раскритиковала призывы некоторых стран к прекращению огня на Украине. По ее словам, это "дестабилизировало бы регион вдоль линии соприкосновения".Будапешт с начала конфликта последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправку оружия Украине. Руководство страны также много раз подчеркивало, что Венгрия за скорейшее начало мирных переговоров.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам с Киевом с учетом новых реалий, но там ввели законодательный запрет на них. На Украине при этом заявляют, что мир может быть установлен только на их условиях и после возвращения страны к границам 1991 года.Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что план, который не учитывает сегодняшние территориальные реалии и новые регионы России, не может быть мирным.Несмотря на нежелание Украины договариваться, растет число стран и организаций, предлагающих различные инициативы и свое посредничество: вслед за Китаем и Ватиканом о таких планах объявила ЮАР от имени нескольких африканских государств.
https://ria.ru/20230602/udar-1875660466.html
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в мире, украина, венгрия, россия, виктор орбан
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Венгрия, Россия, Виктор Орбан
Орбан призвал предотвратить контрнаступление Украины

Премьер-министр Венгрии Орбан призвал не допустить контрнаступления украинской армии

© РИА Новости | Перейти в медиабанкУничтоженный танк ВСУ в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении
Уничтоженный танк ВСУ в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
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Уничтоженный танк ВСУ в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 2 июн — РИА Новости. Украинское контрнаступление надо предотвратить еще до его начала, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.
«
"Я думаю, что надо сделать все, чтобы еще до начала украинского контрнаступления убедить стороны в необходимости прекращения огня и мирных переговоров, иначе мы потеряем множество человеческих жизней", — сказал он.
Политик объяснил, что ВСУ понесут огромные потери в случае начала массированной атаки.
"Я сам как человек, полтора года прослуживший в армии, и без окончания военной академии выучил, что у нападающих бывает в три раза больше потерь, чем у обороняющихся. И для страны, население которой составляет лишь часть населения противоборствующей страны (в России население 130-140 миллионов человек, на Украине мы не знаем сколько, наверное, где-то между 30-40 миллионами), при таких обстоятельствах начинать большую стратегию — это кровавая баня", — сказал Орбан.
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В среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен раскритиковала призывы некоторых стран к прекращению огня на Украине. По ее словам, это "дестабилизировало бы регион вдоль линии соприкосновения".
Будапешт с начала конфликта последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправку оружия Украине. Руководство страны также много раз подчеркивало, что Венгрия за скорейшее начало мирных переговоров.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам с Киевом с учетом новых реалий, но там ввели законодательный запрет на них. На Украине при этом заявляют, что мир может быть установлен только на их условиях и после возвращения страны к границам 1991 года.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что план, который не учитывает сегодняшние территориальные реалии и новые регионы России, не может быть мирным.
Несмотря на нежелание Украины договариваться, растет число стран и организаций, предлагающих различные инициативы и свое посредничество: вслед за Китаем и Ватиканом о таких планах объявила ЮАР от имени нескольких африканских государств.
Уничтоженный танк ВСУ в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВенгрияРоссияВиктор Орбан
 
 
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