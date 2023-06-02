https://ria.ru/20230602/mishustin-1875739056.html

Мишустин пообщался со студентами в Сарове

Мишустин пообщался со студентами в Сарове - РИА Новости, 02.06.2023

Мишустин пообщался со студентами в Сарове

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пообщался в Сарове со студентами, зайдя в общежитие, он приободрил одного из студентов из-за развода и предрек работу в... РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T12:21

2023-06-02T12:21

2023-06-02T12:36

общество

россия

саров

северск

алексей лихачев

михаил мишустин

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

российская академия наук

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САРОВ, 2 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пообщался в Сарове со студентами, зайдя в общежитие, он приободрил одного из студентов из-за развода и предрек работу в "Росатоме". "Вы очень нужны стране. Нам, конечно, необходимы физики, математики, ученые. Да все специальности, которые могли бы дать стране независимость, технологический суверенитет, экономический. В десятилетие науки, которое объявил наш президент, наверное, самое важное сегодня - это подготовка специалистов", - сказал глава правительства. Заглянув в апарт-комплекс, где живут студенты, Мишустин зашел в гости в один из жилых блоков. "Вы здесь живете? Такая квартира, я бы сказал. Условия очень приличные", - оценил он. Премьер познакомился со всеми жильцами. Оказалось, что они съехались из разных уголков страны: один из Дзержинска, двое из Мордовии, один из Северска Томской области. "Потрясающее место. Конечно, здорово, что с разных точек страны отбираются ребята. Здесь филиал МГУ и научный центр физики и математики и еще рядом кванториум, где ребята приходят, то есть такое сосредоточение с самых ранних лет заниматься наукой, учиться", - заметил глава правительства. Поговорив с молодым человеком из Северска, Мишустин сделал с ним фото на память, в шутку заметив, что раз в кадр попал глава "Росатома" Алексей Лихачев, то на работу в госкорпорацию точно возьмут. "Вы сюда приехали осознанно?", - поинтересовался Лихачев. Студент рассказал, что приехал учиться вместе с бывшей женой. "Подожди, с супругой бывшей?" - удивленно переспросил Мишустин, глядя на своего юного собеседника. Тот подтвердил, что брак недавно распался. "Ну ничего страшного! Найдешь еще", - утешительно сказал премьер. Один из молодых людей показал премьеру, как устроен жилой блок: две комнаты, в каждой из которых две кровати, рабочие места, небольшая зона отдыха. В каждом двухкомнатном блоке свой санузел и полностью оборудованная кухня, совмещающая функции столовой и входной зоны. Ребята особо отметили наличие технических удобств - интернета и кондиционера. "У нас тут проведен интернет, wi-fi работает, 200 Мб/с скорость", - рассказал Михаил. "Не сомневаюсь, уже видно - физики", - заметил премьер. Глава Росатома Алексей Лихачев обратил внимание на деревянную обшивку, которой были декорированы некоторые стены. "Экологически чистая, не дешевая, но быстрособираемая конструкция, вместе с "АФК-Система" делаем. Пять месяцев на строительство корпуса", - рассказал он. Филиал Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова в городе Сарове был создан по поручению президента России и открыт в 2021 году на базе Национального центра физики и математики (НЦФМ). Он стал восьмым по счету филиалом ведущего вуза страны. Инфраструктура филиала и включает в себя учебный корпус (аудитории для групповых занятий, лекционные аудитории, лабораторные комнаты, компьютерные залы, конференц-зал на 200 человек, зона коворкинга, кафе); студенческий кампус (проживание в двухэтажных таунхаусах). Дополнительно, в 2023 году был возведен апарт-комплекс из 20 двухместных комнат, 19 одноместных, 1 комнаты для студентов с ОВЗ и 10 студий для семейных пар); гостиницу для преподавателей (на 23 номера повышенной комфортности); зону библиотеки, кафе, парковку (авто и вело) и столовую. Открытие в России новой научно-исследовательской инфраструктуры – одна из ключевых инициатив объявленного президентом РФ Десятилетия науки и технологий, а создание НЦФМ – флагманский проект этой инициативы. Основные цели НЦФМ - получение новых прорывных научных результатов мирового уровня, подготовка ученых высшей квалификации, а также укрепление кадрового потенциала предприятий госкорпорации "Росатом" и российской науки в целом. НЦФМ создается при поддержке "Росатома" и входящего в его ядерный оружейный комплекс Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров), Российской академии наук, Минобрнауки РФ, МГУ имени Ломоносова, Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" и Объединенного института ядерных исследований.

https://ria.ru/20230602/mishustin-1875738094.html

https://ria.ru/20230602/mishustin-1875733529.html

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Дарья Буймова

общество, россия, саров, северск, алексей лихачев, михаил мишустин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", российская академия наук, курчатовский институт