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СМИ: власти хотят ограничить параллельный импорт вычислительной техники
СМИ: власти хотят ограничить параллельный импорт вычислительной техники - РИА Новости, 02.06.2023
СМИ: власти хотят ограничить параллельный импорт вычислительной техники
Минпромторг обсуждает возможность ограничения параллельного импорта вычислительной техники, сообщает "Коммерсантъ". РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T10:05
2023-06-02T10:05
2023-06-02T12:01
экономика
технологии
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
ibm
dell, inc.
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Минпромторг обсуждает возможность ограничения параллельного импорта вычислительной техники, сообщает "Коммерсантъ".В список может войти продукция двух десятков иностранных компаний, включая Acer, IBM, Dell, MSI и Cisco.Замглавы ведомства Василий Шпак подтвердил, что такая дискуссия идет. Он отметил, что министерство "ждет более конкретно сформулированных предложений". В то же время источник газеты сообщил, что "нормативный акт о внесении изменений уже подготовлен".В Минцифры считают, что ограничение затронет только ту продукцию, аналоги которой производятся в России.
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экономика, технологии, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), ibm, dell, inc.
Экономика, Технологии, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), IBM, Dell, Inc.
СМИ: власти хотят ограничить параллельный импорт вычислительной техники
"Ъ": Минпромторг обсуждает идею ограничения параллельного импорта вычислительной техники