https://ria.ru/20230602/pugacheva-1875776970.html
В Сети разгорелись споры из-за назвавшей Шевчука патриотом Пугачевой
В Сети разгорелись споры из-за назвавшей Шевчука патриотом Пугачевой - РИА Новости, 02.06.2023
В Сети разгорелись споры из-за назвавшей Шевчука патриотом Пугачевой
В Сети разгорелись споры из-за слов певицы Аллы Пугачевой о лидере группы ДДТ Юрии Шевчуке. Она назвала его на своей странице в соцсети патриотом. РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T14:10
2023-06-02T14:10
2023-06-02T14:10
шоубиз
алла пугачева
юрий шевчук
ддт
россия
знаменитости
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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. В Сети разгорелись споры из-за слов певицы Аллы Пугачевой о лидере группы ДДТ Юрии Шевчуке. Она назвала его на своей странице в соцсети патриотом. "Всех, кто верит тебе, немало. Все, кто любит тебя, с тобой. Гражданин, патриот, пой!" – написала исполнительница. Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на слова Пугачевой. Одни осудили ее. "Странный патриотизм. Сбежать из страны, обливать грязью народ, который отдавал деньги за билеты", "Патриоты на передовой! Тоже мне, деятели, сами себя записали в патриоты!", "Все "патриоты" собрались на Титанике", – отреагировали комментаторы.Другие поддержали певицу."Поддерживаю!", "Согласна с вами!", "Мы вас любим!" – высказались подписчики артистки.После начала спецоперации Юрий Шевчук осудил ее. Затем начали отменяться выступления ДДТ во всех городах России. В апреле артист выпустил совместный клип с композитором Дмитрием Емельяновым "Похороны войны". В прошлом году Шевчука оштрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию российской армии. Он раскритиковал действия российских властей на своем концерте в Уфе и призвал зрителей отвечать на его вопросы.
https://ria.ru/20221219/diskreditatsiya-1839778810.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алла пугачева, юрий шевчук, ддт, россия, знаменитости
Шоубиз, Алла Пугачева, Юрий Шевчук, ДДТ, Россия, Знаменитости
В Сети разгорелись споры из-за назвавшей Шевчука патриотом Пугачевой
В Сети разгорелись споры из-за поддержавшей Шевчука и назвавшей его патриотом Пугачевой