https://ria.ru/20230602/robot-1875697850.html

Робот Федор может получить новую специальность

Робот Федор может получить новую специальность - РИА Новости, 02.06.2023

Робот Федор может получить новую специальность

МЧС России прорабатывает возможность участия в создании роботов для медицинской реабилитации после успешного применения робота-спасателя Федора, который был... РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T09:50

2023-06-02T09:50

2023-06-02T11:46

общество

россия

кубинка

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

внии гочс

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. МЧС России прорабатывает возможность участия в создании роботов для медицинской реабилитации после успешного применения робота-спасателя Федора, который был создан на отечественных технологиях и впервые смог самостоятельно сделать укол, сообщает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). Возможности создания робототехнических комплексов для обеспечения безопасности человека в экстремальных ситуациях и медицинской реабилитации пострадавших обсуждались в четверг на круглом столе в рамках салона "Комплексная безопасность-2023". Рассказывая об имеющихся и активно использующихся в МЧС РФ технике и технологиях, заместитель начальника ВНИИ ГОЧС Владимир Мошков напомнил о возможности дальнейшего развития робота Фёдора, созданного в 2016 году. "Современная роботизированная техника нужна не только при реагировании на ЧС, но и при реабилитации пострадавших. Снизить уровень инвалидизации населения после заболеваний и травм можно за счет оказания комплексной многоэтапной медицинской реабилитации, основу которой будут составлять роботизированные комплексы", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС. Ученые отмечают, что в этом году МЧС России уже выполняет 13 научно-исследовательских работ, так или иначе связанных с этой темой, при этом три работы напрямую касаются робототехники. Это учебно-методический комплекс для повышения квалификации медицинского персонала, комплексы оценки опорно-двигательной системы и медицинской эвакуации пострадавших. "Изначально в этом роботе, который назывался "робот-спасатель", были заложены ведущие технологии. Это, например, высокая и точная подвижность суставов при помощи искусственного интеллекта. Наш робот-андроид был первым, который мог сделать укол. Сегодня особенно важно, что он был сделан полностью на отечественных технологиях. Не случайно в 2016 году робот-спасатель входил в пятерку лучших антропоморфных роботов мира", - приводятся на сайте ВНИИ ГОЧС слова Мошкова. Еще один важный вопрос, прозвучавший на круглом столе – острый дефицит специалистов в области разработки и эксплуатации робототехнических комплексов медицинского назначения. В настоящее время в России около 600 организаций, проводящих медицинскую реабилитацию. Каждая из них после внедрения роботизированных реабилитационных комплексов будет нуждаться как минимум в одном инженере по их эксплуатации. С ростом количества роботизированных устройств, внедряемых в практическое здравоохранение, потребность в таких специалистах будет расти и увеличится в среднесрочной перспективе как минимум в три раза, то есть примерно до 2000 специалистов. Отмечается, что результатом круглого стола стали предложения в комплексную научно-техническую программу "Новые робототехнические комплексы для обеспечения безопасности человека в экстремальных ситуациях и для медицинской реабилитации пострадавших". Она разрабатывается в соответствии с рекомендацией совета по приоритетному направлению стратегии научно-технологического развития РФ "Противодействие техногенным, биогенным, социокультурным угрозам, терроризму и идеологическому экстремизму, а также киберугрозам и иным источникам опасности для общества, экономики и государства". Международный салон "Комплексная безопасность" проходит с 31 мая по 3 июня в конгрессно-выставочном центре "Патриот" в подмосковной Кубинке.

https://ria.ru/20210511/marka-1731815513.html

https://ria.ru/20200727/1574970854.html

россия

кубинка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, кубинка, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), внии гочс