https://ria.ru/20230602/radio-1875813620.html

"Русское радио" устроило праздник в зоопарке

"Русское радио" устроило праздник в зоопарке - РИА Новости, 02.06.2023

"Русское радио" устроило праздник в зоопарке

"Русское радио" устроило праздник в Московском зоопарке первого июня в День защиты детей, сообщила пресс-служба "Русской Медиагруппы". РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T16:52

2023-06-02T16:52

2023-06-02T16:52

шоубиз

русское радио (радиостанция)

москва

стас костюшкин

наталья подольская

московский зоопарк

"русская медиагруппа"

знаменитости

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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. "Русское радио" устроило праздник в Московском зоопарке первого июня в День защиты детей, сообщила пресс-служба "Русской Медиагруппы". Мероприятие было организовано для всех маленьких гостей зверинца и воспитанников Уваровского детского дома. Праздник также посетили звездные родители со своими наследниками – певец Стас Костюшкин с супругой Юлией и сыном Мироном, рэпер ST (Александр Степанов) с женой Ассоль и дочерью Эстель, исполнительница Наталья Подольская с сыновьями Артемием и Иваном и многие другие. По словам гостьи зоопарка, певицы Юлианны Карауловой, детские мероприятия – самые веселые. "Детские вечеринки – самые веселые. У детей абсолютно космическая энергия. И благодаря им мы, взрослые, учимся видеть мир по-новому", – призналась исполнительница. Ведущим праздника стал Дмитрий Оленин. Он рассказал посетителям о том, как важно заботиться о природе. Оленин также сообщил, что "Русское радио" взяло под опеку белогрудого гималайского медведя, занесенного в Красную книгу. Он отметил, что животное стало для станции талисманом. "Русское радио" часто устраивает благотворительные мероприятия. Например, в марте его агитбригады дали концерты в поддержку военных в Москве и Санкт-Петербурге. Артисты, которые выступили в Северной столице, привезли с собой гуманитарную помощь и оборудование для караоке в подарок Военно-медицинской академии.

https://ria.ru/20221124/donbass-1834041067.html

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Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

русское радио (радиостанция), москва, стас костюшкин, наталья подольская, московский зоопарк, "русская медиагруппа", знаменитости