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На сайте ПМЭФ опубликовали программу форума - РИА Новости, 02.06.2023
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10:09 02.06.2023
https://ria.ru/20230602/pmef-1875700443.html
На сайте ПМЭФ опубликовали программу форума
На сайте ПМЭФ опубликовали программу форума - РИА Новости, 02.06.2023
На сайте ПМЭФ опубликовали программу форума
Расширенная деловая программа опубликована на официальном сайте Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает Фонд Росконгресс. РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T10:09
2023-06-02T10:09
экономика
россия
латинская америка
индия
антон кобяков
петербургский международный экономический форум (фонд)
фонд "росконгресс"
сбер
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Расширенная деловая программа опубликована на официальном сайте Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает Фонд Росконгресс. Дата и время пленарного заседания форума в программе пока не указаны. "На официальном сайте Петербургского международного экономического форума опубликована расширенная деловая программа", - говорится в сообщении. Деловая программа разделена на пять тематических блоков: "Мировая экономика в эпоху глобального перелома", "Российская экономика: от адаптации к росту", "Выстраивая технологический суверенитет", "Народосбережение и качество жизни – основной приоритет", "Рынок труда: ответ на новые вызовы". "В условиях санкций и кризиса глобализации перед Россией открываются новые горизонты. Выводы, сделанные по результатам обсуждений на Форуме, подталкивают бизнес и власть к принятию необходимых решений, служащих реализации целей устойчивого развития", – отметил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков. Помимо основной деловой программы на полях форума традиционно состоятся следующие мероприятия: Региональный консультативный форум "Деловой двадцатки" (B20), Молодежный экономический форум, Форум МСП, форум "Лекарственная безопасность", Форум Креативного Бизнеса, программа "ПМЭФ.Юниор", бизнес-завтраки Сбера и фармацевтических компаний. Запланировано также шесть двусторонних деловых мероприятий в формате бизнес-диалога с зарубежными партнерами из стран арабского мира, Латинской Америки, АСЕАН, Индии, Китая. В стартовый день Форума, 14 июня, будет реализован новый формат диалога российского и иностранного бизнеса – День международной кооперации МСП. ПМЭФ состоится в Санкт-Петербурге с 14 по 17 июня. Главная тема Форума в этом году —"Суверенное развитие – основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений".
https://ria.ru/20230525/pmef-1874153867.html
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экономика, россия, латинская америка, индия, антон кобяков, петербургский международный экономический форум (фонд), фонд "росконгресс", сбер
Экономика, Россия, Латинская Америка, Индия, Антон Кобяков, Петербургский международный экономический форум (фонд), Фонд "Росконгресс", Сбер
На сайте ПМЭФ опубликовали программу форума

Стала известна программа Петербургского международного экономического форума

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСтенд Российского экспортного центра на выставке XXV Петербургского международного экономического форума
Стенд Российского экспортного центра на выставке XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Стенд Российского экспортного центра на выставке XXV Петербургского международного экономического форума. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Расширенная деловая программа опубликована на официальном сайте Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает Фонд Росконгресс.
Дата и время пленарного заседания форума в программе пока не указаны.
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"На официальном сайте Петербургского международного экономического форума опубликована расширенная деловая программа", - говорится в сообщении.
Деловая программа разделена на пять тематических блоков: "Мировая экономика в эпоху глобального перелома", "Российская экономика: от адаптации к росту", "Выстраивая технологический суверенитет", "Народосбережение и качество жизни – основной приоритет", "Рынок труда: ответ на новые вызовы".
«
"В условиях санкций и кризиса глобализации перед Россией открываются новые горизонты. Выводы, сделанные по результатам обсуждений на Форуме, подталкивают бизнес и власть к принятию необходимых решений, служащих реализации целей устойчивого развития", – отметил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.
Помимо основной деловой программы на полях форума традиционно состоятся следующие мероприятия: Региональный консультативный форум "Деловой двадцатки" (B20), Молодежный экономический форум, Форум МСП, форум "Лекарственная безопасность", Форум Креативного Бизнеса, программа "ПМЭФ.Юниор", бизнес-завтраки Сбера и фармацевтических компаний.
Запланировано также шесть двусторонних деловых мероприятий в формате бизнес-диалога с зарубежными партнерами из стран арабского мира, Латинской Америки, АСЕАН, Индии, Китая. В стартовый день Форума, 14 июня, будет реализован новый формат диалога российского и иностранного бизнеса – День международной кооперации МСП.
ПМЭФ состоится в Санкт-Петербурге с 14 по 17 июня. Главная тема Форума в этом году —"Суверенное развитие – основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений".
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ЭкономикаРоссияЛатинская АмерикаИндияАнтон КобяковПетербургский международный экономический форум (фонд)Фонд "Росконгресс"Сбер
 
 
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