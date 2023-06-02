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Украинские военные обстреляли село Сушаны в Брянской области - РИА Новости, 02.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:49 02.06.2023
https://ria.ru/20230602/obstrel-1875750962.html
Украинские военные обстреляли село Сушаны в Брянской области
Украинские военные обстреляли село Сушаны в Брянской области - РИА Новости, 02.06.2023
Украинские военные обстреляли село Сушаны в Брянской области
Четыре домовладения повреждены в результате обстрела села Сушаны Климовского района Брянской области, сообщил в пятницу губернатор региона Александр Богомаз в... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T12:49
2023-06-02T12:49
специальная военная операция на украине
александр богомаз
вооруженные силы украины
брянская область
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БРЯНСК, 2 июн - РИА Новости. Четыре домовладения повреждены в результате обстрела села Сушаны Климовского района Брянской области, сообщил в пятницу губернатор региона Александр Богомаз в телеграм-канале. "ВСУ обстреляли село Сушаны Климовского района. Пострадавших нет. Повреждены четыре домовладения. Оперативные службы работают на месте", - говорится в сообщении. Ранее в пятницу глава региона сообщал об обстреле сел Ломаковка в Стародубском районе и Новая Погощь в Суземском районе.
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александр богомаз, вооруженные силы украины, брянская область
Специальная военная операция на Украине, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины, Брянская область
Украинские военные обстреляли село Сушаны в Брянской области

Губернатор Богомаз: при обстреле брянского села Сушаны повреждены четыре домовладения

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Осколки снарядов. Архивное фото
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БРЯНСК, 2 июн - РИА Новости. Четыре домовладения повреждены в результате обстрела села Сушаны Климовского района Брянской области, сообщил в пятницу губернатор региона Александр Богомаз в телеграм-канале.
"ВСУ обстреляли село Сушаны Климовского района. Пострадавших нет. Повреждены четыре домовладения. Оперативные службы работают на месте", - говорится в сообщении.
Ранее в пятницу глава региона сообщал об обстреле сел Ломаковка в Стародубском районе и Новая Погощь в Суземском районе.
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Специальная военная операция на УкраинеАлександр БогомазВооруженные силы УкраиныБрянская область
 
 
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