https://ria.ru/20230602/mordashov-1875723645.html

Алексей Мордашов: отечественное ПО для бизнеса — уже вопрос выживания

Алексей Мордашов: отечественное ПО для бизнеса — уже вопрос выживания - РИА Новости, 02.06.2023

Алексей Мордашов: отечественное ПО для бизнеса — уже вопрос выживания

Крупный российский бизнес вкладывает в создание альтернативы западному программному обеспечению миллиарды рублей и продолжит эти инвестиции как самостоятельно,... РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T12:00

2023-06-02T12:00

2023-06-02T18:56

интервью

алексей мордашов

россия

бизнес

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Крупный российский бизнес вкладывает в создание альтернативы западному программному обеспечению миллиарды рублей и продолжит эти инвестиции как самостоятельно, так и в партнерстве с государством. Председатель совета директоров сталелитейного гиганта "Северсталь" Алексей Мордашов в интервью РИА Новости в кулуарах форума "Цифровая индустрия промышленной России" рассказал, почему разработка российского ПО для бизнеса по значимости не уступает освоению космоса и мирного атома и чем вреден сбор с предприятий за использование иностранных программ. Беседовала Мила Кузьмич.— Выступая на сессии, вы упомянули о необходимости создания собственной компонентой базы, но признали, что этот проект будет очень капиталоемким. Какие нужны для этого ресурсы и где их брать?— Чтобы ответить на ваш вопрос, прежде всего нужно понимать, кто и что конкретно будет разрабатывать. Мы знаем, из чего состоит существующая элементная база — она целиком импортная. Но кто, в какие сроки и с каким ресурсом сможет сделать альтернативу — пока непонятно.Первая задача рабочей группы, которая могла бы быть создана, — определиться, что должно быть сделано и как, и сколько это будет стоить. Сейчас уже действует рабочая группа при Минпромторге, в которой сопредседателями и координаторами являются "Еврохим" и мы ("Северсталь". — Прим. ред.) и которая начала прорабатывать со стороны потребителя эти вопросы. Но комплексного понимания, что нужно сделать, кто этим займется и сколько на это потребуется ресурсов, пока совсем нет.— Понятно только, что это должны быть огромные инвестиции. Думаете, они когда-нибудь окупятся?— На этот вопрос нет ответа. Потому что его нет и на предыдущий ваш вопрос — сколько мы на это потратим. Это действительно гигантские инвестиции. Если посмотреть на другие страны, компании, которые создают компонентную базу (например, Тайвань, Южная Корея или США), — это сотни миллиардов долларов. Нужно ли нам тоже тратить сотни миллиардов долларов? Непонятно. Бывают ситуации, когда мы слышим про большие траты, которые делают другие. Но, погружаясь в тему, мы видим, что можно сделать это и дешевле.Тут еще есть важный аспект, который трудно оценить экономически: мы говорим об экономическом и технологическом суверенитете, который позволит нашей стране жить и развиваться. То есть это производство самых разных систем, из которых состоит наша жизнь: от дорожного движения на улицах до систем безопасности страны. В этом смысле нам нужно рассмотреть это как национальную задачу и исходя из этого планировать ресурсы. Почти наверняка речь должна идти о национальном проекте класса освоения атомной энергии или полетов в космос. Есть ли у нас для того ресурсы — сложный вопрос.На сегодняшний день мы пониманием, что надо уделять этому серьезное внимание и создавать какой-то коллектив, который сможет найти ответы на эти вопросы. Нужно понимать, что без решения этой проблемы непонятно, как нам жить и развиваться в нынешних условиях.— На пленарной сессии премьер-министр Михаил Мишустин предложил ввести сбор за использование иностранного ПО и направлять деньги отечественным разработчикам. Как вы смотрите на эту идею?— Эта идея, на мой взгляд, очень спорная. Ее логика понятна — она заключается в том, что мы все продолжаем использовать зарубежные решения в автономном режиме, то есть мы за него не платим, поэтому с нас можно этот сбор взять. Но я эту идею не разделяю.Здесь нужно учесть ряд аспектов. Во-первых, мы лишись полноценной поддержки зарубежных провайдеров, за которую мы платили деньги. Кроме того, мы все оказались отрезанным от очень важного для нас ресурса и страдаем от этого. Мы направляем и будем направлять серьезные ресурсы на разработку собственного ПО. В этих условиях повышать на нас финансовую нагрузку было бы неправильно.— Но деньги от сбора как раз пойдут на поддержку отечественных разработчиков. Иначе где тогда брать необходимые средства на разработки?— Честно говоря, не понимаю, почему этот вопрос обращен ко мне. Мы как раз и инвестируем свои средства в отечественное ПО. Мы действительно получили по конкурсу средства грантов, которые дает государство на стимулирование разработки отечественного ПО, но это существенно меньше, чем тратим мы сами. Мы готовы участвовать в этом! Если говорить о расходах всей нашей отрасли, то сейчас 90% этих инвестиций покрывают сами компании. И это еще один аргумент против сбора.— Кстати, ваши инвестиции в разработку ПО — вы рассчитываете, что они к вам вернутся и вы на этом еще заработаете?— Рассчитываем ли мы на то, что сможем эти решения кому-то продавать? Ответ да, однозначно рассчитываем. Есть рынки для нас в СНГ и дружественных странах, будут рынки и в России. Но главный мотив для нас при разработке ПО — не зарабатывать на этом деньги. У нас просто-напросто критическая ситуация, связанная с тем, что необходимое программное обеспечение нам больше недоступно. Мы сейчас им пользуемся в автономном режиме, но мы понимаем, это не может длиться вечно: мы будем отставать, не сможем совершенствовать свои системы. Мы должны разработать альтернативу, чтобы поддержать работоспособность наших предприятий, и это главная цель. Это для нас вопрос выживания.— Вы получили грант на разработку двух решений: "MES металлургия" и систему оптимизации планирования. Когда завершите работу над ними?— Пилотирование "MES Металлургии" ожидается к началу 2026 года, первые базовые модули, как мы ожидаем, будут реализованы к концу 2023-го. Интегрированное планирование будет также готово к 2026 году. На разработку этих решений "Северсталь" направит более 1,6 миллиарда рублей собственных средств.— В какие сроки в целом вы считаете реальным бизнесу завершить переход на отечественное ПО и не придется ли эти сроки откладывать?— Это сложный процесс, который зависит от множества факторов. Кроме того, сроки разработки альтернативного программного обеспечения разные у разных компаний. Нам нужно будет в какой-то момент, через год-два, оценить прогресс, и нельзя исключать, что сроки будут как-то меняться. Но пока об этом говорить рано, сейчас нам нужно сконцентрироваться на выполнении тех обязательств, которые мы на себя взяли, и выработке дальнейших шагов.

https://ria.ru/20230601/khartiya-1875637727.html

https://ria.ru/20230321/it-1859414797.html

https://ria.ru/20221017/predpriyatiya-1824081417.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, алексей мордашов, россия, бизнес