https://ria.ru/20230602/pmef-1875700443.html

На сайте ПМЭФ опубликовали программу форума

На сайте ПМЭФ опубликовали программу форума - РИА Новости, 02.06.2023

На сайте ПМЭФ опубликовали программу форума

Расширенная деловая программа опубликована на официальном сайте Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает Фонд Росконгресс. РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T10:09

2023-06-02T10:09

2023-06-02T10:09

экономика

россия

латинская америка

индия

антон кобяков

петербургский международный экономический форум (фонд)

фонд "росконгресс"

сбер

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Расширенная деловая программа опубликована на официальном сайте Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает Фонд Росконгресс. Дата и время пленарного заседания форума в программе пока не указаны. "На официальном сайте Петербургского международного экономического форума опубликована расширенная деловая программа", - говорится в сообщении. Деловая программа разделена на пять тематических блоков: "Мировая экономика в эпоху глобального перелома", "Российская экономика: от адаптации к росту", "Выстраивая технологический суверенитет", "Народосбережение и качество жизни – основной приоритет", "Рынок труда: ответ на новые вызовы". "В условиях санкций и кризиса глобализации перед Россией открываются новые горизонты. Выводы, сделанные по результатам обсуждений на Форуме, подталкивают бизнес и власть к принятию необходимых решений, служащих реализации целей устойчивого развития", – отметил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков. Помимо основной деловой программы на полях форума традиционно состоятся следующие мероприятия: Региональный консультативный форум "Деловой двадцатки" (B20), Молодежный экономический форум, Форум МСП, форум "Лекарственная безопасность", Форум Креативного Бизнеса, программа "ПМЭФ.Юниор", бизнес-завтраки Сбера и фармацевтических компаний. Запланировано также шесть двусторонних деловых мероприятий в формате бизнес-диалога с зарубежными партнерами из стран арабского мира, Латинской Америки, АСЕАН, Индии, Китая. В стартовый день Форума, 14 июня, будет реализован новый формат диалога российского и иностранного бизнеса – День международной кооперации МСП. ПМЭФ состоится в Санкт-Петербурге с 14 по 17 июня. Главная тема Форума в этом году —"Суверенное развитие – основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений".

https://ria.ru/20230525/pmef-1874153867.html

https://ria.ru/20230411/trud-1864579097.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, латинская америка, индия, антон кобяков, петербургский международный экономический форум (фонд), фонд "росконгресс", сбер