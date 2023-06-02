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В Кремле прокомментировали призыв Зеленского принять Украину в НАТО
В Кремле прокомментировали призыв Зеленского принять Украину в НАТО - РИА Новости, 02.06.2023
В Кремле прокомментировали призыв Зеленского принять Украину в НАТО
Призыв Владимира Зеленского о вхождении Украины в НАТО говорит о неготовности и нежелании киевского режима решать проблему за столом переговоров, заявил... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T14:38
2023-06-02T14:38
2023-06-02T14:38
специальная военная операция на украине
в мире
украина
нато
владимир зеленский
дмитрий песков
евросоюз
йенс столтенберг
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Призыв Владимира Зеленского о вхождении Украины в НАТО говорит о неготовности и нежелании киевского режима решать проблему за столом переговоров, заявил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков. "Мы с сожалением констатируем, что подобные заявления говорят о неготовности, нежелании, неспособности киевского режима решать существующие проблемы за столом переговоров", - сказал Песков, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать слова Зеленского о членстве Украины в НАТО. Ранее на пресс-конференции генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что в альянсе считают реальным вступление Украины, однако он не ответил на вопрос, получит ли Киев официальное приглашение в НАТО на саммите в Вильнюсе 11-12 июля. Ранее Зеленский заявил, что Украине необходимо в этом году получить приглашения в НАТО и ЕС. В конце сентября 2022 года Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Проведение такой процедуры несвоевременно, заметил позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Украину не устроит никакое другое решение саммита НАТО в Вильнюсе, намеченное на 11-12 июля, кроме приглашения вступить в альянс.
https://ria.ru/20230601/nato-1875654642.html
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в мире, украина, нато, владимир зеленский, дмитрий песков, евросоюз, йенс столтенберг
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В Кремле прокомментировали призыв Зеленского принять Украину в НАТО
Песков увидел в словах Зеленского по Украине в НАТО нежелание садиться за стол переговоров