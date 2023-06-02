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Зеленский признал, что Украина не войдет в НАТО, пока идут боевые действия - РИА Новости, 02.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:51 02.06.2023
https://ria.ru/20230602/nato-1875849878.html
Зеленский признал, что Украина не войдет в НАТО, пока идут боевые действия
Зеленский признал, что Украина не войдет в НАТО, пока идут боевые действия - РИА Новости, 02.06.2023
Зеленский признал, что Украина не войдет в НАТО, пока идут боевые действия
Владимир Зеленский в пятницу на совместной пресс-конференции с президентом Эстонии Аларом Карисом признал, что Украина не станет членом НАТО, пока идут военные... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T17:51
2023-06-02T17:51
специальная военная операция на украине
украина
россия
киев
владимир зеленский
алар карис
сергей лавров
евросоюз
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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Владимир Зеленский в пятницу на совместной пресс-конференции с президентом Эстонии Аларом Карисом признал, что Украина не станет членом НАТО, пока идут военные действия. В пятницу Карис прибыл с визитом в Киев. "Вступление в НАТО является лучшей гарантией безопасности для Украины. Мы не ищем замену НАТО. Но мы люди адекватные и понимаем, что ни одну страну НАТО мы не будем втягивать в войну. Поэтому мы понимаем, что мы не будем членами НАТО, пока идет эта война. Не потому что не хотим, а потому что это невозможно", - сказал Зеленский. По словам Зеленского, до вступления в НАТО Украина рассчитывает получить гарантии безопасности. "Сегодня, когда мы говорим о гарантиях безопасности для Украины, мы говорим о санкциях, финансовых гарантиях, оружии и так далее. Но мы хотим, чтобы все это было четко прописано в документах и подкреплено конкретными действиями. Такая гарантия безопасности действовала бы до тех пор, пока Украина не получит главную гарантию безопасности, а именно членство в НАТО", - пояснил президент. Ранее на пресс-конференции генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что в альянсе считают реальным вступление Украины, однако он не ответил на вопрос, получит ли Киев официальное приглашение в НАТО на саммите в Вильнюсе 11-12 июля. Позже Зеленский заявил, что Украине необходимо в этом году получить приглашения в НАТО и ЕС. В конце сентября 2022 года Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Проведение такой процедуры несвоевременно, заметил позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Украину не устроит никакое другое решение саммита НАТО в Вильнюсе, намеченное на 11-12 июля, кроме приглашения вступить в альянс. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230601/nato-1875654642.html
https://ria.ru/20230602/kontrnastuplenie-1875840106.html
https://ria.ru/20230404/nato-1862511613.html
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украина, россия, киев, владимир зеленский, алар карис, сергей лавров, евросоюз, нато
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Алар Карис, Сергей Лавров, Евросоюз, НАТО
Зеленский признал, что Украина не войдет в НАТО, пока идут боевые действия

Зеленский признал, что Украина не станет членом НАТО, пока идут военные действия

© AP Photo / Vadim GhirdaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Президент Украины Владимир Зеленский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Владимир Зеленский в пятницу на совместной пресс-конференции с президентом Эстонии Аларом Карисом признал, что Украина не станет членом НАТО, пока идут военные действия.
В пятницу Карис прибыл с визитом в Киев.
Флаги стран — членов НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
"Украине это не понравится". Зеленского предупредили о новом плане НАТО
1 июня, 21:08
"Вступление в НАТО является лучшей гарантией безопасности для Украины. Мы не ищем замену НАТО. Но мы люди адекватные и понимаем, что ни одну страну НАТО мы не будем втягивать в войну. Поэтому мы понимаем, что мы не будем членами НАТО, пока идет эта война. Не потому что не хотим, а потому что это невозможно", - сказал Зеленский.
По словам Зеленского, до вступления в НАТО Украина рассчитывает получить гарантии безопасности. "Сегодня, когда мы говорим о гарантиях безопасности для Украины, мы говорим о санкциях, финансовых гарантиях, оружии и так далее. Но мы хотим, чтобы все это было четко прописано в документах и подкреплено конкретными действиями. Такая гарантия безопасности действовала бы до тех пор, пока Украина не получит главную гарантию безопасности, а именно членство в НАТО", - пояснил президент.
Ранее на пресс-конференции генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что в альянсе считают реальным вступление Украины, однако он не ответил на вопрос, получит ли Киев официальное приглашение в НАТО на саммите в Вильнюсе 11-12 июля. Позже Зеленский заявил, что Украине необходимо в этом году получить приглашения в НАТО и ЕС.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
Зеленский не смог назвать сроки начала контрнаступления Украины
Вчера, 17:15
В конце сентября 2022 года Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Проведение такой процедуры несвоевременно, заметил позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Украину не устроит никакое другое решение саммита НАТО в Вильнюсе, намеченное на 11-12 июля, кроме приглашения вступить в альянс.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Флаги у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
НАТО увязла на Украине по горло
4 апреля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияКиевВладимир ЗеленскийАлар КарисСергей ЛавровЕвросоюзНАТО
 
 
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