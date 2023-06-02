https://ria.ru/20230602/soft-1875717328.html

Мордашов оценил идею отчислений с бизнеса за использование импортного софта

Мордашов оценил идею отчислений с бизнеса за использование импортного софта - РИА Новости, 02.06.2023

Мордашов оценил идею отчислений с бизнеса за использование импортного софта

Обсуждаемая в правительстве РФ идея о введении отчислений с компаний за использование иностранного софта очень спорная: повышать финансовую нагрузку на бизнес,... РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T11:20

2023-06-02T11:20

2023-06-02T12:11

бизнес

экономика

россия

алексей мордашов

технологии

михаил мишустин

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июн - РИА Новости. Обсуждаемая в правительстве РФ идея о введении отчислений с компаний за использование иностранного софта очень спорная: повышать финансовую нагрузку на бизнес, который и так вынужден много тратить на разработку собственного ПО, было бы неправильно, заявил в интервью РИА Новости председатель совета директоров "Северстали" Алексей Мордашов. Премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая в четверг на ЦИПР, заявил, что правительство изучает идею ввести обязательные отчисления организаций за использование иностранного ПО, а полученные деньги направлять на поддержку российских разработчиков. "Эта идея, на мой взгляд, очень спорная. Ее логика понятна: она заключается в том, что мы все продолжаем использовать зарубежные решения в автономном режиме, то есть мы за него не платим, поэтому с нас можно этот сбор взять. Но я эту идею не разделяю", - сказал Мордашов. "Здесь нужно учесть ряд аспектов. Во-первых, мы лишись полноценной поддержки зарубежных провайдеров, за которую мы платили деньги. Кроме того, мы все оказались отрезанным от очень важного для нас ресурса и страдаем от этого. Мы направляем и будем направлять серьезные ресурсы на разработку собственного ПО. В этих условиях повышать на нас финансовую нагрузку было бы неправильно", - подчеркнул он. Глава "Северстали" напомнил, что крупные компании, в том числе металлургического сектора, сейчас сами инвестируют весьма значительные средства в разработку отечественного ПО. "Мы действительно получили по конкурсу средства грантов, которые дает государство на стимулирование разработки отечественного ПО, но это существенно меньше, чем тратим мы сами. Мы готовы участвовать в этом! Если говорить о расходах всей нашей отрасли – то сейчас 90% этих инвестиций покрывают сами компании. И это еще один аргумент против сбора", - заявил Мордашов.Читайте полный текст интервью Алексея Мордашова >>

https://ria.ru/20230602/msp-1875698010.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

бизнес, экономика, россия, алексей мордашов, технологии, михаил мишустин