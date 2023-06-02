https://ria.ru/20230602/padenie-1875882142.html
Белый дом сообщил о самочувствии Байдена после очередного падения
Белый дом сообщил о самочувствии Байдена после очередного падения - РИА Новости, 02.06.2023
Белый дом сообщил о самочувствии Байдена после очередного падения
Президент США Джо Байден после падения на сцене в четверг чувствует себя хорошо, необходимости в медицинском обследовании в этой связи не возникло, заявила... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T22:06
2023-06-02T22:06
2023-06-02T22:06
в мире
сша
джо байден
карин жан-пьер
администрация президента сша
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ВАШИНГТОН, 2 июн – РИА Новости. Президент США Джо Байден после падения на сцене в четверг чувствует себя хорошо, необходимости в медицинском обследовании в этой связи не возникло, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. В четверг Байден, находясь на трибуне во время награждения выпускников Академии ВВС США, споткнулся и упал. Первая попытка президента США встать самостоятельно оказалась неудачной, однако подоспевшие охранники помогли главе государства подняться на ноги. "Что касается падения, необходимости в осмотре президента со стороны врача не возникло. Президент чувствует себя хорошо. Некоторые из вас видели вчера его на южной лужайке Белого дома, когда он сам высказался на эту тему", - сказала Жан-Пьер в ходе регулярного брифинга. Незадолго до падения 80-летний Байден пошутил про свой возраст, сообщив, что подавал заявку на поступление в Военно-морскую академию США, "когда выпускался из старшей школы 300 лет назад".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, джо байден, карин жан-пьер, администрация президента сша
В мире, США, Джо Байден, Карин Жан-Пьер, Администрация президента США
Белый дом сообщил о самочувствии Байдена после очередного падения
Белый дом: Байден чувствует себя хорошо после падения, медосмотр ему не потребовался