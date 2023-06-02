https://ria.ru/20230602/pugacheva-1875776970.html

В Сети разгорелись споры из-за назвавшей Шевчука патриотом Пугачевой

В Сети разгорелись споры из-за назвавшей Шевчука патриотом Пугачевой - РИА Новости, 02.06.2023

В Сети разгорелись споры из-за назвавшей Шевчука патриотом Пугачевой

В Сети разгорелись споры из-за слов певицы Аллы Пугачевой о лидере группы ДДТ Юрии Шевчуке. Она назвала его на своей странице в соцсети патриотом. РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T14:10

2023-06-02T14:10

2023-06-02T14:10

шоубиз

алла пугачева

юрий шевчук

ддт

россия

знаменитости

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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. В Сети разгорелись споры из-за слов певицы Аллы Пугачевой о лидере группы ДДТ Юрии Шевчуке. Она назвала его на своей странице в соцсети патриотом. "Всех, кто верит тебе, немало. Все, кто любит тебя, с тобой. Гражданин, патриот, пой!" – написала исполнительница. Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на слова Пугачевой. Одни осудили ее. "Странный патриотизм. Сбежать из страны, обливать грязью народ, который отдавал деньги за билеты", "Патриоты на передовой! Тоже мне, деятели, сами себя записали в патриоты!", "Все "патриоты" собрались на Титанике", – отреагировали комментаторы.Другие поддержали певицу."Поддерживаю!", "Согласна с вами!", "Мы вас любим!" – высказались подписчики артистки.После начала спецоперации Юрий Шевчук осудил ее. Затем начали отменяться выступления ДДТ во всех городах России. В апреле артист выпустил совместный клип с композитором Дмитрием Емельяновым "Похороны войны". В прошлом году Шевчука оштрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию российской армии. Он раскритиковал действия российских властей на своем концерте в Уфе и призвал зрителей отвечать на его вопросы.

https://ria.ru/20221219/diskreditatsiya-1839778810.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

алла пугачева, юрий шевчук, ддт, россия, знаменитости