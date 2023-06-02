https://ria.ru/20230602/robot-1875697850.html
Робот Федор может получить новую специальность
Робот Федор может получить новую специальность - РИА Новости, 02.06.2023
Робот Федор может получить новую специальность
МЧС России прорабатывает возможность участия в создании роботов для медицинской реабилитации после успешного применения робота-спасателя Федора, который был... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T09:50
2023-06-02T09:50
2023-06-02T11:46
общество
россия
кубинка
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
внии гочс
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. МЧС России прорабатывает возможность участия в создании роботов для медицинской реабилитации после успешного применения робота-спасателя Федора, который был создан на отечественных технологиях и впервые смог самостоятельно сделать укол, сообщает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). Возможности создания робототехнических комплексов для обеспечения безопасности человека в экстремальных ситуациях и медицинской реабилитации пострадавших обсуждались в четверг на круглом столе в рамках салона "Комплексная безопасность-2023". Рассказывая об имеющихся и активно использующихся в МЧС РФ технике и технологиях, заместитель начальника ВНИИ ГОЧС Владимир Мошков напомнил о возможности дальнейшего развития робота Фёдора, созданного в 2016 году. "Современная роботизированная техника нужна не только при реагировании на ЧС, но и при реабилитации пострадавших. Снизить уровень инвалидизации населения после заболеваний и травм можно за счет оказания комплексной многоэтапной медицинской реабилитации, основу которой будут составлять роботизированные комплексы", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС. Ученые отмечают, что в этом году МЧС России уже выполняет 13 научно-исследовательских работ, так или иначе связанных с этой темой, при этом три работы напрямую касаются робототехники. Это учебно-методический комплекс для повышения квалификации медицинского персонала, комплексы оценки опорно-двигательной системы и медицинской эвакуации пострадавших. "Изначально в этом роботе, который назывался "робот-спасатель", были заложены ведущие технологии. Это, например, высокая и точная подвижность суставов при помощи искусственного интеллекта. Наш робот-андроид был первым, который мог сделать укол. Сегодня особенно важно, что он был сделан полностью на отечественных технологиях. Не случайно в 2016 году робот-спасатель входил в пятерку лучших антропоморфных роботов мира", - приводятся на сайте ВНИИ ГОЧС слова Мошкова. Еще один важный вопрос, прозвучавший на круглом столе – острый дефицит специалистов в области разработки и эксплуатации робототехнических комплексов медицинского назначения. В настоящее время в России около 600 организаций, проводящих медицинскую реабилитацию. Каждая из них после внедрения роботизированных реабилитационных комплексов будет нуждаться как минимум в одном инженере по их эксплуатации. С ростом количества роботизированных устройств, внедряемых в практическое здравоохранение, потребность в таких специалистах будет расти и увеличится в среднесрочной перспективе как минимум в три раза, то есть примерно до 2000 специалистов. Отмечается, что результатом круглого стола стали предложения в комплексную научно-техническую программу "Новые робототехнические комплексы для обеспечения безопасности человека в экстремальных ситуациях и для медицинской реабилитации пострадавших". Она разрабатывается в соответствии с рекомендацией совета по приоритетному направлению стратегии научно-технологического развития РФ "Противодействие техногенным, биогенным, социокультурным угрозам, терроризму и идеологическому экстремизму, а также киберугрозам и иным источникам опасности для общества, экономики и государства". Международный салон "Комплексная безопасность" проходит с 31 мая по 3 июня в конгрессно-выставочном центре "Патриот" в подмосковной Кубинке.
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https://ria.ru/20200727/1574970854.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, кубинка, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), внии гочс
Общество, Россия, Кубинка, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ВНИИ ГОЧС
Робот Федор может получить новую специальность
МЧС: на базе робота Федора могут создать врача-реабилитолога
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости.
МЧС России прорабатывает возможность участия в создании роботов для медицинской реабилитации после успешного применения робота-спасателя Федора, который был создан на отечественных технологиях и впервые смог самостоятельно сделать укол, сообщает
Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).
Возможности создания робототехнических комплексов для обеспечения безопасности человека в экстремальных ситуациях и медицинской реабилитации пострадавших обсуждались в четверг на круглом столе в рамках салона "Комплексная безопасность-2023". Рассказывая об имеющихся и активно использующихся в МЧС РФ технике и технологиях, заместитель начальника ВНИИ ГОЧС
Владимир Мошков напомнил о возможности дальнейшего развития робота Фёдора, созданного в 2016 году.
Антропоморфному роботу "Федору" посвятили почтовую марку
"Современная роботизированная техника нужна не только при реагировании на ЧС, но и при реабилитации пострадавших. Снизить уровень инвалидизации населения после заболеваний и травм можно за счет оказания комплексной многоэтапной медицинской реабилитации, основу которой будут составлять роботизированные комплексы", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС.
Ученые отмечают, что в этом году МЧС России уже выполняет 13 научно-исследовательских работ, так или иначе связанных с этой темой, при этом три работы напрямую касаются робототехники. Это учебно-методический комплекс для повышения квалификации медицинского персонала, комплексы оценки опорно-двигательной системы и медицинской эвакуации пострадавших.
«
"Изначально в этом роботе, который назывался "робот-спасатель", были заложены ведущие технологии. Это, например, высокая и точная подвижность суставов при помощи искусственного интеллекта. Наш робот-андроид был первым, который мог сделать укол. Сегодня особенно важно, что он был сделан полностью на отечественных технологиях. Не случайно в 2016 году робот-спасатель входил в пятерку лучших антропоморфных роботов мира", - приводятся на сайте ВНИИ ГОЧС слова Мошкова.
Еще один важный вопрос, прозвучавший на круглом столе – острый дефицит специалистов в области разработки и эксплуатации робототехнических комплексов медицинского назначения. В настоящее время в России около 600 организаций, проводящих медицинскую реабилитацию. Каждая из них после внедрения роботизированных реабилитационных комплексов будет нуждаться как минимум в одном инженере по их эксплуатации. С ростом количества роботизированных устройств, внедряемых в практическое здравоохранение, потребность в таких специалистах будет расти и увеличится в среднесрочной перспективе как минимум в три раза, то есть примерно до 2000 специалистов.
Отмечается, что результатом круглого стола стали предложения в комплексную научно-техническую программу "Новые робототехнические комплексы для обеспечения безопасности человека в экстремальных ситуациях и для медицинской реабилитации пострадавших". Она разрабатывается в соответствии с рекомендацией совета по приоритетному направлению стратегии научно-технологического развития РФ "Противодействие техногенным, биогенным, социокультурным угрозам, терроризму и идеологическому экстремизму, а также киберугрозам и иным источникам опасности для общества, экономики и государства".
Международный салон "Комплексная безопасность" проходит с 31 мая по 3 июня в конгрессно-выставочном центре "Патриот" в подмосковной Кубинке
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