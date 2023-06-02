https://ria.ru/20230602/pmef-1875785951.html

Путин обязательно выступит на ПМЭФ, заявил Песков

Путин обязательно выступит на ПМЭФ, заявил Песков - РИА Новости, 02.06.2023

Путин обязательно выступит на ПМЭФ, заявил Песков

Президент РФ Владимир Путин обязательно выступит на ПМЭФ, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T14:32

2023-06-02T14:32

2023-06-02T15:26

пмэф-2023

петербургский международный экономический форум (фонд)

россия

дмитрий песков

владимир путин

санкт-петербург

политика

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обязательно выступит на ПМЭФ, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."Пленарное заседание с участием президента обязательно будет. Мы сообщим, когда, сообщим, кто будет вести, и все детали вам предоставим своевременно. Сейчас всё это готовится. Будет, разумеется, долгожданное выступление Путина на Петербургском экономическом форуме. Каждый раз это для мира экономики, политики, торгово-экономических ориентиров России и так далее, это очень важное выступление, которое сейчас готовится", - сказал Песков.ПМЭФ состоится в Санкт-Петербурге с 14 по 17 июня. Главная тема в этом году - "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений".

https://ria.ru/20230602/zveri-1875727994.html

россия

санкт-петербург

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

петербургский международный экономический форум (фонд), россия, дмитрий песков, владимир путин, санкт-петербург, политика