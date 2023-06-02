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Депутата из Красноярска оштрафовали по делу о дискредитации армии - РИА Новости, 02.06.2023
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13:32 02.06.2023
https://ria.ru/20230602/shtraf-1875767913.html
Депутата из Красноярска оштрафовали по делу о дискредитации армии
Депутата из Красноярска оштрафовали по делу о дискредитации армии - РИА Новости, 02.06.2023
Депутата из Красноярска оштрафовали по делу о дискредитации армии
Депутат красноярского горсовета Игорь Гринев оштрафован на 40 тысяч рублей по делу о дискредитации Вооруженных сил РФ, сообщает объединенная пресс-служба судов... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T13:32
2023-06-02T13:32
происшествия
россия
красноярск
красноярский край
игорь гринив
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КРАСНОЯРСК, 2 июн – РИА Новости. Депутат красноярского горсовета Игорь Гринев оштрафован на 40 тысяч рублей по делу о дискредитации Вооруженных сил РФ, сообщает объединенная пресс-служба судов Красноярского края. Отмечается, что депутат разместил в аккаунте в социальной сети посты о событиях, направленных на дискредитацию Вооруженных сил РФ, информация в которых не соответствует данным Минобороны. "Железнодорожный суд Красноярска рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении депутата горсовета от КПРФ Игоря Гринева по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (о дискредитации Вооруженных сил РФ). Игорю Гриневу выписали штраф в размере 40 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Решение не вступило в законную силу.
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происшествия, россия, красноярск, красноярский край, игорь гринив, кпрф
Происшествия, Россия, Красноярск, Красноярский край, Игорь Гринив, КПРФ
Депутата из Красноярска оштрафовали по делу о дискредитации армии

Депутата из Красноярска оштрафовали на 40 тысяч рублей по делу о дискредитации армии

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 2 июн – РИА Новости. Депутат красноярского горсовета Игорь Гринев оштрафован на 40 тысяч рублей по делу о дискредитации Вооруженных сил РФ, сообщает объединенная пресс-служба судов Красноярского края.
Отмечается, что депутат разместил в аккаунте в социальной сети посты о событиях, направленных на дискредитацию Вооруженных сил РФ, информация в которых не соответствует данным Минобороны.
"Железнодорожный суд Красноярска рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении депутата горсовета от КПРФ Игоря Гринева по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (о дискредитации Вооруженных сил РФ). Игорю Гриневу выписали штраф в размере 40 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Решение не вступило в законную силу.
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ПроисшествияРоссияКрасноярскКрасноярский крайИгорь ГринивКПРФ
 
 
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