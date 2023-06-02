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СМИ: власти хотят ограничить параллельный импорт вычислительной техники - РИА Новости, 02.06.2023
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10:05 02.06.2023 (обновлено: 12:01 02.06.2023)
https://ria.ru/20230602/ogranichenie-1875699579.html
СМИ: власти хотят ограничить параллельный импорт вычислительной техники
СМИ: власти хотят ограничить параллельный импорт вычислительной техники - РИА Новости, 02.06.2023
СМИ: власти хотят ограничить параллельный импорт вычислительной техники
Минпромторг обсуждает возможность ограничения параллельного импорта вычислительной техники, сообщает "Коммерсантъ". РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T10:05
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экономика
технологии
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
ibm
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Минпромторг обсуждает возможность ограничения параллельного импорта вычислительной техники, сообщает "Коммерсантъ".В список может войти продукция двух десятков иностранных компаний, включая Acer, IBM, Dell, MSI и Cisco.Замглавы ведомства Василий Шпак подтвердил, что такая дискуссия идет. Он отметил, что министерство "ждет более конкретно сформулированных предложений". В то же время источник газеты сообщил, что "нормативный акт о внесении изменений уже подготовлен".В Минцифры считают, что ограничение затронет только ту продукцию, аналоги которой производятся в России.
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экономика, технологии, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), ibm, dell, inc.
Экономика, Технологии, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), IBM, Dell, Inc.
СМИ: власти хотят ограничить параллельный импорт вычислительной техники

"Ъ": Минпромторг обсуждает идею ограничения параллельного импорта вычислительной техники

CC0 / / Девушка работает на компьютере
Девушка работает на компьютере - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
CC0 / /
Девушка работает на компьютере. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Минпромторг обсуждает возможность ограничения параллельного импорта вычислительной техники, сообщает "Коммерсантъ".
В список может войти продукция двух десятков иностранных компаний, включая Acer, IBM, Dell, MSI и Cisco.
Замглавы ведомства Василий Шпак подтвердил, что такая дискуссия идет. Он отметил, что министерство "ждет более конкретно сформулированных предложений". В то же время источник газеты сообщил, что "нормативный акт о внесении изменений уже подготовлен".
В Минцифры считают, что ограничение затронет только ту продукцию, аналоги которой производятся в России.
Контактные линзы - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
Минпромторг внесет контактные линзы в перечень параллельного импорта
26 мая, 13:18
 
ЭкономикаТехнологииРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)IBMDell, Inc.
 
 
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