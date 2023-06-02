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Вашингтон заказывает музыку в НАТО, заявил Песков - РИА Новости, 02.06.2023
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14:57 02.06.2023
https://ria.ru/20230602/nato-1875794380.html
Вашингтон заказывает музыку в НАТО, заявил Песков
Вашингтон заказывает музыку в НАТО, заявил Песков - РИА Новости, 02.06.2023
Вашингтон заказывает музыку в НАТО, заявил Песков
Вашингтон заказывает музыку в НАТО, Европа – послушный инструмент в этом оркестре, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T14:57
2023-06-02T14:57
в мире
дмитрий песков
нато
украина
йенс столтенберг
европа
евросоюз
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Вашингтон заказывает музыку в НАТО, Европа – послушный инструмент в этом оркестре, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "К сожалению, в НАТО все-таки музыку и заказывает, и оплачивает Вашингтон. Европа, европейские государства, к сожалению, являются послушными инструментами в этом оркестре", - сказал Песков журналистам. Ранее на пресс-конференции генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что в альянсе считают реальным вступление Украины, однако он не ответил на вопрос, получит ли Киев официальное приглашение в НАТО на саммите в Вильнюсе 11-12 июля. Позже Зеленский заявил, что Украине необходимо в этом году получить приглашения в НАТО и ЕС.
https://ria.ru/20230413/rasshirenie-1864937036.html
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в мире, дмитрий песков, нато, украина, йенс столтенберг, европа, евросоюз
В мире, Дмитрий Песков, НАТО, Украина, Йенс Столтенберг, Европа, Евросоюз
Вашингтон заказывает музыку в НАТО, заявил Песков

Песков назвал Европу послушным инструментом в американском оркестре НАТО

© AP Photo / Olivier MatthysШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Вашингтон заказывает музыку в НАТО, Европа – послушный инструмент в этом оркестре, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«
"К сожалению, в НАТО все-таки музыку и заказывает, и оплачивает Вашингтон. Европа, европейские государства, к сожалению, являются послушными инструментами в этом оркестре", - сказал Песков журналистам.
Ранее на пресс-конференции генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что в альянсе считают реальным вступление Украины, однако он не ответил на вопрос, получит ли Киев официальное приглашение в НАТО на саммите в Вильнюсе 11-12 июля. Позже Зеленский заявил, что Украине необходимо в этом году получить приглашения в НАТО и ЕС.
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