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В Кремле ответили на слова Зеленского о членстве Украины в НАТО - РИА Новости, 02.06.2023
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14:52 02.06.2023
https://ria.ru/20230602/nato-1875792963.html
В Кремле ответили на слова Зеленского о членстве Украины в НАТО
В Кремле ответили на слова Зеленского о членстве Украины в НАТО - РИА Новости, 02.06.2023
В Кремле ответили на слова Зеленского о членстве Украины в НАТО
Для России тема членства Украины в НАТО - один из главных раздражителей и проблем на годы вперед, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T14:52
2023-06-02T14:52
политика
дмитрий песков
нато
владимир зеленский
украина
россия
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Для России тема членства Украины в НАТО - один из главных раздражителей и проблем на годы вперед, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Естественно, это (намерение Украины стать членом НАТО – ред.) является одним из главных раздражителей и потенциальных проблем на долгие и долгие годы. Многие страны Европы, как ни странно, прекрасно отдают себе в этом отчет", - сказал Песков, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать слова Владимира Зеленского о членстве Украины в НАТО. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал на пресс-конференции, что в блоке считают реальным вступление Украины, однако он не ответил на вопрос, получит ли Киев официальное приглашение в альянс на саммите в Вильнюсе 11-12 июля. Позже Зеленский заявил, что Украине необходимо в этом году получить приглашения в НАТО и ЕС. В конце сентября 2022 года Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Проведение такой процедуры несвоевременно, заметил позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Украину не устроит никакое другое решение саммита НАТО в Вильнюсе, кроме приглашения вступить в альянс.
https://ria.ru/20230602/nato-1875634144.html
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политика, дмитрий песков, нато, владимир зеленский, украина, россия
Политика, Дмитрий Песков, НАТО, Владимир Зеленский, Украина, Россия
В Кремле ответили на слова Зеленского о членстве Украины в НАТО

Песков назвал тему членства Украины в НАТО одним из главных раздражителей на годы вперед

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВодовзводная башня Московского Кремля и Большой Кремлевский дворец
Водовзводная башня Московского Кремля и Большой Кремлевский дворец - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Водовзводная башня Московского Кремля и Большой Кремлевский дворец. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Для России тема членства Украины в НАТО - один из главных раздражителей и проблем на годы вперед, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Естественно, это (намерение Украины стать членом НАТО – ред.) является одним из главных раздражителей и потенциальных проблем на долгие и долгие годы. Многие страны Европы, как ни странно, прекрасно отдают себе в этом отчет", - сказал Песков, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать слова Владимира Зеленского о членстве Украины в НАТО.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал на пресс-конференции, что в блоке считают реальным вступление Украины, однако он не ответил на вопрос, получит ли Киев официальное приглашение в альянс на саммите в Вильнюсе 11-12 июля.
Позже Зеленский заявил, что Украине необходимо в этом году получить приглашения в НАТО и ЕС.
В конце сентября 2022 года Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Проведение такой процедуры несвоевременно, заметил позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Украину не устроит никакое другое решение саммита НАТО в Вильнюсе, кроме приглашения вступить в альянс.
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