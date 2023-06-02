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Путин обязательно выступит на ПМЭФ, заявил Песков - РИА Новости, 02.06.2023
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14:32 02.06.2023 (обновлено: 15:26 02.06.2023)
https://ria.ru/20230602/pmef-1875785951.html
Путин обязательно выступит на ПМЭФ, заявил Песков
Путин обязательно выступит на ПМЭФ, заявил Песков - РИА Новости, 02.06.2023
Путин обязательно выступит на ПМЭФ, заявил Песков
Президент РФ Владимир Путин обязательно выступит на ПМЭФ, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T14:32
2023-06-02T15:26
пмэф-2023
петербургский международный экономический форум (фонд)
россия
дмитрий песков
владимир путин
санкт-петербург
политика
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обязательно выступит на ПМЭФ, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."Пленарное заседание с участием президента обязательно будет. Мы сообщим, когда, сообщим, кто будет вести, и все детали вам предоставим своевременно. Сейчас всё это готовится. Будет, разумеется, долгожданное выступление Путина на Петербургском экономическом форуме. Каждый раз это для мира экономики, политики, торгово-экономических ориентиров России и так далее, это очень важное выступление, которое сейчас готовится", - сказал Песков.ПМЭФ состоится в Санкт-Петербурге с 14 по 17 июня. Главная тема в этом году - "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений".
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россия
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петербургский международный экономический форум (фонд), россия, дмитрий песков, владимир путин, санкт-петербург, политика
ПМЭФ-2023, Петербургский международный экономический форум (фонд), Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Санкт-Петербург, Политика
ПМЭФ-2023
Путин обязательно выступит на ПМЭФ, заявил Песков

Пресс-секретарь Песков сообщил, что на ПМЭФ состоится пленарная сессия с участием Путина

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обязательно выступит на ПМЭФ, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Пленарное заседание с участием президента обязательно будет. Мы сообщим, когда, сообщим, кто будет вести, и все детали вам предоставим своевременно. Сейчас всё это готовится. Будет, разумеется, долгожданное выступление Путина на Петербургском экономическом форуме. Каждый раз это для мира экономики, политики, торгово-экономических ориентиров России и так далее, это очень важное выступление, которое сейчас готовится", - сказал Песков.
ПМЭФ состоится в Санкт-Петербурге с 14 по 17 июня. Главная тема в этом году - "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений".
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ПМЭФ-2023Петербургский международный экономический форум (фонд)РоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинСанкт-ПетербургПолитика
 
 
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