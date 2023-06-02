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В Сети разгорелись споры из-за назвавшей Шевчука патриотом Пугачевой - РИА Новости, 02.06.2023
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Шоубиз
 
14:10 02.06.2023
https://ria.ru/20230602/pugacheva-1875776970.html
В Сети разгорелись споры из-за назвавшей Шевчука патриотом Пугачевой
В Сети разгорелись споры из-за назвавшей Шевчука патриотом Пугачевой - РИА Новости, 02.06.2023
В Сети разгорелись споры из-за назвавшей Шевчука патриотом Пугачевой
В Сети разгорелись споры из-за слов певицы Аллы Пугачевой о лидере группы ДДТ Юрии Шевчуке. Она назвала его на своей странице в соцсети патриотом. РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T14:10
2023-06-02T14:10
шоубиз
алла пугачева
юрий шевчук
ддт
россия
знаменитости
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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. В Сети разгорелись споры из-за слов певицы Аллы Пугачевой о лидере группы ДДТ Юрии Шевчуке. Она назвала его на своей странице в соцсети патриотом. "Всех, кто верит тебе, немало. Все, кто любит тебя, с тобой. Гражданин, патриот, пой!" – написала исполнительница. Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на слова Пугачевой. Одни осудили ее. &quot;Странный патриотизм. Сбежать из страны, обливать грязью народ, который отдавал деньги за билеты&quot;, &quot;Патриоты на передовой! Тоже мне, деятели, сами себя записали в патриоты!&quot;, &quot;Все &quot;патриоты&quot; собрались на Титанике&quot;, – отреагировали комментаторы.Другие поддержали певицу.&quot;Поддерживаю!&quot;, &quot;Согласна с вами!&quot;, &quot;Мы вас любим!&quot; – высказались подписчики артистки.После начала спецоперации Юрий Шевчук осудил ее. Затем начали отменяться выступления ДДТ во всех городах России. В апреле артист выпустил совместный клип с композитором Дмитрием Емельяновым "Похороны войны". В прошлом году Шевчука оштрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию российской армии. Он раскритиковал действия российских властей на своем концерте в Уфе и призвал зрителей отвечать на его вопросы.
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алла пугачева, юрий шевчук, ддт, россия, знаменитости
Шоубиз, Алла Пугачева, Юрий Шевчук, ДДТ, Россия, Знаменитости
В Сети разгорелись споры из-за назвавшей Шевчука патриотом Пугачевой

В Сети разгорелись споры из-за поддержавшей Шевчука и назвавшей его патриотом Пугачевой

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова, Владимир АстапковичАлла Пугачева и Юрий Шевчук
Алла Пугачева и Юрий Шевчук - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова, Владимир Астапкович
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. В Сети разгорелись споры из-за слов певицы Аллы Пугачевой о лидере группы ДДТ Юрии Шевчуке. Она назвала его на своей странице в соцсети патриотом.
«
"Всех, кто верит тебе, немало. Все, кто любит тебя, с тобой. Гражданин, патриот, пой!" – написала исполнительница.
Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на слова Пугачевой. Одни осудили ее.
«

"Странный патриотизм. Сбежать из страны, обливать грязью народ, который отдавал деньги за билеты", "Патриоты на передовой! Тоже мне, деятели, сами себя записали в патриоты!", "Все "патриоты" собрались на Титанике", – отреагировали комментаторы.

Другие поддержали певицу.
«

"Поддерживаю!", "Согласна с вами!", "Мы вас любим!" – высказались подписчики артистки.

После начала спецоперации Юрий Шевчук осудил ее. Затем начали отменяться выступления ДДТ во всех городах России. В апреле артист выпустил совместный клип с композитором Дмитрием Емельяновым "Похороны войны".
В прошлом году Шевчука оштрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию российской армии. Он раскритиковал действия российских властей на своем концерте в Уфе и призвал зрителей отвечать на его вопросы.
Юрий Шевчук - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
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ШоубизАлла ПугачеваЮрий ШевчукДДТРоссияЗнаменитости
 
 
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