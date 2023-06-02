https://ria.ru/20230602/mishustin-1875739056.html
Мишустин пообщался со студентами в Сарове
Мишустин пообщался со студентами в Сарове - РИА Новости, 02.06.2023
Мишустин пообщался со студентами в Сарове
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пообщался в Сарове со студентами, зайдя в общежитие, он приободрил одного из студентов из-за развода и предрек работу в... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T12:21
2023-06-02T12:21
2023-06-02T12:36
общество
россия
саров
северск
алексей лихачев
михаил мишустин
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
российская академия наук
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САРОВ, 2 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пообщался в Сарове со студентами, зайдя в общежитие, он приободрил одного из студентов из-за развода и предрек работу в "Росатоме". "Вы очень нужны стране. Нам, конечно, необходимы физики, математики, ученые. Да все специальности, которые могли бы дать стране независимость, технологический суверенитет, экономический. В десятилетие науки, которое объявил наш президент, наверное, самое важное сегодня - это подготовка специалистов", - сказал глава правительства. Заглянув в апарт-комплекс, где живут студенты, Мишустин зашел в гости в один из жилых блоков. "Вы здесь живете? Такая квартира, я бы сказал. Условия очень приличные", - оценил он. Премьер познакомился со всеми жильцами. Оказалось, что они съехались из разных уголков страны: один из Дзержинска, двое из Мордовии, один из Северска Томской области. "Потрясающее место. Конечно, здорово, что с разных точек страны отбираются ребята. Здесь филиал МГУ и научный центр физики и математики и еще рядом кванториум, где ребята приходят, то есть такое сосредоточение с самых ранних лет заниматься наукой, учиться", - заметил глава правительства. Поговорив с молодым человеком из Северска, Мишустин сделал с ним фото на память, в шутку заметив, что раз в кадр попал глава "Росатома" Алексей Лихачев, то на работу в госкорпорацию точно возьмут. "Вы сюда приехали осознанно?", - поинтересовался Лихачев. Студент рассказал, что приехал учиться вместе с бывшей женой. "Подожди, с супругой бывшей?" - удивленно переспросил Мишустин, глядя на своего юного собеседника. Тот подтвердил, что брак недавно распался. "Ну ничего страшного! Найдешь еще", - утешительно сказал премьер. Один из молодых людей показал премьеру, как устроен жилой блок: две комнаты, в каждой из которых две кровати, рабочие места, небольшая зона отдыха. В каждом двухкомнатном блоке свой санузел и полностью оборудованная кухня, совмещающая функции столовой и входной зоны. Ребята особо отметили наличие технических удобств - интернета и кондиционера. "У нас тут проведен интернет, wi-fi работает, 200 Мб/с скорость", - рассказал Михаил. "Не сомневаюсь, уже видно - физики", - заметил премьер. Глава Росатома Алексей Лихачев обратил внимание на деревянную обшивку, которой были декорированы некоторые стены. "Экологически чистая, не дешевая, но быстрособираемая конструкция, вместе с "АФК-Система" делаем. Пять месяцев на строительство корпуса", - рассказал он. Филиал Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова в городе Сарове был создан по поручению президента России и открыт в 2021 году на базе Национального центра физики и математики (НЦФМ). Он стал восьмым по счету филиалом ведущего вуза страны. Инфраструктура филиала и включает в себя учебный корпус (аудитории для групповых занятий, лекционные аудитории, лабораторные комнаты, компьютерные залы, конференц-зал на 200 человек, зона коворкинга, кафе); студенческий кампус (проживание в двухэтажных таунхаусах). Дополнительно, в 2023 году был возведен апарт-комплекс из 20 двухместных комнат, 19 одноместных, 1 комнаты для студентов с ОВЗ и 10 студий для семейных пар); гостиницу для преподавателей (на 23 номера повышенной комфортности); зону библиотеки, кафе, парковку (авто и вело) и столовую. Открытие в России новой научно-исследовательской инфраструктуры – одна из ключевых инициатив объявленного президентом РФ Десятилетия науки и технологий, а создание НЦФМ – флагманский проект этой инициативы. Основные цели НЦФМ - получение новых прорывных научных результатов мирового уровня, подготовка ученых высшей квалификации, а также укрепление кадрового потенциала предприятий госкорпорации "Росатом" и российской науки в целом. НЦФМ создается при поддержке "Росатома" и входящего в его ядерный оружейный комплекс Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров), Российской академии наук, Минобрнауки РФ, МГУ имени Ломоносова, Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" и Объединенного института ядерных исследований.
https://ria.ru/20230602/mishustin-1875738094.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, саров, северск, алексей лихачев, михаил мишустин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", российская академия наук, курчатовский институт
Общество, Россия, Саров, Северск, Алексей Лихачев, Михаил Мишустин, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Российская академия наук, Курчатовский институт
САРОВ, 2 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пообщался в Сарове со студентами, зайдя в общежитие, он приободрил одного из студентов из-за развода и предрек работу в "Росатоме".
