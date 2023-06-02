https://ria.ru/20230602/padenie-1875882142.html

Белый дом сообщил о самочувствии Байдена после очередного падения

Белый дом сообщил о самочувствии Байдена после очередного падения - РИА Новости, 02.06.2023

Белый дом сообщил о самочувствии Байдена после очередного падения

Президент США Джо Байден после падения на сцене в четверг чувствует себя хорошо, необходимости в медицинском обследовании в этой связи не возникло, заявила... РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T22:06

2023-06-02T22:06

2023-06-02T22:06

в мире

сша

джо байден

карин жан-пьер

администрация президента сша

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ВАШИНГТОН, 2 июн – РИА Новости. Президент США Джо Байден после падения на сцене в четверг чувствует себя хорошо, необходимости в медицинском обследовании в этой связи не возникло, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. В четверг Байден, находясь на трибуне во время награждения выпускников Академии ВВС США, споткнулся и упал. Первая попытка президента США встать самостоятельно оказалась неудачной, однако подоспевшие охранники помогли главе государства подняться на ноги. "Что касается падения, необходимости в осмотре президента со стороны врача не возникло. Президент чувствует себя хорошо. Некоторые из вас видели вчера его на южной лужайке Белого дома, когда он сам высказался на эту тему", - сказала Жан-Пьер в ходе регулярного брифинга. Незадолго до падения 80-летний Байден пошутил про свой возраст, сообщив, что подавал заявку на поступление в Военно-морскую академию США, "когда выпускался из старшей школы 300 лет назад".

https://ria.ru/20230602/padenie-1875827368.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, джо байден, карин жан-пьер, администрация президента сша