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Украинские военные обстреляли село Сушаны в Брянской области
Украинские военные обстреляли село Сушаны в Брянской области - РИА Новости, 02.06.2023
Украинские военные обстреляли село Сушаны в Брянской области
Четыре домовладения повреждены в результате обстрела села Сушаны Климовского района Брянской области, сообщил в пятницу губернатор региона Александр Богомаз в... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T12:49
2023-06-02T12:49
2023-06-02T12:49
специальная военная операция на украине
александр богомаз
вооруженные силы украины
брянская область
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БРЯНСК, 2 июн - РИА Новости. Четыре домовладения повреждены в результате обстрела села Сушаны Климовского района Брянской области, сообщил в пятницу губернатор региона Александр Богомаз в телеграм-канале. "ВСУ обстреляли село Сушаны Климовского района. Пострадавших нет. Повреждены четыре домовладения. Оперативные службы работают на месте", - говорится в сообщении. Ранее в пятницу глава региона сообщал об обстреле сел Ломаковка в Стародубском районе и Новая Погощь в Суземском районе.
https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html
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александр богомаз, вооруженные силы украины, брянская область
Специальная военная операция на Украине, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины, Брянская область
Украинские военные обстреляли село Сушаны в Брянской области
Губернатор Богомаз: при обстреле брянского села Сушаны повреждены четыре домовладения