"Вы очень нужны стране. Нам, конечно, необходимы физики, математики, ученые. Да все специальности, которые могли бы дать стране независимость, технологический суверенитет, экономический. В десятилетие науки, которое объявил наш президент, наверное, самое важное сегодня - это подготовка специалистов", - сказал глава правительства.
Мишустин рассказал о студенческой научной кооперации
Заглянув в апарт-комплекс, где живут студенты, Мишустин зашел в гости в один из жилых блоков. "Вы здесь живете? Такая квартира, я бы сказал. Условия очень приличные", - оценил он.
Премьер познакомился со всеми жильцами. Оказалось, что они съехались из разных уголков страны: один из Дзержинска, двое из Мордовии, один из Северска Томской области
. "Потрясающее место. Конечно, здорово, что с разных точек страны отбираются ребята. Здесь филиал МГУ и научный центр физики и математики и еще рядом кванториум, где ребята приходят, то есть такое сосредоточение с самых ранних лет заниматься наукой, учиться", - заметил глава правительства.
Поговорив с молодым человеком из Северска, Мишустин сделал с ним фото на память, в шутку заметив, что раз в кадр попал глава "Росатома" Алексей Лихачев
, то на работу в госкорпорацию точно возьмут. "Вы сюда приехали осознанно?", - поинтересовался Лихачев. Студент рассказал, что приехал учиться вместе с бывшей женой. "Подожди, с супругой бывшей?" - удивленно переспросил Мишустин, глядя на своего юного собеседника. Тот подтвердил, что брак недавно распался. "Ну ничего страшного! Найдешь еще", - утешительно сказал премьер.
Один из молодых людей показал премьеру, как устроен жилой блок: две комнаты, в каждой из которых две кровати, рабочие места, небольшая зона отдыха. В каждом двухкомнатном блоке свой санузел и полностью оборудованная кухня, совмещающая функции столовой и входной зоны. Ребята особо отметили наличие технических удобств - интернета и кондиционера. "У нас тут проведен интернет, wi-fi работает, 200 Мб/с скорость", - рассказал Михаил. "Не сомневаюсь, уже видно - физики", - заметил премьер.
Глава Росатома Алексей Лихачев обратил внимание на деревянную обшивку, которой были декорированы некоторые стены. "Экологически чистая, не дешевая, но быстрособираемая конструкция, вместе с "АФК-Система" делаем. Пять месяцев на строительство корпуса", - рассказал он.
Филиал Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова в городе Сарове был создан по поручению президента России и открыт в 2021 году на базе Национального центра физики и математики (НЦФМ). Он стал восьмым по счету филиалом ведущего вуза страны. Инфраструктура филиала и включает в себя учебный корпус (аудитории для групповых занятий, лекционные аудитории, лабораторные комнаты, компьютерные залы, конференц-зал на 200 человек, зона коворкинга, кафе); студенческий кампус (проживание в двухэтажных таунхаусах). Дополнительно, в 2023 году был возведен апарт-комплекс из 20 двухместных комнат, 19 одноместных, 1 комнаты для студентов с ОВЗ и 10 студий для семейных пар); гостиницу для преподавателей (на 23 номера повышенной комфортности); зону библиотеки, кафе, парковку (авто и вело) и столовую.
Открытие в России новой научно-исследовательской инфраструктуры – одна из ключевых инициатив объявленного президентом РФ Десятилетия науки и технологий, а создание НЦФМ – флагманский проект этой инициативы. Основные цели НЦФМ - получение новых прорывных научных результатов мирового уровня, подготовка ученых высшей квалификации, а также укрепление кадрового потенциала предприятий госкорпорации "Росатом" и российской науки в целом.
НЦФМ создается при поддержке "Росатома" и входящего в его ядерный оружейный комплекс Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров), Российской академии наук
, Минобрнауки РФ, МГУ имени Ломоносова, Национального исследовательского центра "Курчатовский институт
" и Объединенного института ядерных исследований
.
Мишустин предложил студентам филиала МГУ в Сарове решить задачи