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"Русское радио" устроило праздник в зоопарке - РИА Новости, 02.06.2023
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Шоубиз
 
16:52 02.06.2023
https://ria.ru/20230602/radio-1875813620.html
"Русское радио" устроило праздник в зоопарке
"Русское радио" устроило праздник в зоопарке - РИА Новости, 02.06.2023
"Русское радио" устроило праздник в зоопарке
"Русское радио" устроило праздник в Московском зоопарке первого июня в День защиты детей, сообщила пресс-служба "Русской Медиагруппы". РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T16:52
2023-06-02T16:52
шоубиз
русское радио (радиостанция)
москва
стас костюшкин
наталья подольская
московский зоопарк
"русская медиагруппа"
знаменитости
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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. "Русское радио" устроило праздник в Московском зоопарке первого июня в День защиты детей, сообщила пресс-служба "Русской Медиагруппы". Мероприятие было организовано для всех маленьких гостей зверинца и воспитанников Уваровского детского дома. Праздник также посетили звездные родители со своими наследниками – певец Стас Костюшкин с супругой Юлией и сыном Мироном, рэпер ST (Александр Степанов) с женой Ассоль и дочерью Эстель, исполнительница Наталья Подольская с сыновьями Артемием и Иваном и многие другие. По словам гостьи зоопарка, певицы Юлианны Карауловой, детские мероприятия – самые веселые. "Детские вечеринки – самые веселые. У детей абсолютно космическая энергия. И благодаря им мы, взрослые, учимся видеть мир по-новому", – призналась исполнительница. Ведущим праздника стал Дмитрий Оленин. Он рассказал посетителям о том, как важно заботиться о природе. Оленин также сообщил, что "Русское радио" взяло под опеку белогрудого гималайского медведя, занесенного в Красную книгу. Он отметил, что животное стало для станции талисманом. "Русское радио" часто устраивает благотворительные мероприятия. Например, в марте его агитбригады дали концерты в поддержку военных в Москве и Санкт-Петербурге. Артисты, которые выступили в Северной столице, привезли с собой гуманитарную помощь и оборудование для караоке в подарок Военно-медицинской академии.
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русское радио (радиостанция), москва, стас костюшкин, наталья подольская, московский зоопарк, "русская медиагруппа", знаменитости
Шоубиз, Русское радио (радиостанция), Москва, Стас Костюшкин, Наталья Подольская, Московский зоопарк, "Русская медиагруппа", Знаменитости
"Русское радио" устроило праздник в зоопарке

"Русское радио" устроило праздник в Московском зоопарке в День защиты детей

© РИА Новости / Валерий Шустов | Перейти в медиабанкИзображение символа Московского зоопарка манула на центральных воротах Главного входа
Изображение символа Московского зоопарка манула на центральных воротах Главного входа - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© РИА Новости / Валерий Шустов
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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. "Русское радио" устроило праздник в Московском зоопарке первого июня в День защиты детей, сообщила пресс-служба "Русской Медиагруппы".
Мероприятие было организовано для всех маленьких гостей зверинца и воспитанников Уваровского детского дома. Праздник также посетили звездные родители со своими наследниками – певец Стас Костюшкин с супругой Юлией и сыном Мироном, рэпер ST (Александр Степанов) с женой Ассоль и дочерью Эстель, исполнительница Наталья Подольская с сыновьями Артемием и Иваном и многие другие.
© Фото предоставлено "Русской Медигруппой""Русское радио" провело праздник в Московском зоопарке
Русское радио провело праздник в Московском зоопарке
© Фото предоставлено "Русской Медигруппой"
"Русское радио" провело праздник в Московском зоопарке
По словам гостьи зоопарка, певицы Юлианны Карауловой, детские мероприятия – самые веселые.
«
"Детские вечеринки – самые веселые. У детей абсолютно космическая энергия. И благодаря им мы, взрослые, учимся видеть мир по-новому", – призналась исполнительница.
Ведущим праздника стал Дмитрий Оленин. Он рассказал посетителям о том, как важно заботиться о природе.
© Фото предоставлено "Русской Медигруппой""Русское радио" провело праздник в Московском зоопарке
Русское радио провело праздник в Московском зоопарке
© Фото предоставлено "Русской Медигруппой"
"Русское радио" провело праздник в Московском зоопарке
Оленин также сообщил, что "Русское радио" взяло под опеку белогрудого гималайского медведя, занесенного в Красную книгу. Он отметил, что животное стало для станции талисманом.
"Русское радио" часто устраивает благотворительные мероприятия. Например, в марте его агитбригады дали концерты в поддержку военных в Москве и Санкт-Петербурге. Артисты, которые выступили в Северной столице, привезли с собой гуманитарную помощь и оборудование для караоке в подарок Военно-медицинской академии.
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ШоубизРусское радио (радиостанция)МоскваСтас КостюшкинНаталья ПодольскаяМосковский зоопарк"Русская медиагруппа"Знаменитости
 
 
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