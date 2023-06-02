Рейтинг@Mail.ru
Белый дом сообщил о самочувствии Байдена после очередного падения - РИА Новости, 02.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:06 02.06.2023
https://ria.ru/20230602/padenie-1875882142.html
Белый дом сообщил о самочувствии Байдена после очередного падения
Белый дом сообщил о самочувствии Байдена после очередного падения - РИА Новости, 02.06.2023
Белый дом сообщил о самочувствии Байдена после очередного падения
Президент США Джо Байден после падения на сцене в четверг чувствует себя хорошо, необходимости в медицинском обследовании в этой связи не возникло, заявила... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T22:06
2023-06-02T22:06
в мире
сша
джо байден
карин жан-пьер
администрация президента сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875701075_0:319:3073:2048_1920x0_80_0_0_e6d330d7a5d966bbe1e8c5851246d7fe.jpg
ВАШИНГТОН, 2 июн – РИА Новости. Президент США Джо Байден после падения на сцене в четверг чувствует себя хорошо, необходимости в медицинском обследовании в этой связи не возникло, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. В четверг Байден, находясь на трибуне во время награждения выпускников Академии ВВС США, споткнулся и упал. Первая попытка президента США встать самостоятельно оказалась неудачной, однако подоспевшие охранники помогли главе государства подняться на ноги. "Что касается падения, необходимости в осмотре президента со стороны врача не возникло. Президент чувствует себя хорошо. Некоторые из вас видели вчера его на южной лужайке Белого дома, когда он сам высказался на эту тему", - сказала Жан-Пьер в ходе регулярного брифинга. Незадолго до падения 80-летний Байден пошутил про свой возраст, сообщив, что подавал заявку на поступление в Военно-морскую академию США, "когда выпускался из старшей школы 300 лет назад".
https://ria.ru/20230602/padenie-1875827368.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875701075_132:0:2863:2048_1920x0_80_0_0_4a309257c516698882b8df91410e0014.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, джо байден, карин жан-пьер, администрация президента сша
В мире, США, Джо Байден, Карин Жан-Пьер, Администрация президента США
Белый дом сообщил о самочувствии Байдена после очередного падения

Белый дом: Байден чувствует себя хорошо после падения, медосмотр ему не потребовался

© AFP 2023 / Brendan SmialowskiПрезидент США Джо Байден во время торжественной церемонии выпуска курсантов академии американских ВВС в штате Колорадо
Президент США Джо Байден во время торжественной церемонии выпуска курсантов академии американских ВВС в штате Колорадо - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© AFP 2023 / Brendan Smialowski
Президент США Джо Байден во время торжественной церемонии выпуска курсантов академии американских ВВС в штате Колорадо
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 2 июн – РИА Новости. Президент США Джо Байден после падения на сцене в четверг чувствует себя хорошо, необходимости в медицинском обследовании в этой связи не возникло, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
В четверг Байден, находясь на трибуне во время награждения выпускников Академии ВВС США, споткнулся и упал. Первая попытка президента США встать самостоятельно оказалась неудачной, однако подоспевшие охранники помогли главе государства подняться на ноги.
«
"Что касается падения, необходимости в осмотре президента со стороны врача не возникло. Президент чувствует себя хорошо. Некоторые из вас видели вчера его на южной лужайке Белого дома, когда он сам высказался на эту тему", - сказала Жан-Пьер в ходе регулярного брифинга.
Незадолго до падения 80-летний Байден пошутил про свой возраст, сообщив, что подавал заявку на поступление в Военно-морскую академию США, "когда выпускался из старшей школы 300 лет назад".
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
"Шут гороховый". Британцы высмеяли очередное падение Байдена
Вчера, 16:37
 
В миреСШАДжо БайденКарин Жан-ПьерАдминистрация президента США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала