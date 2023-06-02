https://ria.ru/20230602/tsru-1875859758.html

Глава ЦРУ тайно посетил Китай в мае, сообщили СМИ

Глава ЦРУ тайно посетил Китай в мае, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.06.2023

Глава ЦРУ тайно посетил Китай в мае, сообщили СМИ

Глава ЦРУ Уильям Бернс в мае тайно посетил Китай для переговоров с официальными лицами, пишет Financial Times со ссылкой на источники. РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T18:53

2023-06-02T18:53

2023-06-02T19:04

в мире

сша

уильям бернс

центральное разведывательное управление (цру)

китай

пекин

джо байден

венди шерман

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Глава ЦРУ Уильям Бернс в мае тайно посетил Китай для переговоров с официальными лицами, пишет Financial Times со ссылкой на источники."В прошлом месяце директор Бернс побывал в Пекине, где встретился с китайскими коллегами и подчеркнул важность поддержания открытых линий связи по каналам разведки", — говорится в публикации.Газета уточнила, что поездка состоялась на фоне попыток Вашингтона возобновить диалог с Пекином на высоком уровне с целью стабилизировать двусторонние отношения. Собеседники издания сообщили, что президент США Джо Байден доверяет главе ЦРУ деликатные зарубежные миссии.Неназванный американский чиновник сказал FT, что во время поездки Бернс встречался с представителями китайской разведки.Визит Бернса, как утверждает газета, стал поездкой самого высокого уровня с тех пор, как уже бывшая заместитель госсекретаря Венди Шерман посетила город Тяньцзинь в июле 2021 года. Отношения между США и Китаем заметно охладели после визита на Тайвань в августе 2022-го занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Пекин, считающий остров одной из своих провинций, осудил эти действия, увидев в них поддержку тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Напряженность еще больше обострило происшествие с появлением в небе над Соединенными Штатами китайского аэростата, который впоследствии сбили.

https://ria.ru/20230517/kitay-1872342067.html

https://ria.ru/20230418/g7-1865970212.html

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в мире, сша, уильям бернс, центральное разведывательное управление (цру), китай, пекин, джо байден, венди шерман